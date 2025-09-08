نئے پے کمیشن کے تحت ملازمین کی تنخواہ اور پنشن کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ یہاں جانیں
مرکزی حکومت نے جنوری 2025 میں آٹھویں مرکزی تنخواہ کمیشن کو منظوری دی تھی، لیکن ابھی تک سرکاری نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا ہے۔
Published : September 8, 2025 at 10:18 PM IST
نئی دہلی: سرکاری ملازمین کے تنخواہ کے ڈھانچے اور پنشن پر نظر ثانی کے لیے پے کمیشن تشکیل دیا گیا ہے۔ یہ بنیادی طور پر افراط زر کے اثر کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ہندوستان میں تنخواہ کمیشن عام طور پر ہر 10 سال بعد تشکیل دیا جاتا ہے۔
مرکزی حکومت کے ملازمین کو فی الحال ساتویں پے کمیشن کے مطابق تنخواہ ملتی ہے۔ آخری پے کمیشن، یعنی ساتواں پے کمیشن 2014 میں اس وقت کی یو پی اے حکومت نے تشکیل دیا تھا اور اس کی سفارشات کو این ڈی اے حکومت نے 2016 میں نافذ کیا تھا۔ مرکزی حکومت میں 48 لاکھ سے زیادہ ملازمین اور 66 لاکھ سے زیادہ پنشنرز ہیں۔
آٹھواں پے کمیشن کب بنے گا؟
مرکزی حکومت نے جنوری 2025 میں آٹھویں مرکزی تنخواہ کمیشن کو منظوری دی تھی، لیکن ابھی تک سرکاری نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا ہے۔ حکومت نے تاحال نئے پے کمیشن کے ممبران اور چیئرمین کے ناموں کو حتمی شکل نہیں دی۔
وزیر مملکت برائے خزانہ پنکج چودھری نے راجیہ سبھا کو بتایا کہ آٹھویں مرکزی تنخواہ کمیشن کے بارے میں سرکاری نوٹیفکیشن مقررہ وقت پر جاری کر دیا جائے گا۔ وزیر نے کہا، "آٹھویں تنخواہ کمیشن کے دائرہ کار کے بارے میں وزارت دفاع، وزارت داخلہ، محکمہ عملہ اور تربیت کے ساتھ ساتھ تمام ریاستوں سے خطوط کے ذریعے معلومات مانگی گئی تھی۔"
نئے پے کمیشن کے ممبران اور چیئرمین کی تقرری کے بارے میں چودھری نے کہا کہ حکومت کی طرف سے آٹھویں پے کمیشن کا نوٹیفکیشن جاری کرنے کے بعد ان کی تقرری کی جائے گی۔ انہوں نے کہا، "باضابطہ نوٹیفکیشن مناسب وقت پر جاری کر دیا جائے گا۔ آٹھویں سنٹرل پے کمیشن کے چیئرمین اور ممبران کا تقرر حکومت کی طرف سے آٹھویں سنٹرل پے کمیشن کا نوٹیفکیشن جاری کرنے کے بعد کیا جائے گا۔"
پے کمیشن تنخواہوں میں اضافے کا فیصلہ کیسے کرتا ہے؟
نئے پے کمیشن کے تحت تنخواہوں میں اضافہ دو عوامل پر منحصر ہے۔ پہلا فٹمنٹ اور دوسرا مہنگائی الاؤنس کی شرح۔ فٹمنٹ فیکٹر ایک پیمانہ ہے جسے حکومت اپنے ملازمین اور پنشنرز کی تنخواہ اور پنشن کا تعین کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔
دریں اثنا، مرکزی حکومت تنخواہوں کا حساب لگانے کے لیے ڈاکٹر والیس ایکروئڈ کے تیار کردہ ایکروئیڈ فارمولے کو اپنانے پر غور کر سکتی ہے۔ یہ فارمولہ زندگی کی کم از کم لاگت کی بنیاد پر مثالی تنخواہ کا تخمینہ لگاتا ہے۔ یہ ایک اوسط ملازم کی غذائی ضروریات پر توجہ مرکوز کرتا ہے، جس میں خوراک، کپڑے اور رہائش جیسے ضروری اخراجات کو مدنظر رکھا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ مہنگائی کو کم کرنے میں مدد کے لیے سرکاری ملازمین اور پنشنرز کو ڈی اے/ڈی آر دیا جاتا ہے۔ مرکزی حکومت سال میں دو بار ڈی آر، ڈی اے میں اضافہ کرتی ہے، پہلا اضافہ 1 جنوری سے اور دوسرا 1 جولائی سے نافذ ہوتا ہے۔ فی الحال، مرکزی حکومت کے ملازمین اور پنشنرز 55 فیصد کی شرح سے ڈی آر ڈی اے کے حقدار ہیں۔
نئے پے کمیشن کے تحت تنخواہ کا تعین کیسے ہوتا ہے؟
فٹمنٹ فیکٹر کی بنیاد پر نظرثانی شدہ تنخواہ کا حساب لگانے کا بنیادی فارمولا بنیادی تنخواہ ایکس فٹمنٹ فیکٹر = نظر ثانی شدہ تنخواہ ہے۔
ساتویں تنخواہ کمیشن کے تحت موجودہ کم از کم اجرت
ساتویں پے کمیشن کے تحت مرکزی حکومت کے ملازمین 18,000 روپے کی کم از کم بنیادی تنخواہ کے حقدار ہیں، جب کہ پنشنرز کو 9,000 روپے کی کم از کم بنیادی پنشن ملتی ہے۔ 55 فیصد ڈی آر، ڈی اے کی شرح پر، ایک سرکاری ملازم کو اب 27,900 روپے ماہانہ (کم از کم بنیادی تنخواہ + ڈی اے) ملتے ہیں، جبکہ پنشنرز کو 13,950 روپے ماہانہ (کم از کم بنیادی پنشن + ڈی آر) ملتے ہیں۔