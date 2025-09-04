نئی دہلی: جی ایس ٹی کونسل نے بدھ کو پانچ اور اٹھارہ فیصد کے دو شرحوں والے ڈھانچے کو منظوری دے دی جب کہ 12 فیصد اور 28 فیصد سلیب کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ 22 ستمبر سے نافذ ہوگا۔ کونسل کی میٹنگ کے بعد مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے پریس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، "یہ اگلے مرحلے کی وہ جی ایس ٹی اصلاحات ہیں، جس کا اعلان وزیر اعظم نریندر مودی نے 15 اگست کو لال قلعہ کی فصیل سے کیا تھا۔ یہ ایک تاریخی ٹیکس فریم ورک کے اسٹریٹجک، اصولی اور عوامی فلاح کی نمائندگی کرتا ہے، جو ہر شہری کی زندگی کے معیار کو بہتر بنائے گا۔"
سیتا رمن کے مطابق جی ایس ٹی کونسل نے تمام شہریوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے اور چھوٹے تاجروں اور تاجروں سمیت سبھی کے لیے کاروبار میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کثیر شعبہ جاتی اور کثیر موضوعاتی توجہ کے ساتھ ان اصلاحات کی منظوری دی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ جی ایس ٹی کونسل نے عام آدمی، محنت کش صنعتوں، کسانوں اور زراعت، صحت، معیشت کے کلیدی محرکات پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے شرحوں کو درست کرنے کی منظوری دی ہے۔ سیتا رمن نے مزید کہا کہ عام آدمی کے لیے بیمہ کو سستا بنانے اور ملک میں انشورنس کوریج کو بڑھانے کے لیے تمام انفرادی لائف انشورنس پالیسیوں پر جی ایس ٹی کی چھوٹ دی ہے۔ اس کے علاوہ، تمام انفرادی ہیلتھ انشورنس پالیسیوں پر بھی جی ایس ٹی کی چھوٹ دی گئی ہے۔
اس کے علاوہ موجودہ چار شرحوں والے ٹیکس کے ڈھانچے کو ختم کر کے اسے 18% کی معیاری شرح اور 5% کی میرٹ کی شرح کے ساتھ 'ایک عوام دوست سادہ ٹیکس' میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ بالوں کے تیل، ٹوائلٹ صابن بار، شیمپو، ٹوتھ برش، ٹوتھ پیسٹ، سائیکل، دسترخوان، کچن کے سامان اور دیگر گھریلو اشیاء پر جی ایس ٹی کو 18% یا 12% سے کم کر کے 5% کر دیا گیا ہے۔
الٹرا ہائی ٹمپریچر (UHT) دودھ، پہلے سے پیک شدہ اور لیبل لگا ہوا چنا یا پنیر پر جی ایس ٹی کو 5% سے کم کر کے NIL کر دیا گیا ہے۔ تمام بھارتی روٹیوں (چپاتی یا روٹی، پراٹھا، پروٹہ، وغیرہ) پر جی ایس تی شرح صفر رہے گی۔ اس کے علاوہ تقریباً تمام کھانے پینے کی اشیاء، جیسے پیک شدہ نمکین، بھوجیہ، چٹنی، پاستا، انسٹنٹ نوڈلز، چاکلیٹ، کافی، محفوظ گوشت، کارن فلیکس، مکھن، گھی وغیرہ پر جی ایس ٹی کو 12% یا 18% سے گھٹا کر 5% کر دیا گیا ہے۔
اس کے علاوہ ائر کنڈیشننگ مشینوں، ٹی وی پر 18 فیصد، ڈش واشنگ مشینوں، چھوٹی کاروں اور موٹر سائیکلوں پر 28 فیصد کے بجائے اب 18 فیصد جی ایس ٹی لگے گی۔ زرعی سامان جیسے ٹریکٹر، زرعی، باغبانی یا جنگلات کی مشینری، مٹی کی تیاری یا کاشت، کٹائی یا تھریشنگ مشینری، بشمول بھوسے یا چارے کی بیلر، گھاس یا گھاس کاٹنے والی مشینیں، کھاد بنانے والی مشینوں پر جی ایس ٹی کو 12% سے کم کر کے 5% کر دیا گیا۔
نفاذ کی تاریخ
جی ایس ٹی کونسل کا خیال تھا کہ اشیاء اور خدمات کے جی ایس ٹی کی شرحوں میں تبدیلیوں کو 22 ستمبر 2025 سے لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ تاہم، معاوضہ سیس اکاؤنٹ کے تحت ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے فنڈز کی ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے، کونسل نے فیصلہ کیا کہ جی ایس ٹی کی شرحوں میں تبدیلی کو مرحلہ وار لاگو کیا جا سکتا ہے۔
وزیر خزانہ نے کہا کہ خدمات پر جی ایس ٹی کی شرحوں میں تبدیلیاں 22 ستمبر 2025 سے لاگو ہوں گی، جو کہ نوراتری کا پہلا دن ہے۔ پان مسالہ، گٹکھا، سگریٹ، چبانے والی تمباکو کی مصنوعات جیسے زردہ، غیر تیار شدہ تمباکو اور بیڑی کے علاوہ تمام اشیا کے جی ایس ٹی کی شرحوں میں تبدیلی 22 ستمبر 2025 سے لاگو ہوگی۔
پان مسالہ، گٹکھا، سگریٹ، تمباکو کی مصنوعات جیسے زردہ، غیر تیار شدہ تمباکو کے بارے میں انہوں نے مزید کہا کہ یہ سب جی ایس ٹی اور معاوضہ سیس کی موجودہ شرحوں پر جاری رہیں گے، جب تک کہ معاوضہ سیس اکاؤنٹ کے تحت قرض اور سود کی ادائیگی کی ذمہ داریوں کو مکمل طور پر ختم نہیں کر دیا جاتا ہے۔
وزارت نے مزید کہا کہ وزیر خزانہ اور جی ایس ٹی کونسل کے چیئرپرسن مذکورہ اشیا کے لیے کونسل کی طرف سے منظور شدہ جی ایس ٹی کی نظرثانی شدہ شرحوں میں منتقلی کی اصل تاریخ کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔
