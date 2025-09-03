آٹھویں پے کمیشن کی بڑھی ہوئی تنخواہ کس مہینے میں آئے گی؟کب آئے گا نوٹیفکیشن؟ سرکاری ملازمین کے لیے اہم خبر

نئی دہلی: مرکزی حکومت کے ملازمین اور پنشنرز کے لیے بڑی خبر آ رہی ہے۔ آٹھویں پے کمیشن کی بڑھتی ہوئی تنخواہ کا انتظار جلد ختم ہو سکتا ہے۔ اس بات کے زوردار چرچے ہیں کہ اس بار ملازمین کی جیبیں بھاری ہو سکتی ہیں۔ مہنگائی الاؤنس، ایچ آر اے اور پنشن سمیت کئی الاؤنسز میں تبدیلیوں کی توقع ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو لاکھوں ملازمین اور ریٹائرڈ پنشنرز کو بڑی راحت ملے گی۔ آئیے جانتے ہیں مرکزی ملازمین اور پنشنرز کی بڑھی ہوئی تنخواہ کس مہینے میں آئے گی؟
بتا دیں کہ مرکز کی مودی حکومت نے اس سال کے شروع میں 8ویں پے کمیشن کی تشکیل کو منظوری دی تھی۔ تاہم ابھی تک کمیشن کے ارکان کی تشکیل نہیں ہو سکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم پچھلے کمیشنوں کی بات کریں تو 8ویں پے کمیشن سے پہلے آنے والے تقریباً تمام پے کمیشن ملازمین کی آمدنی پر اپنی چھاپ چھوڑ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ، اس وقت افراط زر کی سطح نے تنخواہ پر نظر ثانی کے لیے استعمال ہونے والے فٹمنٹ عنصر کو بھی تشکیل دیا۔
آٹھویں پے کمیشن کی تنخواہ کس مہینے میں آئے گی؟
اطلاعات کے مطابق 8 ویں پے کمیشن کی نئی تنخواہ کا اثر جو کافی عرصے سے زیر بحث ہے، جنوری 2026 سے نظر آئے گا، یعنی اگر حکومت اس کا باضابطہ اعلان دیر سے کرتی ہے تو تنخواہ میں اضافے اور الاؤنس کا فائدہ جنوری 2026 سے ہی شمار کیا جائے گا۔ جس طرح ساتویں پے کمیشن میں ملازمین کو جنوری 2016 سے بقایا جات ملے تھے، اسی طرح اس بار بھی ملازمین کو جنوری 2026 سے تنخواہ اور الاؤنس کا فائدہ ملنا چاہیے۔
کب تک آ سکتا ہے نوٹیفکیشن
پے کمیشن کا پورا عمل طویل ہے۔ پہلے کمیشن بنتا ہے، پھر اسٹیک ہولڈرز سے بات چیت، سفارشات اور آخر میں حکومت کی منظوری۔ اس میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن ملازمین کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر تاخیر ہوتی ہے تو جنوری 2026 سے بقایا جات ادا کر دیے جائیں گے۔
کون سا پے کمیشن کب لاگو ہوا؟
پانچواں تنخواہ کمیشن: آسان ڈھانچہ
پانچواں پے کمیشن 1997 میں نافذ کیا گیا تھا، جب اوسط مہنگائی تقریباً 7 فیصد تھی۔ ساتھ ہی ملازمین کی کم از کم ماہانہ تنخواہ 2550 روپے مقرر کی گئی۔ کمیشن کا مقصد تنخواہوں کے پیمانے کو ہموار کرنا اور مہنگائی میں ریلیف شامل کرنا تھا۔ تاہم، وقت کے ساتھ، بڑھتی ہوئی قیمتوں نے ان آمدنیوں کی حقیقی قدر کو ختم کر دیا، جس سے ملازمین پر افراط زر کا دباؤ بڑھتا گیا۔
چھٹا تنخواہ کمیشن: پے بینڈ اور گریڈ پے کا تعارف
2008 میں مہنگائی کی شرح 8-10 فیصد تھی۔ اسی وقت، چھٹا تنخواہ کمیشن متعارف کرایا گیا اور کم از کم اجرت کو 7,000 روپے ماہانہ کر دیا گیا، جو پچھلے کمیشن کی کم از کم حد سے 4,450 روپے کے اضافے کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس پے کمیشن نے پے بینڈ اور گریڈ پے بھی متعارف کرایا۔
ساتواں تنخواہ کمیشن: پے میٹرکس اور بہتر پنشن
ساتواں پے کمیشن 2016 میں نافذ کیا گیا تھا۔ اس وقت اوسط مہنگائی تقریباً 5-6 فیصد تھی۔ اس کے تحت کم از کم تنخواہ 18,000 روپے ماہانہ مقرر کی گئی تھی جو چھٹے پے کمیشن کے مقابلے میں 11,000 روپے کا اضافہ ظاہر کرتی ہے۔ اس کمیشن نے پے میٹرکس کا تصور متعارف کرایا جو کہ کیریئر کی ترقی کے لیے ایک زیادہ شفاف نظام ہے۔ کمیشن نے پنشن کے بہتر حسابات بھی متعارف کرائے، جس میں کام اور زندگی کے توازن کے خدشات پر بھی بات ہوئی۔
آٹھواں تنخواہ کمیشن: آگے کیا ہے؟
آٹھواں تنخواہ کمیشن 2026 کے آس پاس لاگو ہونے کی امید ہے، جس میں افراط زر کا تخمینہ 6-7 فیصد ہے۔ جبکہ سرکاری تفصیلات کا ابھی انتظار ہے، ایمبٹ انسٹیٹیوشنل ایکوئٹیز نے تنخواہوں میں 30-34 فیصد اضافے کا تخمینہ لگایا ہے۔
رپورٹس کے مطابق، نئے ڈھانچے کا مقصد مختلف ملازمتوں کے زمروں میں تنخواہوں کی زیادہ منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانا ہو سکتا ہے جبکہ معاشی حقائق جیسے مہنگائی اور نمو کو ایڈجسٹ کرنا ہو گا۔
سرکاری ملازمین کی تنخواہ کے اجزاء
سرکاری ملازمین کی تنخواہ کے ڈھانچے میں بنیادی تنخواہ کے علاوہ کئی الاؤنس بھی شامل ہیں۔ بنیادی تنخواہ کل آمدنی کا سب سے زیادہ حصہ 51.5 فیصد ہے۔ مہنگائی الاؤنس 30.9 فیصد، ہاؤس رینٹ الاؤنس 15.4 فیصد اور ٹرانسپورٹ الاؤنس تقریباً 2.2 فیصد ہے۔ یہ تمام عناصر مل کر زندگی کی ایڈجسٹمنٹ اور معاوضے کی لاگت کے درمیان توازن قائم کرنے کی حکومت کی کوششوں کی عکاسی کرتے ہیں۔