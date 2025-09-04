نئی دہلی: جی ایس ٹی کونسل نے جی ایس ٹی کی شرحوں کو معقول بنانے کو منظوری دے دی ہے۔ عام استعمال کی چیزوں پر اب صرف دو جی ایس ٹی سلیب 5 فیصد اور 18 فیصد ہوں گے۔ جب کہ 12 فیصد اور 28 فیصد ٹیکس کی سلیب ختم کر دی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ کونسل نے لگژری آئٹمز پر 40 فیصد ٹیکس کے نئے سلیب کی منظوری دے دی ہے۔ 56ویں جی ایس ٹی کونسل کا یہ فیصلہ 22 ستمبر سے نافذ العمل ہو گا۔
بدھ کی رات 56ویں جی ایس ٹی کونسل کی میٹنگ ختم ہونے کے بعد مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے دہلی میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ عام آدمی اور متوسط طبقے کے ذریعہ استعمال ہونے والی اشیاء پر جی ایس ٹی پوری طرح سے کم کر دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کن کن اشیاء پر جی ایس ٹی کی شرح کم کی گئی ہے اور کن اشیاء پر ٹیکس بڑھایا گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ جی ایس ٹی کی سلیب میں 40 فیصد کی خصوصی شرح کا بھی التزام کیا گیا ہے۔ اب پان مسالہ، سگریٹ، گٹکھا اور دیگر تمباکو مصنوعات پر جی ایس ٹی کی شرح 40 فیصد ہوگی۔
سستی ہونے والی اشیاء
پرسنل کیئر: ہیئر آئل، شیمپو، ٹوتھ پیسٹ پر اب 18 فیصد کی بجائے 5 فیصد جی ایس ٹی
کچن کی ضروری اشیاء: مکھن، گھی، نمکین، پاستا پر اب 5% جی ایس ٹی
ناشتے کی چیزیں: کارن فلیکس، کافی، چاکلیٹ پر اب 5% جی ایس ٹی
بائیسکل، دسترخوان، کچن کے سامان پر اب 5% جی ایس ٹی
زیرو ٹیکس: پنیر، انڈین بریڈ، یو ایچ ٹی دودھ پر اب کوئی ٹیکس نہیں
نمکین، بھجیا، مکسچر پراب 5% جی ایس ٹی
چٹنی، انسٹنٹ نوڈلز، پریزروڈ گوشت پر جی ایس ٹی میں تخفیف
ٹی وی، اے سی، ڈش واشر پر 35 فیصد جی ایس ٹی تخفیف
تمام طرح کی ٹی وی پر اب 18 فیصد جی ایس ٹی
ایئر کنڈیشنر پر جی ایس ٹی 28 فیصد سے کم کر کے 18 فیصد کر دی گئی
1200 سی سی پٹرول/ 1500 سی سی ڈیزل سے کم صلاحیت والی گاڑیوں پر اب 18% جی ایس ٹی
دو پہیہ گاڑی: 350 سی سی سے کم صلاحیت والی موٹرسائیکلوں پر 18% جی ایس ٹی
پبلک ٹرانسپورٹ: بسوں، ٹرکوں، ایمبولینسوں پر 35 فیصد ٹیکس تخفیف
آٹو پارٹس: تمام پرزے اب 18% کی ایک ہی شرح پر
لائف سیونگ ادویات: 33 ضروری ادویات پر اب کوئی ٹیکس نہیں
بینائی کی دیکھ بھال: چشموں اور چشموں پر جی ایس ٹی 28 فیصد سے کم کرکے 5 فیصد کردیا گیا
کینسر کی ادویات: کینسر کے علاج والی ادویات پر جی ایس ٹی صفر یا 5%
گھر کی تعبیر: سیمنٹ پر جی ایس ٹی 28 فیصد سے کم کر کے 18 فیصد کر دیا گیا
دستکاری کی بحالی: روایتی دستکاری، ماربل، گرینائٹ پر 60 فیصد ٹیکس تخفیف
کسانوں کے لیے ریلیف: ٹریکٹر، زرعی آلات پر جی ایس ٹی 12 فیصد سے کم کر کے 5 فیصد کر دیا گیا
نامیاتی کاشتکاری: 12 بائیو پیسٹیسائڈز پر اب صرف 5% جی ایس ٹی
دیہی معیشت: محنت کش شعبوں کو ٹیکس میں بڑی ریلیف
انشورنس کو فروغ: تمام انفرادی ہیلتھ اور لائف انشورنس پالیسیاں اب کوئی ٹیکس نہیں
خاندانی تحفظ: ٹرم لائف، یو ایل آئی پی، انڈومنٹ پالیسیوں پر کوئی ٹیکس نہیں
#WATCH | Delhi: After the 56th GST Council meeting, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says, " insurance services from 18% currently will go into two, three different categories. exemption of gst on all individual life insurance policies, whether term life, ulip, or… pic.twitter.com/nYrnmoHRVC— ANI (@ANI) September 3, 2025
مہنگی ہونے والی اشیاء
لگژری آٹوموبائل (نئی 40% سلیب)
مہنگی گاڑیوں پر اب 40% جی ایس ٹی
موٹرسائیکلیں: 350 سی سی سے اوپر کی بائیکس 40% ٹیکس کلب میں شامل ہیں
مضر صحت اشیاء اور تمباکو پر 28% سے 40% جی ایس ٹی
سگریٹ، تمباکو کی مصنوعات پر ٹیکس میں 43 فیصد اضافہ
گٹکھا، تمباکو کی مصنوعات پر 40% جی ایس ٹی
کاربونیٹیڈ اور میٹھے مشروبات پر 40% جی ایس ٹی
کاربونیٹیڈ مشروبات کی قیمتوں میں 43 فیصد اضافہ
2500 روپے سے زیادہ قیمت والے کپاس کے لحاف پر 18 فیصد جی ایس ٹی
2500 روپے سے زیادہ قیمت والے جوتوں پر 18 فیصد جی ایس ٹی
نجی طیاروں، ہیلی کاپٹروں، یاٹوں پر 40% جی ایس ٹی
آئی پی ایل میچوں کے انٹری ٹکٹ پر 40% جی ایس ٹی
40% کی جی ایس تی کی شرح تمام مخصوص جوؤں اور مقابلوں پر لاگو ہوگی جن میں بیٹنگ، کیسینو، جوا، ہارس ریسنگ، لاٹریز اور آن لائن منی گیمنگ شامل ہیں۔ آئی پی ایل جیسے کھیلوں کے مقابلوں میں داخلے پر 40٪ جی ایس ٹی لگے گی، تاہم، یہ 40٪ شرح کھیلوں کے تسلیم شدہ ایونٹس میں داخلے پر لاگو نہیں ہوگی۔
کھیلوں کے دیگر مقابلوں میں داخلہ، بشمول کھیلوں کے تسلیم شدہ ایونٹس، جہاں ٹکٹ کی قیمت 500 روپے سے زیادہ نہیں ہے، ٹیکس سے مستثنیٰ رہے گا اور اگر ٹکٹ کی قیمت 500 روپے سے زیادہ ہے تو اس پر 18 فیصد کی معیاری شرح سے ٹیکس عائد ہوتا رہے گا۔
انسانی ساختہ ریشوں اور دھاگوں پر 5% جی ایس ٹی
مرکزی وزیر خزانہ سیتا رمن نے پریس کانفرنس کے دوران کہا، "انسانی ساختہ کپڑا سیکٹر میں طویل وقت سے چل آر رہی انورٹیڈ ڈیوٹی اسٹرکچر کا مسئلہ حل کیا جا رہا ہے۔ انسانی ساختہ ریشوں پر جی ایس ٹی کی شرح 18 فیصد سے کم کر کے 5 فیصد اور انسانی ساختہ دھاگوں پر 12 فیصد سے کم کر کے 5 فیصد کر دی گئی ہے۔' انہوں نے کہا کہ ہم اس سیکٹر میں ڈیوٹی سٹرکچر کے مسئلے کو بھی حل کر رہے ہیں۔ سلفیورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ اور امونیا پر جی ایس ٹی کی شرح 18 فیصد سے کم کر کے پانچ فیصد کر دی گئی ہے۔
