سونے کی قیمتوں میں بڑی کمی! اپنے شہر کا تازہ ترین ریٹ جانیں، خریدنے کا سنہری موقع

نئی دہلی: بین الاقوامی بازار میں جغرافیائی سیاسی کشیدگی میں کمی اور گھریلو اسٹاک مارکیٹ کی مضبوطی کا براہ راست اثر قیمتی دھات پر پڑا ہے۔ پچھلے دس دنوں میں سونے کی قیمت میں تقریباً 2 فیصد کمی ہوئی ہے یعنی 2160 روپے فی 10 گرام۔ اس کمی سے خاص طور پر ان صارفین کو راحت ملی ہے جو آنے والے تہواروں کے سیزن میں بڑی خریداری کرنے کا ارادہ کر رہے تھے۔
خریداروں کے لیے موزوں وقت
سونا نہ صرف ہندوستان میں سرمایہ کاری کا ایک آلہ ہے بلکہ یہ روایت اور ثقافت کا بھی ایک اہم حصہ ہے۔ شادی بیاہ اور تہواروں پر سونا خریدنا بہت اچھا سمجھا جاتا ہے۔ گنیش چترتھی، نوراتری اور دیوالی جیسے بڑے تہوار اگست، ستمبر اور اکتوبر کے مہینوں میں آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان دنوں بازار میں سونے کی مانگ سب سے زیادہ ہے۔ حال ہی میں سونے کی قیمتیں ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی تھیں جس کی وجہ سے صارفین خریداری سے گریز کررہے تھے۔ اب کمی نے انہیں ایک سازگار موقع فراہم کیا ہے۔
موجودہ مارکیٹ قیمت
پیر کو ملک بھر میں 24 قیراط سونا 1,00,750 روپے، 22 کیرٹ 92,350 روپے اور 18 قیراط سونا 75,560 روپے فی 10 گرام میں فروخت ہو رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دن پہلے 24 کیرٹ سونے کی قیمت 1,01,180 روپے تھی۔ یعنی فی 10 گرام قیمت میں تقریباً 400 روپے کی کمی ہوئی ہے۔
اگر ہم اسے شہر کے لحاظ سے دیکھیں تو دہلی میں 24 کیرٹ سونا 1,00,090 روپے میں دستیاب ہے، جبکہ ممبئی، چنئی اور کولکتہ میں یہ 1,00,750 روپے فی 10 گرام میں دستیاب ہے۔ اسی طرح 22 کیرٹ سونا دہلی میں 92,500 روپے اور دیگر شہروں میں 92,350 روپے فی 10 گرام ہے۔
قیمت کا تعین کرنے والے عوامل
سونے کی قیمت کا انحصار صرف طلب اور رسد پر نہیں ہوتا بلکہ بہت سے بین الاقوامی اور ملکی عوامل اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔
ڈالر کی شرح اور روپیہ: جب ڈالر مضبوط ہوتا ہے تو ہندوستان میں سونا مہنگا ہو جاتا ہے۔
درآمدی ڈیوٹی اور ٹیکس: ہندوستان سونے کا ایک بڑا درآمد کنندہ ہے، اس لیے کسٹم ڈیوٹی اور جی ایس ٹی کا براہ راست اثر پڑتا ہے۔
عالمی حالات: جنگ، کساد بازاری یا شرح سود میں تبدیلی کی وجہ سے قیمتیں اوپر اور نیچے ہوتی ہیں۔
ہندوستانی روایات: شادیوں اور تہواروں کے دوران مانگ میں اضافہ قیمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔
افراط زر: سونا مہنگائی سے بچانے کے لیے ایک محفوظ آپشن سمجھا جاتا ہے۔
ماہرین کا خیال ہے کہ آنے والے ہفتوں میں تہواروں اور شادیوں کے سیزن کی وجہ سے طلب میں اضافہ ہوگا۔ اس کی وجہ سے قیمتیں غیر مستحکم رہ سکتی ہیں۔ سرمایہ کاروں اور خریداروں کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ موجودہ گراوٹ کا فائدہ اٹھائیں اور منصوبہ بند طریقے سے خریدیں۔