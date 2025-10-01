'ریپو ریٹ میں کوئی تبدیلی نہیں': کیا آپ کا قرض کم ہوگا، کیا مہنگائی میں کمی آئے گی؟ ماہرین کی رائے جانیں

'ریپو ریٹ میں کوئی تبدیلی نہیں': کیا آپ کا قرض کم ہوگا، کیا مہنگائی میں کمی آئے گی؟ ماہرین کی رائے جانیں
آر بی آئی گورنر کا کہنا ہے کہ کھانے کی قیمتوں میں کمی اور جی ایس ٹی اصلاحات کی وجہ سے مہنگائی قابو میں ہے۔
Published : October 1, 2025 at 2:44 PM IST
نئی دہلی: ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) نے بدھ یکم اکتوبر کو ریپو ریٹ کو 5.50 فیصد پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے سے استحکام آیا ہے، لیکن اس سے قرض لینے والوں یا جمع کرنے والوں کو کوئی فوری ریلیف یا اضافہ نہیں ملتا۔ آر بی آئی کے گورنر سنجے ملہوترا نے بدھ کو اکتوبر ایم پی سی کو جاری کرتے ہوئے، مالی سال 2026 کے لیے افراط زر کی پیشن گوئی کو کم کر کے 2.6 فیصد کر دیا۔
آر بی آئی کے گورنر نے کہا کہ خوراک کی کم قیمتوں اور جی ایس ٹی اصلاحات کی وجہ سے افراط زر اب کنٹرول میں ہے۔ آر بی آئی نے کہا کہ رواں مالی سال کی چوتھی سہ ماہی اور مالی سال 2025 کی پہلی سہ ماہی میں افراط زر کے ہدف کے قریب رہنے کی امید ہے۔
ریپو ریٹ وہ شرح سود ہے جس پر آر بی آئی تجارتی بینکوں کو قرض دیتا ہے۔ پچھلی دو کمیوں کے بعد اسے 6.5 فیصد سے کم کر کے 5.5 فیصد کر دیا گیا تھا اور اب یہ مستحکم ہے کیونکہ مرکزی بینک افراط زر کے رجحانات اور معاشی بحالی کا جائزہ لینے کا انتظار کر رہا ہے۔
آر بی آئی نے مئی 2020 اور اپریل 2022 کے درمیان ریپو ریٹ کو 4 فیصد پر مستحکم رکھا۔ اپریل 2022 سے فروری 2023 تک، آر بی آئی نے آہستہ آہستہ پالیسی شرحوں کو 6.5 فیصد تک بڑھا دیا اور حالیہ کٹوتی تک دو سال تک اس شرح کو برقرار رکھا۔ تاہم، ریپو ریٹ پر آر بی آئی کے جمود کا مطلب ہے کہ قرض لینے یا جمع کرنے کے اخراجات میں فوری طور پر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔
ہوم لون ای ایم آئی پر پر آر بی آئی کے ریپو ریٹ کے اسٹیٹس کا اثر
آر بی آئی ریپو ریٹ میں اضافہ نہ ہونے پر ہوم لون ای ایم آئی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اب بھی وہی ای ایم آئی ادا کرنا پڑے گا جیسا کہ آپ پہلے ادا کر رہے تھے۔ اسی طرح آٹو اور پرسنل لون لینے والوں پر بھی کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا۔
آر بی آئی نے ریپو ریٹ میں کمی کیوں نہیں کی؟
آر بی آئی کے گورنر سنجے ملہوترا نے وضاحت کی کہ یہ فیصلہ مہنگائی میں کمی اور سابقہ مالیاتی اور مالیاتی اقدامات کے اثر کی وجہ سے لیا گیا ہے جبکہ ہندوستان کی معیشت مضبوط ترقی کے راستے پر ہے، عالمی غیر یقینی صورتحال، ٹیرف سے متعلق پیش رفت، اور ابھرتے ہوئے تجارتی خطرات مالی سال 26 کے دوسرے نصف حصے میں اور اس کے بعد ترقی کو سست کر سکتے ہیں۔
آر بی آئی آپشنز کو کھلا رکھتا ہے
ملہوترا نے کہا کہ ایک اور سوال یہ ہے کہ جب گنجائش موجود ہے تو 'غیر جانبدار' موقف کیوں؟ یہ موقف ظاہر کرتا ہے کہ اعلیٰ بینک اپنے آپشنز کو کھلا رکھے ہوئے ہے۔ یہ پالیسیوں کو نہ تو نرم کر رہا ہے اور نہ ہی جارحانہ طور پر سخت کر رہا ہے، لیکن آنے والے ڈیٹا کی بنیاد پر کارروائی کرنے کے لیے تیار ہے، قیمتوں کے استحکام اور ترقی کی حمایت کے جڑواں اہداف میں توازن قائم کر رہا ہے۔
رئیل اسٹیٹ کے ماہرین، دریں اثنا، خبردار کر رہے ہیں کہ صرف اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ دریں اثنا، برآمد کنندگان، خاص طور پر چھوٹی انجینئرنگ فرمیں، عالمی تجارتی کشیدگی سے دباؤ محسوس کر رہی ہیں اور مزید تعاون کا مطالبہ کر رہی ہیں۔
'ہوم لون ای ایم آئی میں کوئی تبدیلی نہیں'
اناروک گروپ کے چیئرمین انوج پوری نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ آر بی آئی کے ریپو ریٹ کو 5.5 فیصد پر چھوڑنے کے فیصلے کا مطلب ہے کہ ہوم لون ای ایم آئی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ مجموعی طور پر جذبات کو فروغ دیتا ہے، لیکن مجموعی طور پر رہائش کی استطاعت کے لیے کچھ نہیں کرتا۔
تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق، 2025 کی تیسری سہ ماہی میں ہندوستان کے سب سے اوپر سات شہروں میں رہائشی فروخت سال بہ سال 9 فیصد کم ہوکر 97,080 یونٹس ہوگئی۔ تاہم، فروخت کی کل قیمت 14 فیصد بڑھ کر 1.52 لاکھ کروڑ ہوگئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مطالبہ اب زیادہ فیصلہ کن طور پر اعلیٰ درجے کی اور درمیانے درجے کی خصوصیات کی طرف بڑھ گیا ہے۔
گھر کی خریداری پر بچت
جی ایس ٹی کی شرح میں حالیہ تبدیلیاں ایک اہم فروغ ہیں۔ سیمنٹ پر جی ایس ٹی کو 28 فیصد سے کم کر کے 18 فیصد کر دیا گیا ہے، جس سے تعمیراتی لاگت میں 3 فیصد سے 5 فیصد تک کمی آئے گی اور مثالی طور پر، مکانات کی قیمتوں میں 1-1.5 فیصد تک کمی آئے گی، جس سے گھریلو خریدار اپنی خریداریوں پر 100,000 اور 300,000 کے درمیان بچت کر سکیں گے، خاص طور پر جہاں سستی اور قیمتی جائیداد خریدنے والوں کی قیمتیں زیادہ ہیں۔
اعداد و شمار کے مطابق، سستی مکانات کا حصہ 2019 میں 38 فیصد سے کم ہو کر 2024 میں صرف 18 فیصد رہ گیا ہے۔ یہ GST کمی اس رجحان کو تبدیل کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ مستحکم قرضے کی شرح اور تعمیراتی اخراجات میں کمی ہاؤسنگ مارکیٹ کو زیادہ پرکشش بناتی ہے، خاص طور پر چھٹیوں کے موسم میں۔