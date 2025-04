ETV Bharat / business

سونے نے تاریخ رقم کر دی، ایک زمانہ تھا جب 100 روپے تھی قیمت، یہاں جانیں سونے کا 1960 سے 2025 تک کا حیرت انگیز سفر - HISTORICAL GOLD RATES IN INDIA

سونے نے تاریخ رقم کر دی، کسی وقت اس کی قیمت 100 روپے سے بھی کم تھی، آج ایک لاکھ کا ہندسہ عبور کر گیا ( Getty Images )

Published : April 23, 2025 at 10:15 AM IST | Updated : April 23, 2025 at 10:28 AM IST

نئی دہلی: قیمتی دھات کی قیمت نے ایک تاریخی سنگ میل عبور کیا ہے اور ہندوستان میں ایک لاکھ روپے کا ہندسہ عبور کر لیا ہے کیونکہ عالمی تناؤ اور سیاسی ڈرامے کے درمیان سرمایہ کاروں کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستان میں سونے کی قیمتوں میں 1960 اور 2025 کے درمیان ڈرامائی طور پر اضافہ ہوا ہے، جو افراط زر، معیشت میں تبدیلی اور دنیا بھر سے مانگ کی عکاسی کرتا ہے۔ اگرچہ 1960 کی دہائی میں سونے کی قیمت صرف 100 سے 200 روپے فی 10 گرام تھی، لیکن عالمی عوامل، کرنسی کی قدر میں کمی اور مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے نتیجے میں اس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ 1990 اور 2000 کی دہائی کے اوائل میں قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوا لیکن 2010 کے بعد ان میں تیزی سے اضافہ ہوا اور 2020 میں 50,000 روپے فی 10 گرام تک پہنچ گیا۔ 2025 میں سونے کی قیمت ایک لاکھ روپے سے تجاوز کر گئی۔ ہندوستان میں سونے کی بہت زیادہ ثقافتی اور اقتصادی اہمیت ہے۔ خاص طور پر تہواروں، شادیوں اور طویل مدتی سرمایہ کاری کے لیے۔ مہنگائی اور معاشی عدم استحکام کے خلاف ہیج کے طور پر سونے کا استحکام اس کی بڑھتی ہوئی قیمت کے رجحان سے ظاہر ہوتا ہے۔ ہندوستان میں 1960 سے 2025 تک سونے کی قیمت: سال سونے کی قیمت (24 کیرٹ فی 10 گرام) 1964 63.25 روپے 1965 71.75 روپے 1966 83.75 روپے 1967 102.50 روپے 1968 162 روپے 1969 176 روپے 1970 184 روپے 1971 193 روپے 1972 202 روپے 1973 278 روپے 1974 506 روپے 1975 540 روپے 1976 432 روپے 1977 486 روپے 1978 685 روپے 1979 937 روپے 1980 1,330 روپے 1981 1670 روپے 1982 1,645 روپے 1983 1,800 روپے 1984 1,970 روپے 1985 2,130 روپے 1986 2,140 روپے 1987 2,570 روپے 1988 3,130 روپے 1989 3,140 روپے 1990 3,200 روپے 1991 3,466 روپے 1992 4,334 روپے 1993 4,140 روپے 1994 4,598 روپے 1995 4,680 روپے 1996 5,160 روپے 1997 4,725 روپے 1998 4,045 روپے 1999 4,234 روپے 2000 4,400 روپے 2001 4,300 روپے 2002 4,990 روپے 2003 5,600 روپے 2004 5,850 روپے 2005 7,000 روپے 2006 8,490 روپے 2007 10,800 روپے 2008 12,500 روپے 2009 14,500 روپے 2010 18,500 روپے 2011 26,400 روپے 2012 31,050 روپے 2013 29,600 روپے 2014 28,006 روپے 2015 26,343 روپے 2016 28,623 روپے 2017 29,667 روپے 2018 31,438 روپے 2019 35,220 روپے 2020 50,141 روپے 2021 52,670 روپے 2022 52,670 روپے 2023 65,330 روپے 2024 65,330 روپے 2025 (موجودہ) 1 لاکھ روپے سے تجاوز کر گیا

بھارت میں سونے کی قیمت کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس تیزی کو ٹیرف کے بڑھتے ہوئے تناؤ، امریکی اقتصادی منظر نامے پر تشویش اور امریکی قرضوں کے بحران سے ہوا دی جا رہی ہے۔ چین، عالمی مرکزی بینکوں اور ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کی مسلسل خریداری نے تیزی کے جذبات کو مزید ہوا دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرف اور تجارتی پالیسی کی غیر یقینی صورتحال نے عالمی منڈیوں کو غیر مستحکم کر دیا ہے، جس سے سرمایہ کار امریکی اثاثوں سے دور ہو رہے ہیں۔ چین نے تناؤ میں مزید اضافہ کرتے ہوئے امریکہ کے ساتھ اپنے خرچے پر اقتصادی معاہدے کرنے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ اس کے علاوہ، امریکی فیڈرل ریزرو کے چیئرمین جیروم پاول پر ٹرمپ کی حالیہ تنقید نے ڈالر کو تین سال کی کم ترین سطح پر پہنچانے میں کردار ادا کیا ہے، جس سے بین الاقوامی خریداروں کے لیے ڈالر کی قیمت والا سونا زیادہ سستا ہو گیا ہے۔ مارکیٹوں کو اس سال فیڈ کی شرح میں تین کٹوتی کی توقع ہے۔ یہ بھی پڑھیں: سونے کی قیمت آئندہ 6 ماہ میں 75000 ہو جائے گی! ماہرین نے ایسا دعویٰ کیوں کیا؟

