چھوٹے دکانداروں کے لیے جیو کا بڑا تحفہ: 24x7 Agentic AI اسسٹنٹ کا آغاز
Jio کا نیا Agentic AI اسسٹنٹ چھوٹے دکانداروں کو 24 گھنٹے مدد فراہم کرے گا، صارفین سے گفتگو کرے گا اور آرڈر ہینڈل کرے گا۔
Published : October 11, 2025 at 12:44 AM IST
حیدرآباد: ریلائنس جیو نے ہندوستان میں چھوٹے دکانداروں کے لیے ایک نیا ڈیجیٹل اسسٹنٹ لانچ کیا ہے، جو 24/7 کام کرے گا۔ اس سے نہ صرف دکانداروں کو مدد ملے گی بلکہ ان کے کاروبار میں بھی اضافہ ہوگا۔ Reliance Jio نے انڈیا موبائل کانگریس 2025 میں Jio Agentic AI اسسٹنٹ لانچ کیا، ایشیا کا سب سے بڑا ٹیک ایونٹ، جو دہلی NCR، انڈیا میں منعقد ہو رہا ہے۔ یہ 24/7 انتھک کام کر سکتا ہے۔
یہ AI اسسٹنٹ خاص طور پر چھوٹے دکانداروں اور مائیکرو انٹرپرائزز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ لہذا، فرض کریں کہ آپ گروسری اسٹور یا بیوٹی پارلر کے مالک ہیں، یہ AI اسسٹنٹ اب صارفین کی کالوں کا جواب دے سکتا ہے، ان کے سوالات کا جواب دے سکتا ہے، آرڈر وصول کر سکتا ہے، ڈیلیوری کی تصدیق کر سکتا ہے، اور یہاں تک کہ اپائنٹمنٹ بھی بک کر سکتا ہے۔
ہندی اور انگریزی سمیت 10 زبانوں میں کیا گیا لانچ
Jio نے اپنے پروڈکٹ کے بارے میں بتایا کہ، جب کہ AI اسسٹنٹ فی الحال ہندی اور انگریزی میں بولتا ہے، جلد ہی تیلگو اور کنڑ میں ٹیسٹنگ شروع ہو جائے گی۔ مزید یہ کہ آنے والے مہینوں میں اسے 10 مختلف ہندوستانی زبانوں میں لانچ کرنے کی تیاریاں جاری ہیں۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ اس کی تقریر مکمل طور پر قدرتی ہوگی۔ رپورٹس کے مطابق بعض اوقات اس کی تقریر اتنی حقیقت پسندانہ ہوگی کہ صارفین کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ آواز کسی AI اسسٹنٹ کی ہے، حقیقی انسان کی نہیں۔
گاہک کے سوالات کا جواب دے گا
Jio Agentic AI اسسٹنٹ نہ صرف گاہک کے سوالات کا جواب دے گا بلکہ سیلز پرسن کے طور پر بھی کام کرے گا۔ اگر آپ نے کوئی نیا پروڈکٹ یا پیشکش شروع کی ہے، تو آپ کا Dio Agentic AI اسسٹنٹ خود بخود صارفین کو اس کے بارے میں مطلع کرے گا۔ یہ بنیادی تفصیلات بھی فراہم کرے گا جیسے اسٹور کے پتے اور اسٹور کھلنے اور بند ہونے کے اوقات، اس کے علاوہ بھی یہ کئی اعتبار سے فائدہ مند ہے۔
رفتار اور ڈیٹا کی حفاظت دونوں کو یقینی بنایا جائے گا
یہ کبھی وقفہ نہیں لے گا۔ یہ 24/7 دستیاب ہوگا۔ اگر گاہک کی ایک بڑی تعداد بیک وقت آتی ہے، تو یہ ہر ایک کو ذاتی طور پر جواب دے سکتا ہے۔ تکنیکی طور پر، یہ نظام Jio کے محفوظ سرورز اور Jio Cloud + True 5G نیٹ ورک پر چلے گا، جس سے رفتار اور ڈیٹا کی حفاظت دونوں کو یقینی بنایا جائے گا۔