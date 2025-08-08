حیدرآباد، تلنگانہ: مرکز کی مودی حکومت ایل پی جی سبسڈی کو لے کر آج جمعہ کو بڑا فیصلہ لے سکتی ہے۔ ذرائع سے ملی معلومات کے مطابق مودی کابینہ ایل پی جی کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے کے لیے سرکاری تیل کمپنیوں کو تقریباً 30 ہزار کروڑ کی سبسڈی دے سکتی ہے۔ مرکزی کابینہ کی آج جمعہ کو ہونے والی میٹنگ میں اس پر فیصلہ متوقع ہے۔
حکومت کا یہ ہے مقصد
مودی حکومت کا سرکاری تیل کمپنیوں کو سبسڈی دینے کا بنیادی مقصد مارکیٹ کی قیمت سے کم قیمت پر ایل پی جی فروخت کرنے والی کمپنیوں کو ہونے والے نقصانات کی تلافی کرنا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ریلیف سرکاری تیل کمپنیوں انڈین آئل کارپوریشن، بھارت پیٹرولیم کارپوریشن اور ہندوستان پیٹرولیم کارپوریشن کو دی جائے گی۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے باوجود بھی یہ تمام کمپنیاں صارفین کے لیے قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کرتی ہیں۔ اس سے عوام کو کافی ریلیف ملتا ہے۔
جانیں کیوں مل سکتے ہیں سبسڈی کے فوائد
مودی حکومت مسلسل بڑھتی ہوئی قیمتوں کے درمیان بھی عوام کو راحت دینے کی تیاری کر رہی ہے۔ کمپنیوں کو سبسڈی کا فائدہ ملے گا تو مہنگائی کا دباؤ کچھ کم ہوگا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکی انتظامیہ بھارت پر ٹیرف میں مسلسل اضافہ کر رہی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ بھارت روس سے تیل خریدنا بند کرے۔
گیس کی قیمتیں ہر ماہ کم ہوتی ہیں
سرکاری تیل کمپنیاں ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو ایل پی جی سلنڈر کی قیمتیں اپ ڈیٹ کرتی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ رواں ماہ کی پہلی تاریخ کو کمپنیوں نے 14 کلو کمرشل گیس کی قیمتوں میں کمی کی تھی۔ سرکاری تیل کمپنیوں نے قیمت میں 33 روپے 50 پیسے کی کمی کی تھی۔ ساتھ ہی گھریلو گیس سلنڈر کی قیمتیں بھی مستحکم رہیں۔ 8 اپریل سے ان قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔
ممبئی کے دہلی میں مہنگی گیس
قومی دارالحکومت نئی دہلی میں کمرشل گیس کی نئی قیمت 1631.50 روپے ہو گئی ہے۔ مایا نگری ممبئی میں وہی سلنڈر اب 1582.50 روپے میں دستیاب ہوگا۔ پہلے اس کی قیمت تقریباً 1616 روپے تھی۔ کولکاتہ کی بات کریں تو اس کی قیمت گھٹ کر 1734.50 روپے پر آ گئی ہے۔ پہلے اسے 1769 روپے میں فروخت کیا جا رہا تھا، چنئی میں کمرشل گیس کا یہی سلنڈر 1789 روپے میں فروخت ہو گا، پہلے یہ 1823.50 روپے میں فروخت ہو رہا تھا۔