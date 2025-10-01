سرکاری ملازمین کے ڈی اے میں تین فیصد اضافے سے تنخواہ میں کتنا اضافہ ہوگا؟ مکمل حساب کتاب سمجھیں
مرکزی حکومت کے ملازمین کے لیے مہنگائی الاؤنس کا حساب کنزیومر پرائز انڈیکس فار انڈسٹریل ورکس کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔
Published : October 1, 2025 at 7:07 PM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت نے بدھ کو اپنے ملازمین کے مہنگائی الاؤنس میں تین فیصد اضافے کو منظوری دے دی، جس سے ڈی اے 58 فیصد ہو گیا۔ دسہرہ اور دیوالی سے پہلے لیا گیا یہ فیصلہ 2025 میں مرکزی حکومت کے ملازمین کے لیے ڈی اے میں دوسرا اضافہ ہوگا۔
اس اقدام سے 4.92 ملین مرکزی حکومت کے ملازمین اور 6.87 ملین پنشنرز کو فائدہ پہنچے گا۔ اس سے حکومت پر سالانہ 10,084 کروڑ روپے کا مالی بوجھ بڑھے گا۔ تنخواہ میں یہ تبدیلی یکم جولائی 2025 سے لاگو ہوگی۔
3 فیصد اضافے سے کیا ہوگا؟
مرکزی حکومت کے ملازمین کے لیے مہنگائی الاؤنس کا حساب کنزیومر پرائز انڈیکس فار انڈسٹریل ورکس ( CPI-IW ) کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اس سے ساتویں پے کمیشن کے تحت 18,000 روپے کی کم از کم بنیادی تنخواہ حاصل کرنے والے ملازم کی ماہانہ آمدنی میں 540 روپے کا اضافہ ہو گا۔ اس اضافے سے کم از کم بنیادی تنخواہ حاصل کرنے والوں کی کل تنخواہ 28,440 روپے ہو جائے گی۔
60,000 روپے کی بیسک تنخواہ حاصل کرنے والے ملازمین کو اب 34,800 روپے بطور ڈی اے ملے گا۔ فی الحال، وہ مارچ میں اضافے کے بعد 33,000 روپے بطور ڈی اے وصول کر رہے ہیں۔ اس لیے، یہ کوئی خاص اضافہ نہیں ہے، لیکن دیوالی سے پہلے یہ ایک اہم اضافہ ہے۔
کم از کم پنشن میں کتنا اضافہ ہوگا؟
9,000 روپے کی کم از کم پنشن کے زمرے میں پنشنرز کو اضافی 270 روپے ملے گا، جس سے ان کی کل پنشن 14,220 روپے ہو جائے گی جس کی نظر ثانی شدہ شرح 58 فیصد ہے۔ اس پر آخری بار مارچ میں نظر ثانی کی گئی تھی، جب ملازمین کے الاؤنسز میں دو فیصد اضافہ کیا گیا تھا۔ حکومت سال میں دو مرتبہ ملازمین کے ڈی اے میں اضافہ کرتی ہے۔
8ویں پے کمیشن کا انتظار
غور طلب ہے کہ آٹھواں پے کمیشن، جس کا اعلان حکومت نے جنوری میں کیا تھا، تنخواہوں اور الاؤنسز میں مزید ترمیم کا فیصلہ کرے گا۔ تاہم، تمام مرکزی ملازمین نئے پینل کے اراکین اور میعاد کے بارے میں سرکاری نوٹیفکیشن کا انتظار کر رہے ہیں۔
