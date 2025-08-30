ETV Bharat / business

بھارت کے پہلے ٹیمپرڈ گلاس مینوفیکچرنگ پلانٹ کا افتتاح - TEMPERED GLASS MANUFACTURING UNIT

اشونی ویشنو نے کہاکہ الیکٹرانکس مینوفیکچرنگ انڈسٹری ملک میں بہتر انداز میں کام کررہی ہیں، جس سے تقریباً 25 لاکھ ملازمتیں پیدا ہوں گے۔

بھارت کے پہلے ٹیمپرڈ گلاس مینوفیکچرنگ پلانٹ کا افتتاح
بھارت کے پہلے ٹیمپرڈ گلاس مینوفیکچرنگ پلانٹ کا افتتاح (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 30, 2025 at 2:21 PM IST

نوئیڈا: الیکٹرانکس اور آئی ٹی کے مرکزی وزیر، اشونی ویشنو نے ہفتہ کو یہاں ملک کے پہلے ٹمپرڈ گلاس مینوفیکچرنگ پلانٹ کا افتتاح کیا، جو کہ ایک بھارتی الیکٹرانک مصنوعات بنانے والی کمپنی آپٹیمس انفراکام اور کورننگ جو مٹیریل سائنس میں دنیا کے سب سے بڑے اختراع کار ہیں، کا مشترکہ منصوبہ ہے۔

اشونی ویشنو نے کہا کہ "ہمیں آپٹیمس اور کورننگ کے درمیان شراکت داری اور آج پیداوار کے آغاز کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہے۔ بھارت میں اجزاء کے لیے مجموعی طور پر ایکو سسٹم تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ پچھلے 11 سالوں میں، الیکٹرانکس مینوفیکچرنگ میں چھ گنا اضافہ ہوا ہے، اور آج یہ تقریباً 11.5 لاکھ کروڑ روپے کی صنعت ہے، جس میں تقریباً 3 لاکھ کروڑ روپے کی برآمدات بھی شامل ہیں۔"

مرکزی وزیر نے کہاکہ "ہم مستقبل قریب میں موبائل آلات میں استعمال ہونے والے ہر پرزے کی تیاری کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہم بھارت میں تحقیق اور ترقی کی بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور عالمی سطح پر پہچان بنانے کےلئے کام کررہے ہیں۔"

انہوں نے مزید کہا کہ جس طرح ٹمپرڈ گلاس مینوفیکچرنگ پلانٹ نے کام شروع کیا ہے، ہم جلد ہی 'میڈ ان انڈیا' چپس بھی دیکھیں گے۔ وزیر نے مزید کہا کہ الیکٹرانکس مینوفیکچرنگ انڈسٹری اچھی شکل اختیار کر رہی ہے اور فی الحال تقریباً 25 لاکھ ملازمتیں پیدا کر رہی ہے۔ آپٹیمس اور کورننگ کے مطابق 70 کروڑ روپے کی ابتدائی سرمایہ کاری کے ساتھ، یہ سہولت جدید ترین بنیادی ڈھانچہ پیش کرے گی جو خام مال کو بہترین معیار کے ٹمپرڈ گلاس میں مکمل طور پر تبدیل کرنے کے قابل بنائے گی۔

مرحلہ اول میں سالانہ 25 ملین یونٹس کی تنصیب کی گنجائش ہوگی، جس سے 600 سے زائد لوگوں کے لیے براہ راست روزگار پیدا ہوگا۔ وہیں مرحلہ دوم میں آپٹیمس مقامی اور عالمی منڈیوں کے لیے 800 کروڑ روپے کی اضافی سرمایہ کاری کے ساتھ سالانہ 200 ملین یونٹس تک کی صلاحیت کو بڑھائے گا جس سے 4,500 سے زیادہ براہ راست ملازمت کے مواقع پیدا ہوں گے۔

