دیوالی سے قبل سونے کی قیمتوں میں ریکارڈ بلندی... جانیے ایک ماہر سے شادیوں کے سیزن میں کیا ہوگا؟
سونے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے درمیان، سرمایہ کاروں کو کس چیز پر نظر رکھنی چاہیے: منافع لینے، پالیسی میں عدم استحکام، یا عالمی اثاثوں کی تقسیم میں تبدیلی؟
Published : October 11, 2025 at 10:36 PM IST
نئی دہلی: بین الاقوامی بازاروں میں سونے کی قیمت تاریخی 4,000 ڈالر فی اونس کو عبور کر گئی ہے۔ ہندوستانی مارکیٹ میں، انہوں نے 1.21₹ لاکھ فی 10 گرام (MCX قیمت 10 اکتوبر 2025) کو عبور کر لیا ہے۔ قیمتی دھاتوں کے مستقبل پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ کیا یہ ایک چوٹی ہے یا طویل مدتی تیزی کے رجحان میں کوئی اور سنگ میل؟
اس اضافے کے پیچھے وجوہات اور آگے کے راستے کو سمجھنے کے لیے، ای ٹی وی بھارت (Bharat ETV) نے گلوبل یا ویلتھ (Ya Wealth Global) کے ڈائریکٹر انوج گپتا سے بات کی۔ انوج سونا، اشیاء اور دولت کے انتظام کے شعبوں میں ماہر ہیں۔ اس خصوصی گفتگو میں، انہوں نے مارکیٹ کیٹلسٹس، ممکنہ اصلاحات، گولڈ ای ٹی ایف کی بڑھتی ہوئی مانگ اور سرمایہ کار سونے کی ریلی کو محفوظ طریقے سے کیسے نیویگیٹ کر سکتے ہیں کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
سوال: کیا اب اس سطح سے سونے میں سرمایہ کاری خطرناک ہے؟ کیا فروخت ہو گی، یا قیمتیں مزید بڑھیں گی؟
جواب: ہم مستقبل قریب میں سونے کی قیمتوں میں کچھ منافع بکنگ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ قیمتیں پہلے ہی کافی بڑھ چکی ہیں۔ تاہم، موجودہ عالمی حالات سونے یا چاندی میں نمایاں کمی کی نشاندہی نہیں کرتے۔ اس وقت مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی ایک بڑی وجہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں جن کے بیانات اور پالیسی اقدامات ایک اتپریرک (ایک اتپریرک ایک مادہ ہے جو کیمیائی ردعمل کی رفتار کو بڑھاتا ہے، لیکن اس عمل میں مستقل طور پر تبدیل نہیں ہوتا ہے) کا کام کر رہے ہیں۔
مزید برآں، چین پر لگائے گئے حالیہ محصولات سے بھی منافع کی بکنگ شروع ہونے کا امکان ہے، جس سے سرمایہ کار اپنی پوزیشنیں بیچ سکتے ہیں اور فروخت کا دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ غزہ میں کشیدگی میں نرمی سونے کی قیمتوں میں معمولی نرمی کا بھی اشارہ دے رہی ہے۔ ایک اور عنصر دیگر بڑی کرنسیوں کے مقابلے میں امریکی ڈالر کا مضبوط ہونا ہے۔ یہ عام طور پر مختصر مدت میں سونے پر دباؤ ڈالتا ہے۔
سوال: سونے اور چاندی کے اسٹاک اور تیل دونوں کی بہتر کارکردگی کے ساتھ، کیا ہم مشکل اثاثوں کے لیے سرمایہ کاروں کی ترجیح میں ساختی تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟
جواب: حالیہ اضافے کے بعد بھی، سونے اور چاندی کی قیمتیں آنے والے سال میں، ممکنہ طور پر اگلی دیوالی تک بلند رہنے کا امکان ہے۔ سونا 4200 ڈالر فی اونس یا اس سے بھی زیادہ کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے۔ چاندی میں بھی تیزی رہنے کی توقع ہے۔ دیوالی کے اس تہوار کے سیزن کے بعد، ہم تھوڑی سی نرمی دیکھ سکتے ہیں، لیکن شادی کے سیزن کے دوران مانگ میں تیزی سے بہتری آنے کی توقع ہے، جو روایتی طور پر جسمانی سونے کی خریداری کو آگے بڑھاتا ہے۔
سوال: کیا امریکی حکومت کی طرف سے مالیاتی وضاحت میں تاخیر قیمتی دھاتوں میں مسلسل بہاؤ کے لیے ایک نیا عمل انگیز ہو سکتی ہے؟
جواب: بالکل! امریکی صدر کی طرف سے کوئی بھی بڑی کارروائی، جیسے کہ حکومتی شٹ ڈاؤن یا ٹیرف کا نفاذ، کے عالمی اثرات ہوتے ہیں۔ یہ اقدامات عالمی منڈیوں میں غیر یقینی صورتحال پیدا کرتے ہیں، جس سے محفوظ پناہ گاہوں کے اثاثوں کی مانگ میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایسے ماحول میں، سرمایہ کار اکثر کرنسی یا کرنسی مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرنے سے گریز کرتے ہیں اور اس کے بجائے زیادہ مستحکم اور محفوظ اثاثوں، خاص طور پر سونے کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جب تک یہ غیر یقینی صورتحال برقرار رہے گی، سونے کی قیمتیں بلند رہیں گی۔
سوال: محصولات اور عالمی حرکیات ہندوستانی تناظر میں سونے کی مانگ اور قیمتوں کو کیسے متاثر کر سکتے ہیں؟
جواب: محصولات اور عالمی اقتصادی رکاوٹیں ہندوستان کی اقتصادی سرگرمیوں کو نمایاں طور پر متاثر کر سکتی ہیں۔ امریکہ کی طرف سے مانگ میں کمی سے ہندوستان کے برآمدی شعبوں پر اثر پڑے گا، جس سے گھریلو کساد بازاری کے خدشات بڑھیں گے۔ اس سے ہندوستانی روپے پر دباؤ پڑے گا، خاص طور پر اگر امریکی ڈالر مضبوط ہوتا ہے۔
چونکہ سونا بنیادی طور پر درآمد کیا جاتا ہے، اس لیے کمزور روپے کا مطلب سونے کی مقامی قیمتوں میں اضافہ ہے۔ یہ صورتحال صرف ہندوستان تک محدود نہیں ہے۔ اسی طرح کے رجحانات دیگر ابھرتی ہوئی مارکیٹوں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔
سوال: سونے کی قیمتوں میں نرمی کب تک جاری رہ سکتی ہے، اور سونے کی سرمایہ کاری کے شعبے میں کیا رجحانات ابھر رہے ہیں؟
جواب: دیوالی کے تقریباً 15 سے 20 دنوں تک قیمتوں میں معمولی کمی دیکھی جا سکتی ہے۔ تاہم شادیوں کا سیزن شروع ہونے کے ساتھ ہی مانگ میں پھر اضافہ متوقع ہے جس سے سونے کی قیمتوں کو ایک بار پھر سہارا ملے گا۔ ایک اہم رجحان یہ ہے کہ سرمایہ کار جسمانی سونے سے زیادہ سونے کے ETFs کو ترجیح دے رہے ہیں۔
فی الحال، ہندوستان میں گولڈ ای ٹی ایف کی AUM (اثاثہ جات زیر انتظام) بڑھ کر 83,000₹ کروڑ ہو گئی ہے۔ یہ ادارہ جاتی اور خوردہ سرمایہ کاروں کی مضبوط دلچسپی کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ رجحان دیگر قیمتی دھاتوں میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔
سوال: بڑھتی ہوئی قیمتوں کے درمیان، سونے میں سرمایہ کاری کرنے کے سب سے محفوظ طریقے کیا ہیں، اور سرمایہ کاروں کو کن چیزوں سے ہوشیار رہنا چاہیے؟
جواب: سونے کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ، سرمایہ کاری کے مشورے اور بدقسمتی سے، دھوکہ دہی والی اسکیموں میں اضافہ ہوا ہے۔ سونے میں محفوظ اور منافع بخش سرمایہ کاری کرنے کے لیے علم اور احتیاط کا استعمال ضروری ہے۔
سونے میں سرمایہ کاری کرتے وقت محفوظ رہنے کے لیے، صرف SEBI یا RBI کے رجسٹرڈ پلیٹ فارم کے ذریعے سرمایہ کاری کریں۔ فزیکل سونا خریدتے وقت یقینی بنائیں کہ یہ خالصتا کے لیے BIS ہال مارک ہے۔ غیر منظم ایجنٹوں، ایپس یا اسکیموں سے پرہیز کریں جو غیر حقیقی واپسی کا وعدہ کرتی ہیں۔
|دیوالی سے پہلے سونے کی قیمتوں میں تاریخی اضافہ
|تاریخ
|سونے کی قیمت فی 10 گرام
|قیمت میں فرق
|فیصد تبدیلی
|11 نومبر 2015
|25490
|-2010
|7.31
|30 اکتوبر 2016
|30057
|4567
|17.92
|19 اکتوبر 2017
|29679
|-378
|1.26
|7 نومبر 2018
|31589
|1910
|6.44
|27 اکتوبر 2019
|38293
|6704
|21.22
|14 نومبر 2020
|50986
|12693
|33.15
|4 نومبر 2021
|47553
|-3433
|6.73
|24 اکتوبر 2022
|50580
|3027
|6.37
|12 نومبر 2023
|59752
|9172
|18.13
|21 اکتوبر 2024
|78430
|18678
|31.26
|10 اکتوبر 2025
|121492
|43062
|43.07