چک بالا پورہ میں مارگدرشی چٹ فنڈ کے ایک نئے برانچ کا آغاز

ETV Bharat / business

چک بالا پورہ میں مارگدرشی چٹ فنڈ کے ایک نئے برانچ کا آغاز

Managing Director of Margadarsi Chit Fund Sailaja Kiron inaugurates the company's 115th branch in Chikkaballapur by lighting the traditional lamp ( Etv bharat )