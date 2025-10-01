سب سے امیر شخصیات کی فہرست جاری، شاہ رخ خان پہلی بار ارب پتی کلب میں شامل، مکیش امبانی پہلے نمبر پر، بقیہ لسٹ دیکھیں
شاہ رخ خان اب ایک ارب روپے کی دولت کے ساتھ دنیا کے امیر ترین اداکار بن گئے ہیں۔
Published : October 1, 2025 at 5:16 PM IST
نئی دہلی: بھارت کے ارب پتیوں کی دنیا میں بڑا الٹ پلٹ ہو گیا ہے۔ ریلائنس انڈسٹریز کے چیئرمین مکیش امبانی ایک بار پھر ملک کے سب سے امیر ترین شخص بن گئے ہیں۔ ان کی کل مالیت اب ₹9.55 لاکھ کروڑ ہے۔ انہوں نے گوتم اڈانی اور ان کے خاندان کو پیچھے چھوڑ کر ہندوستان کے امیر ترین شخص کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔
ہورون کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق، گوتم اڈانی اور ان کے خاندان کے پاس فی الحال 8.15 لاکھ کروڑ روپے کی مجموعی دولت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اعلیٰ مقام کی دوڑ امبانی اور اڈانی کے درمیان دو گھوڑوں کی جنگ بن گئی ہے۔ اس سال کی فہرست ایک اور بڑا سرپرائز بھی پیش کرتی ہے- ایچ سی ایل ٹیکنالوجیز کی چیئرپرسن روشننی نادر ملہوترا اور ان کے خاندان نے پہلی بار ٹاپ تھری میں جگہ بنائی ہے۔ ان کی دولت کا تخمینہ 2.84 لاکھ کروڑ ہے، جس سے وہ ہندوستان کی امیر ترین خاتون ہیں۔
رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان میں ارب پتیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سال، ملک میں 350 سے زیادہ ارب پتی شامل ہوئے، جو کہ 13 سال پہلے کے مقابلے میں چھ گنا زیادہ ہے۔ ان کی مشترکہ دولت کا تخمینہ تقریباً 167 ٹریلین ہے، جو ہندوستان کی جی ڈی پی کے تقریباً نصف کی نمائندگی کرتا ہے۔
امیروں کی فہرست میں شاہ رخ خان کی انٹری
شاہ رخ خان کا دلکشی اور اسٹارڈم صرف ہندوستان تک محدود نہیں تھا اور انہوں نے کئی ممالک میں اپنی شخصیت کے کرشمے دکھائے۔ آج بھی دنیا کے کئی ممالک سے شاہ رخ خان کے کروڑوں مداح انہیں یاد کرتے رہتے ہیں۔ اب شاہ رخ خان نے ایک اور تاریخ رقم کرتے ہوئے دنیا کے امیر ترین اداکار بن گئے ہیں۔ شاہ رخ خان کے سامنے ہالی ووڈ ستاروں کا اسٹارڈم بھی بے قدر رہا اور اب بالی ووڈ کے کنگ کہلانے والے شاہ رخ خان 12 ہزار 4 سو 90 کروڑ روپے کے مالک بن گئے ہیں۔ یہ انکشاف حال ہی میں جاری ہونے والی ہورون انڈیا رچ لسٹ رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ یکم اکتوبر کو جاری ہونے والی اس رپورٹ میں شاہ رخ خان کی مجموعی مالیت دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا۔
شاہ رخ خان اب ارب پتی ہیں
اربوں میں دولت رکھنے والے شاہ رخ خان 59 سال کے ہیں اور حال ہی میں اپنے بیٹے آریان خان کی سیریز بیڈس آف بالی ووڈ کے لیے سرخیوں میں آئے۔ شاہ رخ خان نے مجموعی مالیت کے لحاظ سے ہالی ووڈ کے امیر ترین ستاروں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے جن میں ٹیلر سوئفٹ، آرنلڈ شوارزنیگر، جیری سین فیلڈ اور سیلینا گومز جیسی مشہور شخصیات شامل ہیں۔ شاہ رخ خان اب ارب پتی بننے والے دنیا کے پہلے اداکار بن گئے ہیں۔ شاہ رخ خان کے بعد بالی ووڈ اداکارہ جوہی چاولہ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہیں جن کی مجموعی مالیت 7,790 کروڑ روپے ہے۔ 2,160 کروڑ کی مجموعی مالیت کے ساتھ ہریتک روشن تیسرے نمبر پر ہیں۔
غور طلب ہے کہ اس فہرست میں شاہ رخ خان کے ساتھ امیتابھ بچن اور کرن جوہر بھی شامل ہیں۔ امیتابھ بچن اس فہرست میں پانچویں نمبر پر ہیں، جن کی مجموعی مالیت 1,630 کروڑ روپے ہے۔ بالی ووڈ کے معروف ہدایت کار اور پروڈیوسر کرن جوہر نے بھی اس فہرست میں جگہ بنائی۔ 1,880 کروڑ کی مجموعی مالیت کے ساتھ، کرن جوہر چوتھے نمبر پر ہیں۔
سب سے کم عمر ارب پتی
اس بار نوجوان کاروباری افراد نے بھی اس فہرست میں جگہ بنائی۔ پرپلیکسٹی کے شریک بانی اروند سری نواس (31)، 21,190 کروڑ روپے کی مجموعی مالیت کے ساتھ، ہندوستان کے سب سے کم عمر ارب پتی بن گئے۔ زیپٹو کے بانی کیولیا ووہرا (22) سب سے کم عمر میں داخلہ لینے والے بن گئے۔ ان کے ساتھی، ادیت پالیچا (23) دوسرے سب سے کم عمر ارب پتی ہیں۔
امیر ترین افراد کی فہرست میں ممبئی کا غلبہ
ممبئی ایک بار پھر ہندوستان کے امیر ترین افراد کی فہرست میں سرفہرست ہے، جہاں ملک کے 451 امیر ترین افراد ہیں۔ نئی دہلی 223 کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ اس کے بعد بنگلورو کا نمبر آتا ہے۔ کاروباری شعبوں میں، ہورون کے مطابق، فارماسیوٹیکل 137 امیر افراد کے ساتھ سرفہرست ہے، جب کہ صنعتی مصنوعات اور کیمیکل کے شعبے میں بالترتیب 132 اور 125 امیر افراد ہیں۔