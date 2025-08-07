امریکی ٹیرف کے اعلان کے بعد سونے کی قیمتوں میں اضافہ،مزید کتنی بڑھیں گی قیمتیں

ممبئی: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارت پر نئی درآمدی ڈیوٹی کے اعلان کے بعد بھارتی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں اچانک اضافہ دیکھا گیا۔ امریکہ نے روس سے ہندوستان کی تیل کی مسلسل خریداری پر 50 فیصد ڈیرف کا اعلان کیا ہے، جو 27 اگست سے نافذ العمل ہوگا۔ یہ اقدام امریکہ اور ہندوستان کے تجارتی تعلقات میں نئی کشیدگی کو ظاہر کرتا ہے اور اس کا براہ راست اثر سونے جیسے روایتی سرمایہ کاری کے آلات پر بھی پڑا ہے۔
سونے کی قیمتوں میں اضافہ
آج 7 اگست کو بھارت میں 24 کیرٹ سونے کی قیمت 1,02,550 روپے فی 10 گرام ریکارڈ کی گئی تھی، جب کہ ایک دن پہلے یہ قیمت 1,02,330 روپے تھی۔ یعنی صرف 24 گھنٹوں میں 220 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح 22 قیراط سونا 93,800 روپے سے بڑھ کر 94,000 روپے فی 10 گرام ہو گیا ہے۔ اسی وقت 18 قیراط سونا بھی 160 روپے کے اضافے سے 76,910 روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔
دہلی، ممبئی اور دیگر شہروں میں قیمتیں
ملک کے بڑے شہروں میں سونے کے نرخ حسب ذیل رہے۔
دہلی، جے پور، لکھنؤ، چندی گڑھ
24 کیرٹ: 1,02,700 روپے
22 کیرٹ: ₹94,150
18 کیرٹ: 77,040 روپے
ممبئی، چنئی، کولکاتہ، بنگلورو، حیدرآباد، پونے، کیرالہ، ناگپور، وشاکھاپٹنم
24 کیرٹ: 1,02,550 روپے
22 کیرٹ: ₹94,000
18 کیرٹ: 77,600 روپے
قیمتوں کا تعین کیسے کیا جاتا ہے؟
سونے کی قیمتوں کا انحصار بین الاقوامی مارکیٹ کے رجحانات، ڈالر کی مضبوطی، کسٹم ڈیوٹی، روپے کی قدر اور عالمی اقتصادی عدم استحکام پر ہے۔ جب عالمی سطح پر غیر یقینی صورتحال بڑھ جاتی ہے، جیسے تجارتی جنگیں، سیاسی تناؤ یا افراطِ زر۔ ایسے موقعوں پر سرمایہ کار اسٹاک مارکیٹ جیسے خطرناک آلات سے رقم نکال کر سونے میں لگاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ بھارت ٹیرف کشیدگی کے درمیان سرمایہ کاروں نے ایک بار پھر سونے کا رخ کیا ہے۔
ہندوستان میں سونے کی سماجی اہمیت
سونا نہ صرف ہندوستان میں سرمایہ کاری کا ایک ذریعہ ہے بلکہ ثقافتی اور مذہبی نقطہ نظر سے بھی بہت اہم ہے۔ شادیوں، تہواروں اور مذہبی رسومات میں اسے ایک خاص مقام حاصل ہے۔ یہ خاندان کے معاشی تحفظ اور سماجی وقار کی بھی علامت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں سونے کی مانگ ہمیشہ رہتی ہے اور عالمی واقعات کا اثر اس کی قیمتوں پر تیزی سے نظر آتا ہے۔