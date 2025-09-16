دودھ، پنیر، گھی، مکھن، آئس کریم کی قیمتیں کم ہوگئیں، جانیں نئے دام
مدر ڈیری کمپنی نے کہا کہ نئی شرحیں منگل سے نافذ ہو گئی ہیں۔ تفصیل سے جانیں قیمتیں کتنی کم ہوئیں۔
Published : September 16, 2025 at 5:44 PM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت نے کچھ دن پہلے جی ایس ٹی اصلاحات کا اعلان کیا تھا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن کے اس اعلان کے مطابق 22 ستمبر سے روزمرہ کی اشیاء پر جی ایس ٹی کے صرف دو سلیب 5 اور 18 فیصد نافذ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے عام لوگوں کو کافی راحت ملے گی۔ اس کے نتائج ابھی سے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔
تازہ ترین جانکاری کے مطابق مدر ڈیری نے اپنے صارفین کو کچھ ریلیف دینے کا اعلان کیا ہے۔ کمپنی نے دودھ کی قیمت میں دو روپے کی کمی کر دی ہے۔ پیر 22 ستمبر سے ملک بھر میں جی ایس ٹی کے تحت نئے نرخ لاگو ہوں گے تاہم کچھ کمپنیوں نے پہلے ہی صارفین کو ریلیف دینا شروع کر دیا ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں،
مدر ڈیری کمپنی نے پیک دودھ کی قیمت میں دو روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا ہے۔ مدر ڈیری نے ایک لیٹر ٹونڈ ٹیٹرا پیک دودھ کی قیمت میں دو روپے کی کمی کر کے 77 روپے سے 75 روپے کر دی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ کمپنی نے دیگر ڈیری مصنوعات کی قیمتوں میں بھی کمی کر دی ہے۔
پی ایم مودی نے 15 اگست کو لال قلعہ کی فصیل سے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ یہ دیوالی لوگوں کے لیے یادگار رہے گی۔ لوگ بہت زیادہ خریداری کریں گے۔ اس سلسلے میں نرملا سیتارامن نے تین ستمبر کو جی ایس ٹی اصلاحات کا اعلان کیا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ 22 ستمبر سے دودھ، ٹی وی اور فریج سمیت تمام اشیاء سستی ہو جائیں گی۔
جانیں نئی قیمتیں کیا ہیں؟
واضح رہے کہ جی ایس ٹی کے تحت دودھ اور دودھ کی مصنوعات صفر یا 5 فیصد کے سلیب میں آتی ہیں۔ کمپنی نے تمام ڈیری مصنوعات کی نئی قیمتوں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ ایک لیٹر ٹونڈ ٹیٹرا پیک کی نئی قیمت 75 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی 450 ملی لیٹر کا پیکٹ اب 33 روپے کے بجائے 28 روپے میں دستیاب ہوگا۔ اس کے علاوہ ملک شیک کی قیمت میں بھی دو روپے کی کمی کی گئی ہے جو کہ اب 28 روپے میں دستیاب ہوگا۔
مدر ڈیری پنیر کی قیمت کتنی ہوگی
مدر ڈیری پنیر کی بات کریں تو 200 گرام کا پیکٹ اب 92 روپے میں ملے گا، پہلے یہ پیکٹ 95 روپے میں دستیاب تھا، ساتھ ہی 400 گرام پنیر کے پیکٹ کی نئی قیمت 174 روپے ہوگئی ہے، پہلے یہ 180 روپے میں دستیاب تھی۔ ملائی پنیر کی قیمت میں بھی کمی کی گئی ہے۔ 200 گرام کے پیکٹ کی قیمت 100 روپے سے کم کر کے 97 روپے کر دی گئی ہے۔
گھی اور مکھن کی نئی قیمتیں بھی جاری
اس کے علاوہ کمپنی نے گھی اور مکھن کی قیمتوں میں بھی کمی کی ہے۔ مدر ڈیری نے 500 گرام مکھن کی قیمت 305 روپے سے کم کر کے 285 روپے کر دی ہے، دوسری جانب اگر ہم 100 گرام مکھن کی ٹکیہ کی بات کریں تو اس کی نئی قیمت 62 سے روپے 58 ہو گئی ہے۔ وہیں گھی کی بات کریں تو ایک لیٹر کارٹن پیکٹ والی گھی کی قیمت 675 روپے سے گھٹا کر 645 روپے کر دی گئی ہے۔ ساتھ ہی 500 ملی لیٹر کی قیمت بھی 345 سے 330 روپے کر دی گئی ہے۔ ایک لیٹر گھی کے ٹن پیکٹ کی بات کریں تو اس میں بھی کمی آئی ہے۔ اب یہ 750 سے کم ہو کر روپے 720 روپے ہو گیا ہے۔
آئس کریم کے دام بھی کم
مدر ڈیری کمپنی نے آئس کریم کی قیمت میں بھی ردوبدل کر دیا ہے۔ تازہ ترین معلومات کے مطابق 30 ملی لیٹر چوکوبار کی قیمت 10 سے روپے 9 روپے ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی 100 ملی لیٹر چوکو ونیلا اور بٹرسکوچ کون کے نرخ بھی 30 روہے سے گھٹ کر 25 روپے ہو گئے ہیں جب کہ 35 روپے والا اب 30 روپے میں ملے گا۔
ان مصنوعات کے علاوہ کمپنی نے اچار، ،ٹماٹر پیوری، ناریل پانی اور مکسڈ جام کی قیمتیوں میں بھی کمی کا اعلان کیا ہے۔
