ایلون مسک نے نمبر ون کا تاج کھو دیا، 81 سالہ لیری ایلیسن دنیا کے امیر ترین شخص بن گئے
لیری ایلیسن کی دولت میں 101 بلین ڈالر کا اضافہ، اوریکل کے شاندارسہ ماہی نتائج کے بعد وہ دنیا کے امیر ترین شخص بن گئے۔
Published : September 11, 2025 at 12:50 PM IST
نئی دہلی: دنیا کے ارب پتیوں کی رینکنگ میں بڑی تبدیلی آئی ہے۔ ایلون مسک جو طویل عرصے تک دنیا کے نمبر ون امیر آدمی تھے اب پیچھے رہ گئے ہیں اور اوریکل کارپوریشن کے شریک بانی لیری ایلیسن دنیا کے امیر ترین شخص بن گئے ہیں۔ 81 سالہ ٹیک ٹائیکون ایلیسن کی دولت میں ایک ہی دن میں 101 بلین ڈالر کا زبردست اضافہ دیکھا گیا، جس سے ان کی کل مالیت 393 بلین ڈالر تک پہنچ گئی۔ اسی وقت، ایلون مسک کی مجموعی مالیت اس وقت 385 بلین ڈالر ریکارڈ کی گئی۔
اوریکل کے شاندار سہ ماہی نتائج نے ارب پتیوں کی درجہ بندی کو تبدیل کر دیا۔
اس تبدیلی کے پیچھے بنیادی وجہ اوریکل کے سہ ماہی نتائج ہیں۔ کمپنی نے اپنی سہ ماہی رپورٹ میں شاندار کارکردگی ریکارڈ کی اور اس کے حصص میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا۔ نتائج کے بعد لیری ایلیسن کی دولت میں زبردست اضافہ ہوا جس کی وجہ سے انہوں نے بلومبرگ بلینیئرز انڈیکس میں ٹاپ پوزیشن حاصل کی۔
اوریکل کے حصص میں شاندار اضافہ
اوریکل کے حصص میں اس سال اب تک 45 فیصد سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔ بدھ کو اسٹاک میں 41 فیصد اضافہ ہوا اور اس کی قیمت $328.33 تک پہنچ گئی۔ اس سے قبل کاروباری دن ایلیسن کا شیئر 241.63 ڈالر پر بند ہوا۔ بدھ کو، اسٹاک $319.19 پر کھلا اور $345.72 تک پہنچنے کی رفتار حاصل کی۔ اس عروج نے ایلیسن کو دنیا کا امیر ترین شخص بن گیا ۔
ایلون مسک کی گرتی ہوئی مالیت
ایلون مسک، جو ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے سی ای او ہیں، 2021 میں پہلی بار دنیا کے نمبر 1 امیر ترین شخص بن گئے۔ اس کے بعد ان کی پوزیشن کچھ عرصے کے لیے ایمیزون کے بانی جیف بیزوس اور ایل وی ایم ایچ کے چیئرمین برنارڈ ارنالٹ کے پاس گئی۔ پچھلے سال، مسک دولت میں اضافے کی وجہ سے نمبر 1 کی پوزیشن پر واپس آگئے۔ لیکن اس سال ٹیسلا کے حصص میں 13 فیصد کمی کے باعث اس کی مجموعی مالیت متاثر ہوئی اور وہ دوسرے نمبر پر آگئے۔
81 سال کی عمر میں بھی متحرک
81 سالہ لیری ایلیسن اس عمر میں بھی اوریکل کے چیئرمین اور چیف ٹیکنالوجی آفیسر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اس کی زیادہ تر دولت اس کی کمپنی کی کمائی اور اسٹاک سے آتی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ایلیسن کی بڑھتی ہوئی دولت اور مسک کی گرتی ہوئی دولت نے ارب پتیوں کی فہرست میں ایک نیا توازن پیدا کر دیا ہے۔
اوریکل پر مستقبل کی نظریں
پوری دنیا اوریکل کے اسٹاک میں اضافے اور کمپنی کی مضبوط مالیاتی کارکردگی پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ مستقبل میں ارب پتیوں کی درجہ بندی میں مزید تبدیلیاں دیکھی جا سکتی ہیں کیونکہ ٹیک انڈسٹری میں دولت میں تیزی سے تبدیلیاں ممکن ہیں۔ اس تاریخی تبدیلی نے ثابت کر دیا ہے کہ ارب پتیوں کی دنیا میں حالات کسی بھی وقت بدل سکتے ہیں اور نئی کمپنیوں کی کارکردگی سے بڑی تبدیلیاں ممکن ہیں۔
