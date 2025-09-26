اٹلی نے ہندوستان یوروپی یونین تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے کا دیا اشارہ
اطالوی نائب وزیراعظم نے ہندوستان-یوروپی یونین آزاد تجارتی معاہدے کے جلد اختتام کی حمایت کی۔ اسٹریٹجک شراکت داری، تجارتی تعاون کو نئی رفتار ملے گی۔
Published : September 26, 2025 at 1:10 PM IST
نیویارک: اطالوی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ انتونیو تاجانی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت ہندوستان اور یوروپی یونین (EU) کے درمیان آزاد تجارتی معاہدے (FTA) کو جلد حتمی شکل دینے کی حمایت کرتی ہے۔ انہوں نے یہ باتیں جمعرات کو نیویارک میں ہندوستانی وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور وزیر تجارت و صنعت پیوش گوئل سے ملاقات کے بعد کہیں۔
تاجانی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر لکھا، "میں نے ہندوستان یوروپی یونین آزاد تجارتی معاہدے کے جلد اختتام کے لیے اٹلی کی حمایت کی تصدیق کی۔" انہوں نے کہا کہ ہندوستان اور اٹلی سیاسی اور اقتصادی دونوں سطحوں پر اسٹریٹجک پارٹنر ہیں اور آنے والے مہینوں میں ہندوستان کا ان کا دورہ اس شراکت داری کو مزید مضبوط کرے گا۔
انہوں نے مزید کہا، "ہندوستان ہماری 'پیانو ایکسپورٹ' (برآمد اسکیم) کے لیے ایک ترجیحی ملک ہے۔ اس لیے، میں نے ہندوستانی عزم کے لیے 500 ملین یورو مختص کیے ہیں، جو ہماری برآمد کرنے والی کمپنیوں کو سپورٹ کریں گے۔"
ہندوستان-اٹلی تعلقات میں نئی توانائی
ہندوستان اور اٹلی کے درمیان اقتصادی تعلقات پچھلے کچھ سالوں میں تیزی سے مضبوط ہوئے ہیں۔ دونوں ممالک قابل تجدید توانائی، دفاعی تعاون، ڈیجیٹل اختراع اور بنیادی ڈھانچے میں مل کر کام کر رہے ہیں۔ اب، FTA کے لیے اٹلی کی کھلی حمایت کو اس تعلقات کو مزید تیز کرنے کے لیے ایک قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
جے شنکر کا کثیرالجہتی مکالمہ
وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے بھی ایکس پر لکھا کہ میٹنگ میں بحیرہ روم، مشرق وسطیٰ، یوکرین اور ہند-بحرالکاہل کے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان-اٹلی کے باہمی تعلقات کی پیشرفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔
جے شنکر نے جمعرات کو کئی دیگر ممالک کے وزرائے خارجہ سے بھی ملاقات کی۔ ان میں آسٹریلیا کے وزیر خارجہ پینی وونگ، گوئٹے مالا کے کارلوس رامیرو مارٹینز، مصر کے بدر عبدلٹی، ملائیشیا کے محمد حاجی حسن، کوسٹا ریکا کے آرنلڈو آندرے اور پاناما کے جیویر مارٹینیز آچا واسکیز شامل تھے۔
ہندوستان-برطانیہ وژن 2035 پر تبادلہ خیال
جے شنکر نے نئی برطانوی خارجہ سکریٹری یوویٹ کوپر سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے جولائی میں وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ برطانیہ کے دوران اعلان کردہ "انڈیا-یو کے ویژن 2035" پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ وژن اگلے دس سالوں کے لیے دونوں ممالک کے درمیان تعاون کا روڈ میپ ہے۔
اس منصوبے میں دفاعی تعاون، روزگار کی تخلیق، جدید ٹیکنالوجی کی ترقی، اور تعلیمی شراکت داری جیسے اہم شعبوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ یہ جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدے (CETA) کو بھی آگے بڑھاتا ہے۔