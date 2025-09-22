ریلوے کا نیا رول، اب آئی آر سی ٹی سی سے عام ٹرین ریزرویشن کے لیے بھی آدھار کی تصدیق لازمی
IRCTC کی ویب سائٹ اور ایپ کے ذریعے آن لائن جنرل ریزرویشن ٹکٹوں کی بکنگ کیلیے AADHAAR کی تصدیق کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔
Published : September 22, 2025 at 5:25 PM IST
نئی دہلی: ہندوستانی ریلوے نے ٹکٹ بکنگ کے عمل کو مزید شفاف اور آسان بنانے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ مسافروں کو اب اپنے آئی آر سی ٹی سی اکاؤنٹ کو اپنے آدھار کارڈ کے ساتھ لنک کرنے کی ضرورت ہے یہاں تک کہ دو ماہ سے زیادہ پہلے بک کرائے گئے عام ٹکٹوں کے لیے بھی۔ پہلے یہ قاعدہ صرف تتکال ٹکٹ بکنگ پر لاگو ہوتا تھا، لیکن اب اسے بڑھا دیا گیا ہے۔ اس فیصلے سے عام مسافروں کو براہ راست فائدہ پہنچے گا اور ٹکٹوں کی غیر قانونی تجارت پر بھی روک لگے گی۔
ناردرن ریلوے کے چیف پبلک ریلیشن آفیسر ہمانشو شیکھر اپادھیائے نے بتایا کہ ریلوے ٹرین ٹکٹ بکنگ کے نظام کو شفاف اور مسافروں کے مفاد میں بہتر بنانے پر مسلسل زور دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ایجنٹ یا بروکرز اکثر ٹکٹوں کی بکنگ کے لیے جعلی یوزر آئی ڈی استعمال کرتے ہیں جس سے عام مسافروں کو کنفرم ٹکٹ حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب آئی آر سی ٹی سی ٹکٹ بکنگ اکاؤنٹ کو آدھار نمبر سے جوڑ دیا جائے گا، تو ایسے معاملات کو روک دیا جائے گا اور ہر مسافر اپنے اصل اکاؤنٹ سے ٹکٹ بک کر سکے گا۔
مسافر ماہانہ چھ کے بجائے 12 ٹکٹ بک کر سکیں گے
ہمانشو شیکھر اپادھیائے نے وضاحت کی کہ اکاؤنٹ کو آدھار کارڈ سے جوڑنے سے ریلوے نے مسافروں کو ایک اور بڑی راحت فراہم کی ہے۔ اس سے پہلے، ٹکٹ صرف ایک صارف آئی ڈی کا استعمال کرتے ہوئے مہینے میں چھ ٹکٹ بک کیے جا سکتے تھے۔ اب آئی آر سی ٹی سی اکاؤنٹ کو آدھار کارڈ سے لنک کرنے کے بعد مسافر ہر ماہ 12 ٹکٹ بک کر سکیں گے۔ مزید برآں، فی پی این آر نمبر زیادہ سے زیادہ چھ مسافروں کی بکنگ پہلے کی طرح جاری رہے گی۔
یہ اصول ٹکٹوں کی بلیک مارکیٹنگ کو روکے گا
ہمانشو شیکھر اپادھیائے کا کہنا ہے کہ ریلوے کا مقصد دلالی کو روکنا اور مسافروں کو بہتر سہولیات فراہم کرنا ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ دلال ٹکٹوں کی بکنگ کے محدود نظام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سے زیادہ جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے ٹکٹ بک کرائے ہیں اور پھر انہیں زیادہ قیمتوں پر مسافروں کو فروخت کر رہے ہیں۔ نیا نظام عام مسافروں کو مزید مواقع فراہم کرے گا اور ٹکٹوں کی آن لائن بکنگ کو آسان بنائے گا۔
سفری شکایات بھی آسان ہو جائیں گی
ریلوے حکام کے مطابق یہ تبدیلی صرف بکنگ کے عمل تک محدود نہیں ہے بلکہ ڈیجیٹل شفافیت کو بڑھانے کی کوشش کا حصہ بھی ہے۔ آدھار نمبروں سے منسلک اکاؤنٹس کے ساتھ، اب ہر ٹکٹ کی بکنگ کا واضح ریکارڈ ہوگا۔ اس سے نہ صرف مسافروں کو سہولت ملے گی بلکہ ریلوے کو کسی بھی قسم کی شکایات کا پتہ لگانا بھی آسان ہو جائے گا۔
ہمانشو شیکھر اپادھیائے نے مسافروں پر زور دیا کہ وہ اپنے آئی آر سی ٹی سی اکاؤنٹس کو آدھار سے جوڑیں تاکہ ٹکٹ بک کرتے وقت مستقبل میں ہونے والی تکلیفوں سے بچا جا سکے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ یہ اقدام ٹکٹ بکنگ کو آسان، محفوظ اور شفاف بنائے گا۔
اپنے اکاؤنٹ کو آدھار سے کیسے جوڑیں:
1- اپنے یوزر آئی ڈی اور پاس ورڈ کے ساتھ IRCTC ویب سائٹ یا موبائل ایپ میں لاگ ان کریں
2- 'مائی اکاؤنٹ' سیکشن میں جائیں، پھر 'لنک یور آدھار' کا اختیار منتخب کریں۔
3- اپنا 12 ہندسوں کا آدھار کارڈ نمبر درج کریں، پھر سبمٹ بٹن پر کلک کریں۔
4- IRCTC آپ کو آپ کے آدھار سے منسلک رجسٹرڈ موبائل نمبر پر ایک OTP بھیجے گا۔
5- جیسے ہی آپ اپنے موبائل نمبر پر موصولہ OTP داخل کریں گے آپ کا IRCTC اکاؤنٹ آدھار سے منسلک ہو جائے گا۔
