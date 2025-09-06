بھارت 2030 تک دنیا کے ٹاپ 10 شب بلڈنگ ممالک میں شامل ہوگا: سربانند سونووال

انہوں نے کہا کہ بھارت 2030 تک شپ بلڈنگ والے ٹاپ 10 ممالک اور 2047 تک ٹاپ 5 ممالک میں شامل ہو جائے گا۔
Published : September 6, 2025 at 1:18 PM IST
نئی دہلی: بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربانند سونووال نے کہا کہ بھارت سنہ 2030 تک دنیا کے 10 جہاز ساز ممالک میں اور 2047 تک ٹاپ پانچ ممالک میں شامل ہو جائے گا۔ یہ بات انہوں نے وی او سی پورٹ، تمل ناڈو میں بھارت کی پہلی بندرگاہ پر مبنی گرین ہائیڈروجن پائلٹ پروجیکٹ کا افتتاح کرتے ہوئے کہی۔
توانائی میں سبز ہائیڈروجن انقلاب
3.87 کروڑ روپے کی لاگت سے قائم ہونے والی یہ سہولت گرین ہائیڈروجن پیدا کرے گی، جو پورٹ کالونی کی اسٹریٹ لائٹس اور ای-وی چارجنگ اسٹیشنوں کو بجلی فراہم کرے گی۔ وی او سی (VOC) پورٹ گرین ہائیڈروجن پیدا کرنے والی ملک کی پہلی بندرگاہ بن گئی ہے۔
سونووال نے 35.34 کروڑ روپے کی لاگت سے پائلٹ گرین میتھنول بنکنگ اور ایندھن بھرنے کی سہولت کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ یہ پروجیکٹ وی او سی پورٹ کو مجوزہ کوسٹل گرین شپنگ کوریڈور (کنڈلا سے توتیکورین) کے تحت جنوبی بھارت میں گرین بنکنگ ہب بنائے گا۔
دیگر منصوبوں کا افتتاح
مرکزی وزیر نے 400 کلو واٹ کے روف ٹاپ سولر پاور پلانٹ کا افتتاح کیا، جس سے بندرگاہ کی شمسی صلاحیت 1.04 میگاواٹ ہو گئی، جو بھارتی بندرگاہوں میں سب سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ 24.5 کروڑ روپے کا لنک کنویئر پروجیکٹ کول جیٹی-I اور پورٹ اسٹیک یارڈ سے منسلک ہے، جس سے کارکردگی میں 0.72 ایم ایم ٹی پی اے اضافہ ہوا ہے۔
سونووال نے چھ میگاواٹ کے ونڈ فارم، 90 کروڑ روپے کی ملٹی کارگو برتھ، 3.37 کلومیٹر چار لین والی سڑک اور تمل ناڈو میری ٹائم ہیریٹیج میوزیم کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔
ساگرمالا اسکیم کے تحت ترقی
وزیر موصوف نے کہا کہ تمل ناڈو کی تین بڑی بندرگاہوں - چنئی، کمراجر اور سی او سی نے پچھلے 11 برسوں میں ساگرمالا اسکیم کے تحت 98 پروجیکٹوں میں 93,715 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری دیکھی ہے، جن میں سے 50 پروجیکٹ پہلے ہی مکمل ہو چکے ہیں۔
سونووال نے کہا، "یہ غیر معمولی ترقی ہے۔ صرف ان بندرگاہوں میں جدید کاری اور صلاحیت میں اضافہ کے لیے 16,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی گئی ہے۔"
جہاز سازی اور قابل تجدید توانائی کیلئے بھارت کے اہداف
انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت تیزی سے سنہ 2030 تک دنیا کے ٹاپ 10 جہاز ساز ممالک اور 2047 تک ٹاپ پانچ میں شامل ہونے کے اپنے ہدف کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔
وی او سی بندرگاہ پر شروع کیا گیا گرین ہائیڈروجن پروجیکٹ اور قابل تجدید توانائی کے دیگر اقدامات سے بھارت کی صاف توانائی کی منتقلی اور اقتصادی ترقی کو فروغ ملے گا۔
