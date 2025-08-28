نوکری بدلتے ہی پی ایف نکالنا پڑ سکتا ہے مہنگا، ہو سکتا ہے بھاری نقصان، ریٹائرمنٹ کے وقت نہیں ملےگی بڑی رقم

نئی دہلی: بھارت میں تقریباً ہر ملازم کے پاس پی ایف (پراویڈنٹ فنڈ) اکاؤنٹ ہے۔ یہ اکاؤنٹ نہ صرف بچت کا ایک ذریعہ ہے بلکہ مستقبل کی مالی حفاظت کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے۔ اس میں ملازمین اپنی تنخواہ کا 12 فیصد جمع کرتے ہیں اور کمپنی بھی اتنی ہی رقم دیتی ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ نوکری بدلتے وقت پرانے پی ایف اکاؤنٹ سے رقم نکالنا درست ہوگا۔ کچھ لوگ فوری نقدی کی ضرورت کی وجہ سے پی ایف بھی نکال لیتے ہیں۔ تاہم، یہ قدم قلیل مدتی ریلیف فراہم کر سکتا ہے، لیکن طویل مدتی میں نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے۔
پی ایف میں جمع کی گئی رقم پر ہر سال سود کا اضافہ کیا جاتا ہے اور یہ کمپاؤنڈنگ کے ذریعے کئی گنا بڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی ملازم نوکری بدلتے ہی پی ایف کی رقم نکال لیتا ہے تو کمپاؤنڈنگ کا فائدہ ختم ہوجاتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کسی نے 10 سال تک پی ایف میں حصہ ڈالا اور درمیان میں رقم نکال لی، تو ریٹائرمنٹ کے وقت تک اس کی رقم بہت کم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ 5 سال مکمل ہونے سے پہلے پی ایف نکالنے پر بھی ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ اس طرح جلد رقم نکالنے سے، آپ کے مستقبل کو محفوظ بنانے والا فنڈ کم ہو جاتا ہے۔
نوکریاں بدلتے وقت پی ایف نکالنے کے بجائے، ایک بہتر آپشن یہ ہے کہ اکاؤنٹ کو نئی کمپنی کے پی ایف اکاؤنٹ میں منتقل کیا جائے۔ یہ عمل اب بہت آسان ہو گیا ہے اور یو اے این پورٹل پر چند کلکس میں کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح آپ کا پی ایف بیلنس اور سود جمع ہوتا رہے گا اور آپ کو ریٹائرمنٹ کے وقت ایک بڑی رقم ملے گی۔
اگر نقد رقم کی فوری ضرورت ہو تو، جزوی طور پر نکالنے کا آپشن موجود ہے، لیکن پورے اکاؤنٹ کو خالی کرنا کسی بھی طرح سے فائدہ مند نہیں ہے۔ طویل مدت میں پی ایف کو مسلسل چلنے دینا اور اسے اپنی مالی منصوبہ بندی کا ایک اہم حصہ بنانا دانشمندی ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ پی ایف صرف بچت کھاتہ نہیں ہے بلکہ ریٹائرمنٹ کے لیے ایک طویل مدتی سرمایہ کاری بھی ہے۔ مناسب پی ایف ٹرانسفر اور انتظام کے ساتھ، ملازمین نہ صرف ٹیکس بچا سکتے ہیں بلکہ اپنی مستقبل کی مالی حفاظت کو بھی یقینی بنا سکتے ہیں۔ اس لیے نوکریاں بدلتے ہوئے پی ایف کی جلد بازی سے گریز کریں اور اپنے فنڈز کو صحیح سمت میں بڑھنے دیں۔