سونا ایک طویل مدتی ریلی پر ہے، جیفریز نے سرمایہ کاروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کمی کو ایک موقع کے طور پر دیکھیں
جیفریز نے کہا کہ سونے میں کوئی بھی تیزی سے گراوٹ سرمایہ کاروں کے لیے ایک موقع ہے، جس میں جمعرات کو قیمتیں $4,000 فی اونس سے تجاوز کر گئیں۔
Published : October 11, 2025 at 1:16 AM IST
ممبئی: جیفریز کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق، سونے کی قیمتوں میں حالیہ اضافے اور سونے کی کان کنی کے اسٹاک میں اضافے نے سرمایہ کاروں کے لیے طویل مدتی سرمایہ کاری کا موقع پیدا کیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سونے میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ پچھلے سال، سونے کی قیمتوں میں 27.2 فیصد اضافہ ہوا تھا، جو آج تک 53.9 فیصد تک پہنچ گیا ہے۔ غیر ہیجڈ گولڈ مائننگ انڈیکس میں بھی 131.8 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو کہ گزشتہ سال 13.3 فیصد اضافہ تھا۔
جیفریز نے سرمایہ کاروں کو مشورہ دیا کہ حالیہ ریلی اور بڑھتی ہوئی میڈیا کوریج نے مستقبل قریب میں قیمتوں میں کمی کا خطرہ بڑھا دیا ہے۔ تاہم، فرم کا طویل مدتی نقطہ نظر مثبت ہے اور سرمایہ کاروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی کمی کا فائدہ اٹھائیں۔ جمعرات کو، سونے کی قیمتیں $4,000 فی اونس سے تجاوز کر گئیں، جو قیمتوں میں جاری اضافے میں ایک اہم سنگ میل ہے۔
رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈالر کے لحاظ سے سونے کی کارکردگی کا تعلق حقیقی شرح سود کی سطح سے الٹا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حقیقی سود کی شرحیں کم ہوں یا موجود نہ ہوں، تو سونے کی قیمتوں میں اضافے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اور جب شرح بڑھ جاتی ہے تو سونا دباؤ میں آ سکتا ہے۔
مرکزی بینکوں کی جانب سے سونے کی ریکارڈ خریداری نے بھی مارکیٹ کو سہارا دیا ہے۔ عالمی مرکزی بینکوں نے 2022 کی تیسری سہ ماہی سے مسلسل سونا خریدا ہے۔ 2022 میں 1,080 ٹن، 2023 میں 1,051 ٹن، 2024 میں 1,089 ٹن، اور 2025 کی پہلی ششماہی میں 415 ٹن سونا خریدا گیا۔
جیفریز نے طویل مدتی سونے کی قیمت کا ہدف $6,600 فی اونس مقرر کیا ہے۔ یہ ہدف جنوری 1980 کی بلند ترین سونے کی قیمت $850 اور امریکی فی کس ڈسپوزایبل آمدنی کے تناسب پر مبنی ہے۔ 1980 میں سونے کی قیمت فی کس ڈسپوزایبل آمدنی کا 9.9 فیصد تھی جب کہ اگست 2025 میں یہ تناسب 6.0 فیصد ہے۔
فرم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ایک کمزور ڈالر اور مرکزی بینکوں کی طرف سے مسلسل خریداری کا رویہ سونے کے لیے طویل مدتی تیزی کے نقطہ نظر کی حمایت کرتا ہے۔ یہ سرمایہ کاروں کے لیے کسی بھی کمی کا فائدہ اٹھانے کا موقع ہے۔