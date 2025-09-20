واٹس ایپ سے آدھار کارڈ ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ، جانیں آسان ترین عمل
اگر آپ واٹس ایپ سے آدھار کارڈ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیئے گئے اقدامات پرعمل کر سکتے ہیں۔
Published : September 20, 2025 at 5:21 PM IST
حیدرآباد: ہندوستان میں، آدھار کارڈ ایک سرکاری دستاویز ہے جو تقریباً ہر ہندوستانی شہری کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ کو اچانک اپنے آدھار کارڈ کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس مضمون میں، ہم ایک ایسا طریقہ بتانے جا رہے ہیں جو آپ کو واٹس ایپ پر اپنا آدھار کارڈ ڈاؤن لوڈ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ ایک زبردست آئیڈیا ہے جو تقریباً ہر ایک کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ اپنے واٹس ایپ سے اپنا آدھار کارڈ کیسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔
ہندوستان کی منفرد شناختی اتھارٹی (UIDAI) نے پہلے صرف UIDAI ویب سائٹ یا mAadhaar ایپ کے ذریعے آپ کے آدھار کارڈ کی ڈیجیٹل کاپی ڈاؤن لوڈ کرنے کا اختیار پیش کیا تھا۔ تاہم اب یو آئی ڈی اے آئی نے شہریوں کو ایک نیا واٹس ایپ آپشن بھی فراہم کیا ہے۔ واٹس ایپ کے ذریعے اپنے آدھار کارڈ کی ڈیجیٹل کاپی ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے، آپ کے پاس اپنے رجسٹرڈ موبائل نمبر سمیت اپنے آدھار کارڈ سے منسلک ڈیجیٹ لاکر اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے۔ آپ اس نمبر پر واٹس ایپ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے آدھار کارڈ کی ڈیجیٹل کاپی ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔
ایک DigiLocker اکاؤنٹ بنائیں اور آدھار کو لنک کریں۔
مرحلہ 1: اگر آپ کے پاس DigiLocker اکاؤنٹ نہیں ہے، تو آپ کو پہلے DigiLocker ویب سائٹ یا ایپ پر جانا ہوگا۔
مرحلہ 2: اگلا، آپ کو اپنے آدھار یا پین کارڈ، اپنی تاریخ پیدائش، اور اپنے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے مطابق اپنا نام درج کرنے کی ضرورت ہوگی۔
مرحلہ 3: پھر آپ کو اسی نمبر پر ایک OTP موصول ہوگا۔ اپنے اکاؤنٹ کی تصدیق کے لیے اسے درج کریں۔
مرحلہ 4: OTP کی تصدیق کے بعد، آپ کو اپنا PIN سیٹ کرنا ہوگا۔ آپ کو 6 ہندسوں کا خفیہ PIN بنانا ہوگا۔ آپ ٹچ آئی ڈی یا فیس آئی ڈی بھی ترتیب دے سکتے ہیں۔
مرحلہ 5: اگلا، آپ کو آدھار آپشن کو منتخب کرکے اور اپنا 12 ہندسوں کا آدھار نمبر داخل کرکے اپنے DigiLocker اکاؤنٹ میں اپنا آدھار کارڈ شامل کرنا ہوگا۔
مرحلہ 6: اب، آپ کو اپنے آدھار کی تصدیق کے لیے اپنے رجسٹرڈ موبائل نمبر پر موصول ہونے والا OTP داخل کرنا ہوگا۔
مرحلہ 6: آدھار کی تصدیق کے بعد، آپ اپنا منفرد صارف نام اور پاس ورڈ بھی بنا سکتے ہیں۔
واٹس ایپ سے آدھار کارڈ ڈاؤن لوڈ کریں۔
اوپر کے تمام مراحل پر عمل کرنے کے بعد، آپ کا DigiLocker اکاؤنٹ بن جائے گا اور آپ کا آدھار اس پر اپ لوڈ ہو جائے گا۔ اب، آپ اپنے رجسٹرڈ موبائل نمبر پر WhatsApp سے اپنے آدھار کارڈ کی ڈیجیٹل کاپی ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔ ایسا کرنے کے لیے، نیچے دیے گئے آسان اقدامات پر عمل کریں:
مرحلہ 1: آپ کو پہلے MyGov ہیلپ ڈیسک نمبر کو اپنے رابطوں میں محفوظ کرنا ہوگا، جو کہ +91-9013151515 ہے۔
مرحلہ 2: اب، اپنے فون پر واٹس ایپ کھولیں اور اس نمبر کی چیٹ پر جائیں، "Hi" یا "Namaste" ٹائپ کریں اور اسے بھیجیں۔
مرحلہ 3: اس کے بعد آپ کو ایک جواب موصول ہوگا، جس میں کئی دستاویزات کی فہرست ہوگی۔
مرحلہ 4: اس فہرست سے، آپ کو "ڈیجیٹل آدھار ڈاؤن لوڈ" کا اختیار منتخب کرنے کی ضرورت ہوگی۔
مرحلہ 5: پھر، آپ کو اپنا آدھار نمبر درج کرنے اور اس کی تصدیق کرنے کی ضرورت ہوگی۔
مرحلہ 6: آپ کو آدھار کی تصدیق کے لیے اپنے رجسٹرڈ موبائل نمبر پر ایک OTP موصول ہوگا۔ اسے داخل کرنے کے بعد، آپ کے آدھار کی تصدیق ہو جائے گی۔
ان تمام عملوں پر عمل کرنے کے بعد، آپ کے آدھار کارڈ کی ایک ڈیجیٹل کاپی پی ڈی ایف فارمیٹ میں آپ کے واٹس ایپ چیٹ میں ظاہر ہوگی۔ آپ اسے ڈاؤن لوڈ،پرنٹ یا محفوظ کر سکتے ہیں۔
ان نکات پر خصوصی توجہ دیں۔
اس خصوصیت کا فائدہ اٹھانے کے لیے، آپ کا موبائل نمبر آپ کے آدھار کارڈ اور DigiLocker اکاؤنٹ سے منسلک اور تصدیق شدہ ہونا چاہیے۔
واٹس ایپ کے ذریعے موصول ہونے والا آدھار کارڈ مکمل طور پر محفوظ ہے اور اس پر UIDAI کے دستخط ہیں۔
یہ سروس 24/7 دستیاب ہے اور اس کے لیے UIDAI کی ویب سائٹ پر جانے یا کوئی کیپچر داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اسی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے، آپ اپنے آدھار کارڈ کے علاوہ دیگر دستاویزات جیسے کہ PAN کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، ویکسینیشن سرٹیفکیٹ، گاڑیوں کی رجسٹریشن، انکم ٹیکس فائلنگ وغیرہ وغیرہ کو WhatsApp سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔