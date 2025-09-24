خوشخبری! 27 ستمبر سے لاکھوں صارفین کے لیے بی ایس این ایل کا تحفہ
صارفین کو 5 جی خدمات فراہم کرنے کے لیے بی ایس این ایل 47 ہزار کروڑ تک کی سرمایہ کاری کا منصوبہ بنا رہا ہے۔
Published : September 24, 2025 at 5:15 PM IST
نئی دہلی: سرکاری ٹیلی کام کمپنی بھارت سنچار نگم لمیٹڈ (بی ایس این ایل) کے صارفین کے لیے اچھی خبر ہے۔ بی ایس این ایل اس مہینے کے آخر تک اپنے 4 جی نیٹ ورک کے ملک گیر رول آؤٹ کو مکمل کر لے گا اور اپنے تمام صارفین کے لیے اپ گریڈ شدہ نیٹ ورک لانچ کرے گا۔ بی ایس این ایل کے چیئرمین اور منیجنگ ڈائریکٹر اے رابرٹ جے روی نے یہ معلومات شیئر کیں۔ انڈیا ڈیجیٹل انفرا سمٹ 2025 میں اپنے خطاب کے دوران، روی نے کہا، "یہ ہماری دیسی ٹیکنالوجی ہے، جسے ہم 27 ستمبر کو پورے ملک میں متعارف کر رہے ہیں۔"
بی ایس این ایل نے اس سال 15 اگست کو نیشنل کیپیٹل ریجن میں اپنی 4 جی خدمات کے سافٹ لانچ کا اعلان کیا۔ بی ایس این ایل کی 4 جی ایز اے سروس فی الحال ٹیلکو صارفین کو ایک پارٹنر کے ساتھ نیٹ ورک تک رسائی کے انتظام کے ذریعے فراہم کی جا رہی ہے۔
بی ایس این ایل نے 2024 میں میٹرو شہروں میں صارفین کے لیے 25,000 کروڑ روپے کی ابتدائی سرمایہ کاری کے ساتھ 4 جی خدمات شروع کیں۔ ان خدمات کے لیے آج تک ایک لاکھ موبائل ٹاور نصب کیے جا چکے ہیں۔ اپنے نیٹ ورک کی صلاحیت کو مزید بڑھانے اور اپنے صارفین کو 5 جی خدمات فراہم کرنے کے لیے بی ایس این ایل 47,000 کروڑ تک کی سرمایہ کاری کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔
اس سال جولائی میں، ٹیلی کام کے وزیر جیوتیرادتیہ سندھیا نے امید ظاہر کی کہ بی ایس این ایل آنے والی سہ ماہیوں میں بہتر 4 جی خدمات کی وجہ سے خود کو مالی طور پر مضبوط کر سکتا ہے۔ بی ایس این ایل کی ایک جائزہ میٹنگ کے دوران، سندھیا نے کمپنی پر یہ بھی زور دیا کہ وہ فی صارف اپنی وزنی اوسط آمدنی (آرپو) میں کم از کم 50 فیصد اضافہ کرے اور اگلے سال کے دوران ہر اسٹریٹجک بزنس یونٹ میں انٹرپرائز کاروبار کو 25-30 فیصد تک بڑھائے۔
سرکاری ٹیلی کام کمپنی بی ایس این ایل نے جولائی-ستمبر سہ ماہی میں 262 کروڑ اور اکتوبر-دسمبر 2024 کی سہ ماہی میں 280 کروڑ کا خالص منافع رپورٹ کیا۔
بی ایس این ایل فور جی نیٹ ورک کے آغاز کے معاملے میں نجی ٹیلی کام کمپنیوں سے 10 سال پیچھے ہے۔ بی ایس این ایل دیسی 4 جی آلات کو اپنانے کے لیے نئی ٹیکنالوجیز کو اپنا رہا ہے جنہیں آتم نربھر بھارت ابھیان کے حصے کے طور پر 5 جی میں اپ گریڈ کیا جا سکتا ہے۔ 100 ملین سے زیادہ صارفین کے ساتھ، بی ایس این ایل کا مارکیٹ شیئر 8 فیصد سے زیادہ ہے۔ بی ایس این ایل مارکیٹ شیئر کے لحاظ سے چوتھے نمبر پر ہے، جبکہ ریلائنس جیو 460 ملین سے زیادہ کنکشن کے ساتھ مارکیٹ شیئر (39.9 فیصد) میں سب سے آگے ہے۔