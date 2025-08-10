چھ سال میں سونا 200 فیصد مہنگا، گزشتہ ایک ہفتے میں بھی بڑی چھلانگ

ممبئی: ملک بھر میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ بلین مارکیٹ میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران سونے کی قیمت میں زبردست اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جہاں 24 کیرٹ سونا 1,690 روپے فی 10 گرام مہنگا ہوا ہے وہیں 22 کیرٹ سونا بھی 1,550 روپے فی 10 گرام مہنگا ہوا ہے۔
دارالحکومت دہلی میں 24 کیرٹ سونا اب 1,03,190 روپے فی 10 گرام تک پہنچ گیا ہے۔ 22 کیرٹ سونا 94,600 روپے فی 10 گرام کی سطح پر فروخت ہو رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ اضافہ مقامی مارکیٹ کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور ڈالر روپے کی شرح تبادلہ میں تبدیلی کا نتیجہ ہے۔
سونا چھ سالوں میں دگنا مہنگا:
مارکیٹ کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلے چھ سالوں میں سونے کی قیمتوں میں تقریباً 200 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ جبکہ 24 کیرٹ سونے کی قیمت 2019 میں تقریباً 34,000– 35,000 روپے فی 10 گرام تھی، اب یہ 1,03,000 روپے سے تجاوز کر گئی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ سونے کی قیمت میں یہ طویل مدتی اضافہ سرمایہ کاروں کے لیے محفوظ واپسی کی نشاندہی کرتا ہے، جب کہ سونا خریدنا عام صارفین کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ مہنگا سودا بن گیا ہے۔
بڑے شہروں میں سونے کے تازہ ترین قیمتیں:
سونے کی قیمتوں میں اضافے کا اثر ملک کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں نظر آرہا ہے۔
دہلی - 24 کیرٹ 1,03,190، 22 کیرٹ 94,600 فی 10 گرام
ممبئی، چنئی، کولکاتہ – 24 کیرٹ 1,03,040روپے، 22 کیرٹ 94,450 روپے فی 10 گرام
جے پور، لکھنؤ، چندی گڑھ - 24 کیرٹ 1,03,190روپے، 22 کیریٹ 94,600 روپے فی 10 گرام
احمد آباد، بھوپال – 24 قیراط ₹ 1,03,090، 22 کیرٹ ₹ 94,500 فی 10 گرام
حیدرآباد - 24 کیرٹ 1,03,040 روپے، 22 کیرٹ 94,450 فی 10 گرام
چاندی کی قیمتوں میں بھی اضافہ:
سونے کے ساتھ ساتھ چاندی کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے۔ ایک ہفتے میں چاندی 4000 روپے فی کلو مہنگی ہو گئی ہے۔ 10 اگست کو اس کی قیمت 1,17,000 روپے فی کلو گرام ریکارڈ کی گئی۔ 9 اگست کو اندور کی بلین مارکیٹ میں چاندی کی قیمت 100 روپے بڑھ کر 1,16,500 روپے فی کلو ہوگئی۔ چاندی کی قیمتوں میں اس اضافے کی وجہ صنعتی طلب میں اضافہ اور عالمی منڈی میں رسد میں کمی بتائی جارہی ہے۔
مارکیٹ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر بین الاقوامی مارکیٹ میں موجودہ تیزی اسی طرح جاری رہی اور روپیہ کمزور ہوتا رہا تو آنے والے دنوں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوسکتا ہے۔ تاہم تیزی سے اضافے کے بعد کچھ عرصے کے لیے پرافٹ بکنگ بھی دیکھی جا سکتی ہے جس کی وجہ سے قیمتیں مستحکم رہ سکتی ہیں یا مختصر مدت میں معمولی گراوٹ کے ساتھ۔
