ممبئی: انکم ٹیکس ریٹرن (آئی ٹی آر) داخل کرنے کی آخری تاریخ 15 ستمبر 2025 آہستہ آہستہ قریب آرہی ہے۔ اس وقت لاکھوں ٹیکس دہندگان فارم-16، 26AS جیسے دستاویزات جمع کرکے انکم ٹیکس ریٹرن آن لائن بھرنے میں مصروف ہیں۔ اسی وقت، کچھ لوگ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ (CA) کی مدد لینے کو ترجیح دے رہے ہیں تاکہ ان کی فائلنگ بغیر کسی غلطی کے صحیح طریقے سے ہو سکے۔
اگر آپ کی آمدنی صرف ایک ذریعہ سے آتی ہے اور آپ کے انکم ٹیکس کی شرائط سادہ ہیں، تو آپ خود ITR فارم بھر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس آمدنی کے متعدد ذرائع ہیں یا ٹیکس فارم کے انتخاب میں الجھن ہے تو کسی ماہر کی مدد لینا زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔
آئی ٹی آر کی خود فائلنگ کے لیے ضروری اقدامات
انکم ٹیکس ریٹرن خود فائل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے فارم-16، 26AS اور اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ (AIS) کو احتیاط سے چیک کریں۔ اس کے بعد درست آئی ٹی آر فارم کا انتخاب کرنا ہوگا۔ آپ کو ٹیکس نظام (پرانا یا نیا) کا انتخاب کرنا ہوگا اور اپنی کٹوتیوں کو صحیح طریقے سے شامل کرنا ہوگا۔ آخر میں، ٹیکس کا مکمل حساب لگانا ہوگا۔
غلط فارم بھرنا، غلط آمدنی یا کٹوتی درج کرنا، یا 26AS سے مماثل نہ ہونا جیسی غلطیاں عام ہیں، جن کی وجہ سے نوٹس یا جرمانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے فارم بھرتے وقت احتیاط ضروری ہے۔
چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے مشورے کے فوائد
CAs نہ صرف ٹیکس ریٹرن فائل کرنے میں مدد کرتے ہیں، بلکہ وہ مستقبل کی ٹیکس منصوبہ بندی اور بچت کے لیے مشورہ بھی دیتے ہیں۔ کون سی کٹوتی کب لی جائے، کون سی سرمایہ کاری فائدہ مند ہو گی، یہ سب کسی پیشہ ور کی مدد سے بہتر طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ آن لائن ٹولز عام رہنما فراہم کرتے ہیں، لیکن ذاتی مشورے کے لیے ماہرین ضروری ہیں۔
ہوشیار رہیں، درست فیصلہ کریں
اگر آپ کی آمدنی صرف تنخواہ سے ہے اور آپ کی ٹیکس کی صورت حال آسان ہے، تو آپ اپنی ریٹرن خود آن لائن فائل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے مالی معاملات پیچیدہ ہیں، تو 5000₹ بچانے کے لیے بعد میں بھاری جرمانے سے بچنا ہی سمجھ داری ہے۔
لہٰذا اپنی صورتحال کے مطابق صحیح آپشن کا انتخاب کریں اور قانونی پریشانیوں سے بچنے کے لیے 15 ستمبر 2025 کی آخری تاریخ سے پہلے اپنا انکم ٹیکس ریٹرن فائل کریں۔