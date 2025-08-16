ETV Bharat / business

امریکہ سے ٹیرف میں ریلیف کی کوئی امید نہیں، ماہرین نے بھارت کو تجارتی محاذ پر متحرک رہنے کا مشورہ دیا - US INDIA TRADE TENSIONS

امریکہ بھارت تجارتی کشیدگی اور محصولات کے درمیان، بھارت کو متبادل منڈیوں، گھریلو مسابقت اور برآمدی شعبوں کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کرنی ہوگی۔

امریکہ سے ٹیرف میں ریلیف کی کوئی امید نہیں
امریکہ سے ٹیرف میں ریلیف کی کوئی امید نہیں (File Photo)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 16, 2025 at 5:36 PM IST

3 Min Read

نئی دہلی: عالمی تجارتی کشیدگی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوتن کے درمیان حالیہ مذاکرات میں کوئی ٹھوس پیش رفت نہ ہونے کی وجہ سے ہندوستان کی امریکی ٹیرف میں ریلیف کی امیدیں کم ہیں۔ ہندوستانی برآمدات پر امریکہ کی طرف سے عائد کردہ محصولات میں کسی قسم کی نرمی کا کوئی نشان نہیں ہے، پالیسی ساز اور ماہرین اب ہندوستان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ فعال طور پر نئی بین الاقوامی منڈیوں کی تلاش کرے اور گھریلو مسابقت میں اضافہ کرے۔

نیتی آیوگ کے سابق نائب چیئرمین راجیو کمار نے کہا کہ موجودہ حالات میں امریکہ کی طرف دیکھنے کے بجائے ہندوستان کو نئی متبادل منڈیوں کی نشاندہی کرنی چاہئے۔ انہوں نے کہا کہ گھریلو محاذ پر صنعتوں کو سپورٹ کرنا ضروری ہے تاکہ امریکی محصولات کے اثرات سے ہندوستان کی برآمدی معیشت کو نقصان نہ پہنچے۔

ماہرین کا خیال ہے کہ ہندوستان کو جواہرات اور زیورات، چمڑے کے سامان، ٹیکسٹائل اور ملبوسات جیسی صنعتوں پر توجہ مرکوز کرنی چاہئے جس میں ملک کو عالمی سطح پر مسابقتی برتری حاصل ہے۔ یہ صنعتیں ہندوستانی برآمدی معیشت کے ستون ہیں اور ان کو نئی بین الاقوامی منڈیوں تک پھیلانے سے ترقی کے نئے مواقع کھل سکتے ہیں۔

راجیو کمار نے یہ بھی کہا کہ ڈیری مصنوعات جیسے حساس شعبوں میں قابل عمل حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ ہندوستان منتخب شرائط کے ساتھ امریکہ سے کچھ مصنوعات خرید سکتا ہے تاکہ تجارتی تعلقات متاثر نہ ہوں، لیکن یہ ملک کے مفادات پر سمجھوتہ کیے بغیر ہونا چاہیے۔

گلوبل ٹریڈ ریسرچ انیشیٹو (جی ٹی آر آئی) کے بانی اجے کمار نے کہا کہ ٹرمپ-پوتن ملاقات کے نتائج کو دیکھتے ہوئے، اس وقت امریکہ کی جانب سے نئے محصولات لگانے کا امکان بہت کم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی تعلقات جوں کے توں رہ سکتے ہیں۔

ماہرین کا مشورہ ہے کہ ہندوستان کو تجارتی پالیسی میں ایک فعال حکمت عملی اپنانی چاہیے، جس میں متبادل بین الاقوامی منڈیوں کی نشاندہی کرنا، گھریلو صنعتوں کو فروغ دینا اور برآمدات سے چلنے والے شعبوں کو مضبوط کرنا شامل ہے۔ ایسا کرنے سے ہندوستان نہ صرف امریکی ٹیرف کے جھٹکے سے بچ سکے گا بلکہ ترقی کے نئے مواقع اور مواقع بھی حاصل کر سکے گا۔

اس صورت حال میں، ہندوستان کے لیے سب سے زیادہ سمجھدار قدم آگے نظر آنے والی پالیسی کو اپنانا، منڈیوں کو متنوع بنانا اور اپنی برآمدات پر مبنی صنعتوں کو زیادہ مسابقتی بنانا ہے۔

