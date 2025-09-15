فیڈ پالیسی کے فیصلے سے قبل سونے کی قیمتوں میں کمی، چاندی میں معمولی اضافہ ہوا
سونا پیر کو 148 روپئے گر کر 1,09,222 فی 10 گرام پر آ گیا، جبکہ چاندی کی قیمت میں معمولی اضافہ ہوا۔
Published : September 15, 2025 at 1:57 PM IST
ممبئی: پیر کو گھریلو مستقبل کے بازار میں سونے کی قیمتوں میں کمی آئی۔ امریکی فیڈرل ریزرو کی پالیسی میٹنگ سے قبل سرمایہ کار محتاط نظر آئے جس کی وجہ سے سونے کی قیمت میں کمی دیکھی گئی۔ ملٹی کموڈٹی ایکسچینج پر اکتوبر فیوچر 148 روپے یا 0.14 فیصد گر کر 1,09,222 روپے فی 10 گرام رہ گیا۔ اس عرصے کے دوران کل 15,852 لاٹس کا کاروبار ہوا۔ دسمبر کا معاہدہ بھی 111 روپے یا 0.10 فیصد کمی کے ساتھ 1,10,323 روپے فی 10 گرام پر آ گیا۔
فیڈ پالیسی پر نظریں
ریلائنس سیکیورٹیز کے سینئر ریسرچ تجزیہ کار جگر ترویدی نے کہا، "سونا 1,09,000 روپے کے قریب رہتا ہے کیونکہ سرمایہ کار فیڈرل ریزرو میٹنگ کا انتظار کر رہے ہیں۔ مارکیٹ 25 بیسس پوائنٹ ریٹ میں کمی کی توقع کر رہی ہے۔ کمزور لیبر مارکیٹ کے اشارے کی وجہ سے یہ رجحان اگلے سال تک جاری رہ سکتا ہے۔"
چاندی بڑھ رہی ہے۔
سونے میں کمی کے برعکس چاندی کی قیمتوں میں معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ دسمبر کا معاہدہ 121 روپے یا 0.09 فیصد بڑھ کر 1,28,959 روپے فی کلوگرام ہو گیا۔ اسی وقت، مارچ کی ڈیلیوری 41 روپے یا 0.03 فیصد بڑھ کر 1,30,311 روپے فی کلو ہوگئی۔ مجموعی طور پر، چاندی کے کاروبار میں 18,528 لاٹس نے حصہ لیا۔
عالمی مارکیٹ کی حالت
عالمی سطح پر بھی سونے کی قیمت میں کمی ہوئی۔ کامیکس پر دسمبر کی ترسیل کے لیے سونا 0.10 فیصد گر کر 3,682.72 ڈالر فی اونس رہا۔ اسی وقت، چاندی کے دسمبر کے معاہدے میں 0.25 فیصد کی کمی ہوئی اور یہ $42.72 فی اونس رہا۔
دیگر عالمی واقعات
ترویدی نے کہا کہ فیڈ کے اعلان سے پہلے سرمایہ کار امریکی ریٹیل سیلز اور صنعتی پیداوار جیسے ڈیٹا پر نظر رکھیں گے۔ یہ اعداد و شمار امریکی معیشت کی مضبوطی اور مستقبل کی شرح میں کمی کے دائرہ کار کی نشاندہی کریں گے۔
انہوں نے کہا کہ امریکی انتظامیہ نے اتوار کو ایک بار پھر عدالت میں فیڈ کی گورنر لیزا کک کو ہٹانے کی اپیل کا اعادہ کیا، جس سے مرکزی بینک کی آزادی پر سوالات اٹھتے ہیں۔ ساتھ ہی میڈرڈ میں جاری امریکہ چین مذاکرات بھی مارکیٹ کی سمت طے کرنے میں اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔
قریب ترین رجحان
ماہرین کا خیال ہے کہ سونا اس وقت تک رینج میں رہ سکتا ہے جب تک کہ فیڈ کے سگنل واضح نہیں ہوتے۔ سرمایہ کار نئی پوزیشن لینے سے پہلے پالیسی کے موقف کا انتظار کریں گے۔