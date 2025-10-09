کشمیر، نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے سہ روزہ پروگرام کا آغاز

کشمیر، نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے سہ روزہ پروگرام کا آغاز
چنار انٹرنیشنل کی جانب سے منتخب 25 شرکاء کو کاروبار شروع کرنے کے لئے دو لاکھ روپے تک مالی مدد دی جائے گی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 9, 2025 at 7:47 PM IST
سرینگر: وادی کشمیر کے نوجوانوں کو خود کفیل اور بااختیار بنانے کے مقصد سے چنار انٹرنیشنل کی جانب سے گرمائی دارالحکومت سرینگر میں سہ روزہ پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس پروگرام میں مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے 50 سے زائد نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شامل ہیں، اپنے کاروباری منصوبے پیش کر رہے ہیں۔
منتظمین کے مطابق منتخب 25 شرکاء کو دو دو لاکھ روپے تک کی مالی معاونت فراہم کی جائے گی تاکہ وہ اپنا کاروبار یا اسٹارٹ اپ شروع کر سکیں۔ چنار انٹرنیشنل کے پروجیکٹ کوآرڈینیٹر ظفر احمد نے بتایا کہ ’’امسال ہمیں 450 سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں جن میں سے 50 کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے، اور ان کے آئیڈیاز کو ماہرین کا پینل جانچ رہی ہے۔‘‘
ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ پانچ برسوں کے دوران تنظیم نے 97 نوجوان کاروباریوں کو مالی اور مشاورتی مدد فراہم کی ہے، جن میں سے 95 فیصد نے کامیابی حاصل کی۔ ظفر احمد نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: ’’اس سال بھی صحت، ٹیکنالوجی اور دیگر تجارتی شعبوں سے جڑے کئی نئے آئیڈیاز سامنے آئے ہیں۔
یہ پروگرام چنار انٹرنیشنل اور ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز (TISS) کے اشتراک سے منعقد ہو رہا ہے۔ پینل میں TISS کے ڈین پروفیسر ستیاجیت، ایس آئی ڈی بی آئی کے ڈیویلپمنٹ ایگزیکیٹیو محمد رفیق، جے کے ای ڈی آئی کے مینیجر وسیم احمد، اور چنار کے نمائندے جاوید حجم و بشیر احمد شامل تھے۔
تقریب میں شریک نوجوانوں نے اس اقدام کو اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی ایک اہم کوشش قرار دیا۔ تقریب کے حاشیہ پر ایک نوجوان نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: ’’یہ صرف فنڈنگ نہیں بلکہ ہمارے خوابوں کو عملی شکل دینے کا ایک سنہری موقع ہے۔‘‘
