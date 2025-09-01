نئی دہلی: آج کل زیادہ تر لوگ مکان خریدنے، کار خریدنے اور کاروبار کرنے کے لیے بینک سے قرض لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب بینک بھی لوگوں کو پہلے کی نسبت آسانی سے قرض فراہم کرتے ہیں۔ لوگ کار یا مکان خریدنے کے لیے بینک سے قرض لیتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ قسطیں ادا کر کے قرض واپس کر دیتے ہیں۔
ایسے میں اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ اگر کوئی شخص بینک سے گھر، گاڑی یا ذاتی قرض لیتا ہے اور پھر قرض مکمل واپس کرنے سے پہلے ہی فوت ہوجاتا ہے تو کیا بینک اس کا قرض معاف کردے گا؟ اور اگر بینک قرض معاف نہیں کرے گا تو یہ رقم کس سے وصول کرے گا؟
کن حالات میں بینک قرض معاف کرتا ہے؟
زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ ایسی صورت حال میں بقایا رقم ختم ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بینک وصولی کا عمل جاری رکھتا ہے۔ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کن حالات میں بینک قرض معاف کرتا ہے اور اگر بینک قرض کی وصولی کرتا ہے تو اس کی تلافی کون کرتا ہے؟
شریک قرض لینے والے سے وصولی
اگر کوئی قرض لینے والا جس نے بینک سے قرض لے کر جائیداد خریدی ہو، مر جائے، تو بینک سب سے پہلے شریک قرض لینے والے کو بقایا رقم واپس کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ اگر شریک قرض لینے والا موجود نہیں ہے، تو بینک ضامن یا قانونی وارث کی طرف رجوع کرتا ہے۔
دوسری طرف، اگر قرض لینے والے شخص نے اپنے قرض کا بیمہ کرایا ہے، تو ادائیگی انشورنس کمپنی سے کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ قرض کی واپسی نہ ہونے پر بینک جائیداد کی نیلامی بھی کر سکتا ہے۔ تاہم، یہ آخری آپشن ہے۔
خاندان سے گاڑی کا قرضہ وصول کیا جاتا ہے
دوسری طرف اگر ہم کار لون کی بات کریں تو ایسے معاملات میں قرض لینے والے کی موت کے بعد بینک بقایا قرض کی وصولی کے لیے خاندان سے رابطہ کرتا ہے۔ اگر قانونی وارث قرض ادا کرنے سے انکار کر دے تو بینک گاڑی ضبط کر کے اسے نیلام کر کے قرض کی رقم وصول کر سکتا ہے۔
یہ بات قابل ذکر ہے کہ قواعد کے مطابق غیر محفوظ قرضوں جیسے پرسنل لون اور کریڈٹ کارڈ لون کی صورت میں بینک قانونی ورثاء یا خاندان کے افراد پر دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ تاہم، اگر کوئی شریک قرض لینے والا ہے، تو اس سے بقایا قرض کی رقم وصول کی جا سکتی ہے۔ بصورت دیگر، بینک اس قرض کو این پی اے (NPA) میں ڈال دیتا ہے۔