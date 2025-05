ETV Bharat / business

آٹھویں پے کمیشن کے حوالے سے بڑا اپ ڈیٹ، ٹرم آف ریفرنس کو جلد مل سکتی ہے منظوری - 8TH PAY COMMISSION

آٹھویں پے کمیشن کے حوالے سے بڑا اپ ڈیٹ ( Getty Images )

By ETV Bharat Urdu Team Published : May 28, 2025 at 7:41 PM IST | Updated : May 28, 2025 at 7:51 PM IST 4 Min Read

نئی دہلی: آٹھویں سنٹرل پے کمیشن کے لیے ٹرمز آف ریفرنس (ٹی او آر) کو جلد ہی منظور کیے جانے کا امکان ہے، جس سے مرکزی حکومت کے ملازمین اور مرکز کے درمیان تنخواہ، پنشن اور الاؤنس پر نظر ثانی کے لیے اہم بات چیت کی راہ ہموار ہوگی۔ نیشنل کونسل-جوائنٹ کنسلٹیو مشینری (NC-JCM) کے سینئر اراکین نے تصدیق کی ہے کہ حکومت جلد ہی ٹی او آر کو منظور کر لے گی، جس سے ملازم یونینوں کو اپنے اہم مطالبات کو باضابطہ طور پر پیش کرنے کا موقع ملے گا۔ شیو گوپال مشرا، سکریٹری آف اسٹاف سائیڈ آف NC-JCM نے ایک نیوز چینل کو ایک بیان میں کہا، "ہمیں امید ہے کہ ٹرمز آف ریفرنس کو جلد ہی حکومت کی منظوری مل جائے گی۔ اسے جلد از جلد منظور کیا جانا چاہیے۔ NC-JCM یونین لیڈروں اور سرکاری اہلکاروں پر مشتمل ایک مشترکہ ادارہ ہے، جس کا کام تنازعات کو حل کرنا اور ملازمین اور مرکز کے درمیان رابطے کو ہموار کرنا ہے۔" حکومت نے تجاویز مانگی تھیں جنوری میں حکومت نے ٹی او آر پر ملازمین سے تجاویز مانگی تھیں۔ جواب میں، NC-JCM نے ایک مسودہ پیش کیا جس میں کئی اہم مطالبات کا خاکہ پیش کیا گیا، جس میں کم از کم اجرت اور فٹمنٹ فیکٹر پر خصوصی توجہ دی گئی۔ NC-JCM کی طرف سے تجویز کردہ ایک بڑی تبدیلی یہ ہے کہ کم از کم اجرت کو موجودہ تین کی بجائے پانچ یونٹوں کی کھپت کی ضروریات کی بنیاد پر دوبارہ شمار کیا جائے۔ مشرا نے دلیل دی کہ 7ویں تنخواہ کمیشن کے تحت پہلے کا طریقہ پرانا ہے اور موجودہ خاندانی ڈھانچے کی عکاسی کرنے میں ناکام ہے۔ انہوں نے کہا کہ والدین کا خیال رکھنا نہ صرف ایک اخلاقی فرض ہے بلکہ والدین اور بزرگ شہریوں کی دیکھ بھال اور بہبود ایکٹ 2022 کے تحت قانونی ذمہ داری بھی ہے۔

فورم نے مزید کیا مطالبات پیش کیے؟ NC-JCM نے ناقابل عمل پے اسکیل کے انضمام کا مطالبہ کیا ہے تاکہ جمود کو روکا جاسکے۔ اس کے علاوہ پے لیول 1 کو لیول 2 کے ساتھ، لیول 3 کو لیول 4 کے ساتھ اور لیول 5 کو لیول 6 کے ساتھ ضم کرنے کی تجویز بھی ہے۔ نیز، پارلیمانی سفارشات کے مطابق ہر پانچ سال بعد پنشن میں وقتاً فوقتاً اضافہ، 50 فیصد مہنگائی الاؤنس (DA) کو بنیادی تنخواہ کے ساتھ ملانا، جو کہ 5ویں پے کمیشن کے تحت اپنایا جانے والا عمل تھا لیکن اس کے بعد اسے بند کر دیا گیا۔ فی الحال، مارچ میں تازہ ترین نظر ثانی کے بعد، ڈی اے 55 فیصد ہے۔ اسے بنیادی تنخواہ کے ساتھ ضم کرنے کا مطالبہ ایک بار پھر اٹھایا گیا ہے، کیونکہ مہنگائی قوت خرید کو کم کر رہی ہے۔ آٹھویں تنخواہ کمیشن کی منظوری غور طلب ہے کہ 8ویں تنخواہ کمیشن کو مرکزی کابینہ نے جنوری 2024 میں منظوری دی تھی، لیکن ابھی تک پینل تشکیل نہیں دیا گیا ہے۔ اس کا نفاذ یکم جنوری 2026 سے متوقع ہے، لیکن پینل کے قیام اور ٹی او آر کو حتمی شکل دینے میں تاخیر ممکنہ طور پر آخری تاریخ کو 2027 تک دھکیل سکتی ہے۔ پے کمیشن عام طور پر ہر دہائی میں ایک بار قائم کیے جاتے ہیں اور پورے ملک میں ایک کروڑ سے زیادہ مرکزی حکومت کے ملازمین اور پنشنرز کے تنخواہ کے ڈھانچے اور ریٹائرمنٹ کے فوائد پر نظر ثانی کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔

