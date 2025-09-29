ایل پی جی صارفین کے لیے خوشخبری! اب آپ اپنا کنکشن تبدیل کیے بغیر گیس سلنڈر سپلائر کر سکتے ہیں تبدیل
پی این جی آر بی نے 'ایل پی جی انٹرآپریبلٹی' پر تجاویز طلب کی ہیں، جس سے صارفین کو راحت ملے گی۔
Published : September 29, 2025 at 9:46 AM IST
نئی دہلی: ایل پی جی صارفین کو بڑی راحت ملنے والی ہے۔ موبائل نمبر پورٹیبلٹی کی طرح، ایل پی جی صارفین جلد ہی اپنے موجودہ کنکشن تبدیل کیے بغیر سپلائرز کو تبدیل کر سکیں گے۔ یہ اقدام صارفین کو زیادہ پسند اور بہتر خدمات فراہم کرے گا۔
PNGRB تبصرے طلب کرتا ہے
پیٹرولیم اینڈ نیچرل گیس ریگولیٹری بورڈ (PNGRB) نے 'ایل پی جی انٹرآپریبلٹی' پر ایک مسودہ تیار کیا ہے اور اب وہ صارفین، تقسیم کاروں اور سول سوسائٹی کی تنظیموں سے تجاویز طلب کر رہا ہے۔ ریگولیٹر کا کہنا ہے کہ مقامی تقسیم کاروں کو اکثر آپریشنل مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے صارفین کو تکلیف ہوتی ہے۔ لہٰذا، صارفین کو کسی بھی ایل پی جی کمپنی یا ڈیلر کو منتخب کرنے کی آزادی دی جانی چاہیے، خاص طور پر جب سلنڈر کی قیمت ایک جیسی ہو۔
پائلٹ پروجیکٹ سے اب تک
غور طلب ہے کہ اکتوبر 2013 میں اس وقت کی یو پی اے حکومت نے 13 ریاستوں کے 24 اضلاع میں ایل پی جی پورٹیبلٹی کا آغاز کیا تھا۔ جنوری 2014 میں اسے 480 اضلاع تک بڑھا دیا گیا۔ تاہم، اس وقت، صرف ڈیلرز کے درمیان سوئچنگ کی اجازت تھی۔ کمپنیوں کے درمیان نقل و حمل قانونی طور پر ممکن نہیں تھا۔ موجودہ قوانین کے تحت، صارفین کو اپنے سلنڈرز کو دوبارہ بھرنے کے لیے اسی کمپنی کو واپس کرنا ہوگا۔
کمپنیوں کے درمیان پورٹیبلٹی کی تجویز
PNGRB اب کمپنیوں کے درمیان نقل پذیری کی اجازت دینے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صارفین مستقبل میں انڈین آئل، بھارت پیٹرولیم، یا ہندوستان پیٹرولیم جیسی کمپنیوں کے درمیان آسانی سے سوئچ کر سکیں گے۔
صارفین کے لیے فوائد
یہ اقدام صارفین کو بروقت ری فل اور بہتر سروس فراہم کنندگان کے انتخاب کی آزادی فراہم کرے گا۔ مزید برآں، بڑھتی ہوئی مسابقت کمپنیوں کو اپنی خدمات کے معیار کو بہتر بنانے پر مجبور کرے گی۔
پی این جی آر بی کو امید ہے کہ اس اقدام سے ایل پی جی کی فراہمی کے نظام کو مزید تقویت ملے گی اور صارفین کا اعتماد بڑھے گا۔ اسٹیک ہولڈرز سے تبصرے حاصل کرنے کے بعد، ریگولیٹر ایل پی جی پورٹیبلٹی کے لیے قواعد و ضوابط کو حتمی شکل دے گا اور ملک بھر میں نفاذ کی تاریخ کا اعلان کرے گا۔