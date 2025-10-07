اپنے IRCTC اکاؤنٹ کو آدھار کارڈ سے کریں لنک، ورنہ جنرل ٹکٹ حاصل کرنا بھی ہو جائے گا مشکل
نئے قوانین کے مطابق، کوئی مسافر جنرل ریزرویشن ٹکٹ صرف اسی صورت میں بک کرسکتا ہے جب اس کا IRCTC اکاؤنٹ آدھار سے منسلک ہو۔
Published : October 7, 2025 at 8:18 PM IST
نئی دہلی: ہندوستانی ریلوے کو دنیا کے سب سے بڑے ریل نیٹ ورکس میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ روزانہ سینکڑوں ٹرینیں چلاتا ہے اور لاکھوں مسافروں کو ان کی منزلوں تک پہنچاتا ہے۔ نتیجتاً، ریلوے مسافروں کے لیے سفر کو آرام دہ بنانے کے لیے نئی خصوصیات متعارف کراتا ہے۔
حال ہی میں، ریلوے نے جنرل ریزرویشن ٹکٹ بکنگ کے قوانین میں ایک بڑی تبدیلی کی ہے۔ نئے قوانین کے مطابق، مسافر جنرل ریزرویشن ٹکٹ صرف اسی صورت میں بک کر سکتے ہیں جب ان کا IRCTC اکاؤنٹ آدھار سے منسلک ہو۔ مزید برآں، IRCTC اکاؤنٹس کی تصدیق آدھار OTP تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔
ریلوے کا کہنا ہے کہ نئے قوانین سے مسافروں کی شناخت آسان ہو جائے گی اور ٹکٹنگ کا نظام بھی زیادہ شفاف اور محفوظ ہو جائے گا۔ ریلوے کے مطابق اس سے عام مسافروں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ وہ آسانی سے ٹکٹ حاصل کر سکیں گے اور ویٹنگ لسٹ بھی کم ہو جائے گی۔
تاہم، اگر کسی مسافر کا IRCTC اکاؤنٹ آدھار سے منسلک نہیں ہے، تو انہیں ٹکٹ خریدنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہذا، اگر آپ سفر کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں اور ٹکٹ بک کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے اپنے IRCTC اکاؤنٹ کو آدھار کے ساتھ لنک کریں۔
اپنے IRCTC اکاؤنٹ کو آدھار سے کیسے جوڑیں؟
سب سے پہلے، IRCTC ویب سائٹ پر لاگ ان کریں۔
اگلا، میرا اکاؤنٹ سیکشن پر جائیں۔
Authenticate User پر کلک کریں۔
اپنا آدھار نمبر درج کریں اور تفصیلات کی تصدیق پر کلک کریں۔
اپنے رجسٹرڈ موبائل نمبر پر موصولہ OTP درج کریں اور جمع کرائیں۔
کاؤنٹر بکنگ کے قوانین میں تبدیلیاں
ٹکٹوں کی آن لائن بکنگ کے علاوہ، آپ ریلوے اسٹیشن پر پی آر ایس کاؤنٹر کے ذریعے بھی ٹکٹ بک کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو اپنا آدھار نمبر بھی فراہم کرنا ہوگا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ کاؤنٹر پر آپ کی تصدیق بھی OTP کے ذریعے کی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ موبائل نمبر کو آدھار کے ساتھ لنک کرنا بہت ضروری ہے۔