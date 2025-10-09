سونا 10 فیصد سستا ہو سکتا ہے! ماہرین نے تین اہم وجوہات بتائیں
ماہرین کے مطابق سونے کی قیمتوں میں موجودہ اضافے سے اچانک 10 فیصد تک کمی واقع ہو سکتی ہے۔
حیدرآباد: اس سال سونے نے سرمایہ کاروں کو حیران کردیا ہے۔ پہلی بار، سونے کی قیمت 4000 ڈالر فی اونس سے تجاوز کر گئی ہے، جب کہ بھارت میں، قیمت ایک لاکھ 22 ہزار روپے فی دس گرام سے زیادہ تک پہنچ گئی ہے. تاہم، ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ موجودہ حالات خطرناک ہیں اور سونے کی قیمت میں بہت جلد 5-10 فیصد تک تیزی سے گراوٹ ہو سکتی ہے، جیسا کہ 2011، 2020 اور 2022 میں دیکھا گیا تھا۔
شارٹ ٹرم خطرات
پہلی وجہ۔۔ نیٹیکسس بینک کے سونے کے تجزیہ کار، برنارڈ ڈاہڈا نے Kitco News کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ، حالیہ ریلی کے بعد، مارجن میں اضافے اور لیوریجڈ سرمایہ کاروں کی فروخت کی وجہ سے حالیہ ریلی کے بعد سونے کو اچانک جھٹکا لگ سکتا ہے۔ جیسے جیسے منافع بڑھتا ہے، بہت سے سرمایہ کار منافع بک کرتے ہیں، جس سے فیوچر مارکیٹ میں فروخت کا دباؤ بڑھتا ہے۔ سونا فی الحال ایک ہی سمت میں چل رہا ہے، خطرہ بڑھ رہا ہے۔
دوسری وجہ امریکی حکومت کا جاری شٹ ڈاؤن ہے۔ اگر کانگریس آنے والے ہفتوں میں ایک نیا فنڈنگ بل پاس کرتی ہے، تو سرمایہ کار اتار چڑھاؤ میں کمی پر سونا بیچ سکتے ہیں۔ تاریخی طور پر، 2013 اور 2019 کے شٹ ڈاؤن کے بعد سونا 2–3 فیصد نیچے گر گیا تھا۔ فی الحال، سرمایہ کار اتار چڑھاؤ کی وجہ سے "محفوظ پناہ گاہ" کے طور پر سونا خرید رہے ہیں، لیکن جیسے ہی غیر یقینی صورتحال کم ہوتی ہے، فنڈز ایکوئٹی اور بانڈز میں واپس آ سکتے ہیں۔
تیسری وجہ سونے کی اونچی قیمتوں کی وجہ سے زیورات اور مرکزی بینکوں سے مانگ میں کمی ہے۔ نیٹیکسس کے مطابق، زیورات اور مرکزی بینک کی طلب عالمی سونے کی طلب کا تقریباً 70 فیصد ہے۔ جب قیمتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو عام صارفین خریداری کو ملتوی کر دیتے ہیں، اور مرکزی بینک بھی اپنی خریداریوں کو کم کر دیتے ہیں، جس سے قدرتی کمی واقع ہو سکتی ہے۔
طویل مدتی طاقت
ماہرین کا خیال ہے کہ سونے کے بنیادی اصول 2026 تک مثبت رہیں گے۔ شرح سود میں بتدریج کمی آئے گی، ڈالر کمزور رہے گا اور عالمی تجارتی تناؤ بڑھے گا جس سے سونے کو سہارا ملے گا۔ تاہم، سرمایہ کاروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ مختصر مدت میں محتاط رہیں۔ ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ SIPs یا قسط کی سرمایہ کاری کے ذریعے آہستہ آہستہ سونے میں سرمایہ کاری ایک بہتر حکمت عملی ہو سکتی ہے۔
لہذا، سونے کی قیمتیں اس وقت ریکارڈ سطح پر ہیں، اور سرمایہ کاروں کو مختصر مدت کے اتار چڑھاو کو ذہن میں رکھتے ہوئے فیصلے کرنے چاہئیں۔
