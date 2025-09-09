بھارت میں پہلی بار سونا 1,10,000 روپے کے پار، یہاں جانیں سونا مہنگا ہونے کی وجہ
مقامی مارکیٹ میں مانگ میں اضافے کی وجہ سے فیوچر مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں اضافہ جاری رہنے کی توقع ہے۔
Published : September 9, 2025 at 1:02 PM IST
نئی دہلی: عالمی منڈیوں میں تیزی اور امریکی ڈالر کی کمزوری کے درمیان منگل کو سونے کی قیمت گھریلو فیوچر کی مارکیٹ میں تاریخی بلندی پر پہنچ گئی۔ بیرونی منڈیوں میں بھی سونے کی قیمتیں نئی بلندیوں کو چھو رہی ہیں۔ کامیکس پر دسمبر کی ڈیلیوری کے لیے سونے کا فیوچر 3,694.75 ڈالر فی اونس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ امریکی اقتصادی اعداد و شمار میں کمی اور عالمی اقتصادی غیر یقینی صورتحال نے سرمایہ کاروں کے لیے سونے کو ایک پرکشش آپشن بنا دیا ہے۔
تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگر امریکہ میں روزگار کے اعداد و شمار میں بہتری نہیں آئی اور فیڈرل ریزرو کی مانیٹری پالیسی ڈھیلی رہی تو سونے کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوسکتا ہے۔ ساتھ ہی ہندوستان میں سرمایہ کار بھی سونے میں سرمایہ کاری کرنے کے خواہشمند نظر آتے ہیں۔ عالمی منڈیوں میں اقتصادی غیر یقینی صورتحال اور اتار چڑھاو کے درمیان سونا سرمایہ کاری کے محفوظ آپشن کے طور پر نمایاں ہے۔
اس ہفتے سونے کے بڑھتے ہوئے رجحان نے اس قیمتی دھات پر سرمایہ کاروں اور تاجروں کی نظریں مزید مضبوط کر دی ہیں۔ مقامی مارکیٹ میں مانگ میں اضافے کی وجہ سے فیوچر مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافہ جاری رہنے کی توقع ہے۔
سونے کی قیمتوں میں یہ ریکارڈ اضافہ نہ صرف سرمایہ کاروں کے لیے بلکہ زیورات اور دیگر کاروباری شعبوں کے لیے بھی ایک اہم اشارہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں عالمی اقتصادی اعداد و شمار اور فیڈرل ریزرو کی پالیسیوں کی سمت اس قیمتی دھات کی قیمتوں کو متاثر کرتی رہے گی۔
ایم سی ایکس پر سونے کا فیوچر دسمبر کی ترسیل کے لیے 458 روپے کے اضافے کے ساتھ 1,10,047 روپے فی 10 گرام کی بلند ترین سطح پر ٹریڈ کر رہا تھا۔ اسی طرح اکتوبر کی ڈیلیوری کے لیے سونے کا فیوچر 482 روپے یا 0.44 فیصد بڑھ کر 1,09,000 روپے فی 10 گرام کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔
ماہرین کے مطابق امریکی فیڈرل ریزرو کی جانب سے شرح سود میں کمی کی بڑھتی ہوئی توقعات اور امریکہ میں لیبر مارکیٹ کے حالیہ کمزور اعداد و شمار سونے کی مانگ میں اضافے کی اہم وجوہات بن گئے ہیں۔ ریلائنس سیکیورٹیز کے سینئر ریسرچ تجزیہ کار جگر ترویدی نے کہا کہ امریکی ملازمتوں کی رپورٹ میں مایوس کن نتائج کے بعد سرمایہ کار توقع کر رہے ہیں کہ فیڈرل ریزرو جلد ہی شرح سود میں مزید کمی کرے گا۔ اس اقدام سے ڈالر کمزور ہوا اور سرمایہ کاروں نے ایک محفوظ اثاثہ کے طور پر سونے کی طرف رجوع کیا۔
یہ بھی پڑھیں: