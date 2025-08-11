نئی دہلی: ملک کے سب سے بڑے نجی شعبے کے بینکوں میں سے ایک آئی سی آئی سی آئی بینک نے 1 اگست 2025 سے اپنے بچت کھاتوں کے لیے کم از کم اوسط بیلنس میں ایک بڑی تبدیلی کی ہے۔ بینک نے غیر تنخواہ دار کھاتوں کے لیے کم از کم بیلنس ₹ 10,000 سے بڑھا کر شہری علاقوں کے لیے ₹ 50,000 کر دیا ہے۔ نیم شہری علاقوں میں یہ حد ₹5,000 سے بڑھا کر ₹25,000 اور دیہی علاقوں میں ₹2,000 سے بڑھا کر ₹10,000 کر دی گئی ہے۔
آر بی آئی کا موقف
اس معاملے پر ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) کے گورنر شری ملہوترا نے کہا کہ کم از کم بیلنس طے کرنا مکمل طور پر بینکوں کا تجارتی فیصلہ ہے اور اس میں آر بی آئی کا براہ راست کوئی دخل نہیں ہے۔ انہوں نے واضح کیا، "کچھ بینک ₹ 10,000، کچھ ₹ 2,000 کا کم از کم بیلنس رکھتے ہیں، اور کچھ نے اسے مکمل طور پر ختم کر دیا ہے۔ یہ ان کے کاروباری ماڈل پر منحصر ہے۔"
گاہکوں پر ممکنہ اثر
ماہرین کا خیال ہے کہ اس فیصلے سے چھوٹے شہروں اور دیہی علاقوں کے صارفین پر دباؤ بڑھ سکتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کی جن کی ماہانہ آمدنی کم ہے۔ زیادہ کم از کم بیلنس برقرار رکھنے کی شرط کی وجہ سے، ان کے لیے بینک اکاؤنٹ برقرار رکھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اگر کھاتہ دار مقررہ اوسط بیلنس کو برقرار رکھنے سے قاصر ہے، تو بینک ماہانہ فیس یا جرمانہ وصول کر سکتا ہے۔
پبلک بمقابلہ پرائیویٹ بینک پالیسی
پچھلے کچھ سالوں میں، بہت سے پبلک سیکٹر بینکوں نے کم از کم بیلنس کی شرط کو ختم کر دیا ہے، تاکہ صارفین کو بیلنس برقرار نہ رکھنے پر بھی کوئی چارجز ادا کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس کے برعکس، نجی بینک اس اصول کو سختی سے نافذ کرتے ہیں اور اوسط بیلنس میں کمی پر جرمانہ وصول کرتے ہیں۔ آئی سی آئی سی آئی بینک کا نیا فیصلہ اس پالیسی کے تحت آیا ہے۔
صارفین کے حقوق کی تنظیموں اور بینکنگ کنزیومر فورمز نے اس اقدام پر تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے مالیاتی شمولیت کا عمل کمزور ہو جاتا ہے اور غریب اور متوسط طبقے کے صارفین کو بینکنگ خدمات سے دور کر سکتے ہیں۔ انہوں نے حکومت اور آر بی آئی سے اپیل کی ہے کہ وہ نجی بینکوں کو اس طرح کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے کی ترغیب دیں۔