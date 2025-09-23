پے ٹی ایم صارفین کے لیے اہم خبر: یہ کام 31 اکتوبر سے پہلے کریں
NPCI نے پرانے @Paytm ہینڈل سے منسلک آٹو پے کی آخری تاریخ 31 اکتوبر تک بڑھا دی ہے۔
Published : September 23, 2025 at 6:38 PM IST
نئی دہلی: نیشنل پیمنٹ کارپوریشن آف انڈیا (NPCI) نے صارفین اور تاجروں کو اہم راحت فراہم کی ہے۔ پرانے @Paytm یوپی آئی ہینڈل سے منسلک تمام AutoPay اکتیس اکتوبر 2025 تک فعال رہیں گے۔ اس سے پہلے، انہیں یکم ستمبر سے بند کر دیا جانا تھا۔ اس فیصلے سے تقریباً 100,000 صارفین کو فائدہ پہنچے گا جن کے موبائل ری چارجز، بجلی اور پانی کے بلوں، OTT پلیٹ فارمز، اور انشورنس پریمیم جیسی خدمات کے لیے خودکار اقساط پرانے ہینڈل سے منسلک تھے۔
آخری تاریخ میں تیسری بار توسیع
این پی سی آئی نے اس آخری تاریخ کو تیسری بار بڑھایا ہے۔ کارپوریشن نے تاجروں سے درخواست کی ہے کہ وہ فوری طور پر Paytm کے ساتھ کام کریں تاکہ تمام فعال آٹو پے کو نئے بینک ہینڈل میں منتقل کیا جا سکے تاکہ صارفین کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ بہت سے صارفین نے ابھی تک پرانے @Paytm ہینڈل سے منسلک آٹو پے کو منسوخ نہیں کیا ہے۔ بار بار وارننگ اور یاد دہانی کے باوجود یہ قدم نہیں اٹھایا گیا۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے صارفین کو خاصی ریلیف ملے گا۔ اگر پرانے @Paytm ہینڈل سے منسلک آٹو پے کو بروقت منسوخ نہیں کیا جاتا ہے، تو بلوں یا خدمات کے لیے آٹو پیمنٹ کی قسط کی ادائیگی روک دی جا سکتی ہے، جس سے اضافی فیس یا تاخیر سے ادائیگی جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔
آر بی آئی پابندی اور این پی سی آئی آرڈر
قابل ذکر ہے کہ ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) نے پیمنٹ بینک میں خرابیوں کی وجہ سے پچھلے سال Paytm ہینڈل کے استعمال پر پابندی لگا دی تھی۔ اس کے بعد، NPCI نے تمام @Paytm ہینڈلز کو دوسرے بینکوں میں منتقل کرنے کا حکم دیا۔ تاہم، بہت سے پرانے ہینڈل ابھی بھی AutoPay سے منسلک ہیں، جس سے ادائیگیوں کے چھوٹ جانے کا خطرہ ہے۔
صارفین کے لیے اہم اقدامات
صارفین کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے @Paytm ہینڈل سے منسلک آٹو پے کو منسوخ کریں اور نئے بینک ہینڈل کے ساتھ ایک نیا آٹو پے سیٹ کریں۔ واضح رہے کہ یہ تبدیلی تکنیکی طور پر گاہک کی رضامندی کے بغیر نہیں کی جا سکتی، اس لیے اس عمل کو دستی طور پر مکمل کرنا ضروری ہے۔ NPCI اور Paytm دونوں نے صارفین کو آگاہ کرنے کے لیے باقاعدہ اطلاعات اور یاد دہانیاں بھیجی ہیں۔
یہ قدم نہ صرف ادائیگیوں کے حوالے سے صارفین کی پریشانیوں کو روکے گا بلکہ محفوظ اور ہموار مالی لین دین کو بھی یقینی بنائے گا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ بروقت تبدیلیاں غیر ضروری فیسوں اور سروس میں رکاوٹوں کو روکنے میں مدد کر سکتی ہیں۔
