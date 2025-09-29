دسہرہ سے قبل سونے اور چاندی کی قیمتیں ریکارڈ بلندیوں پر پہنچ گئیں، سرمایہ کاروں کے لیے خوشی کی لہر!
سونا 1,14,600 روپے فی 10 گرام اور چاندی 1,42,500 روپے فی کلوگرام تک پہنچ گئی۔
Published : September 29, 2025 at 1:26 PM IST
ممبئی: 29 ستمبر 2025 کو ملٹی کموڈٹی ایکسچینج پر سونے اور چاندی نے نئی ریکارڈ بلندی کو چھوا۔ سونے کی قیمت1,14,600 فی 10 گرام اور چاندی کی قیمت 1,42,500 فی کلوگرام تک پہنچ گئی۔ دونوں دھاتیں اپنی بلند ترین سطح پر تجارت کر رہی ہیں، جس سے سرمایہ کاروں اور زیورات کے تاجروں کے لیے تیزی کا ماحول پیدا ہو رہا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ سونے کی قیمتوں میں یہ اضافہ بنیادی طور پر آنے والے تہواروں کے لیے بڑھتی ہوئی طلب اور بین الاقوامی مارکیٹ میں امریکی فیڈرل ریزرو کی جانب سے شرح سود میں کمی کے امکان کی وجہ سے ہے۔ جیسا کہ امریکہ میں شرح میں کمی کی توقعات میں اضافہ ہوتا ہے، سرمایہ کار محفوظ ٹھکانوں کی طرف راغب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے سونے کی مانگ میں اضافہ ہوتا ہے۔
سونے کی قیمتوں میں مسلسل اضافے نے بھی زیورات کی صنعت اور انفرادی سرمایہ کاروں کی طرف سے خریداری میں اضافہ کیا ہے۔ دہلی، ممبئی، بنگلورو، کولکتہ اور چنئی جیسے بڑے شہروں میں، سونا ₹1,14,000 سے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے، اور مقامی بازاروں میں ₹1,14,500 کے قریب سطح ریکارڈ کی گئی ہے۔
چاندی کی قیمتوں نے بھی ریکارڈ توڑتے ہوئے 1,42,500 فی کلوگرام کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ چاندی کی ریلی صرف سرمایہ کاروں تک محدود نہیں ہے۔ یہ الیکٹرانکس، فوٹو گرافی، اور طبی ٹیکنالوجی جیسے صنعت کے شعبوں کو بھی متاثر کر رہا ہے۔
ماہرین کے مطابق سونے اور چاندی کی قیمتوں میں یہ اضافہ سرمایہ کاروں کے لیے ایک پرکشش موقع پیش کر رہا ہے۔ مزید برآں، آنے والے تہواروں اور بین الاقوامی مارکیٹ سے آنے والے اشارے اس رجحان کو مزید متاثر کر سکتے ہیں۔ تاہم، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ متوقع ہے، اس لیے سرمایہ کاروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ محتاط رہیں اور صحیح وقت پر خرید و فروخت کریں۔
ایم سی ایکس پر تجارتی اعداد و شمار کے مطابق، سونے اور چاندی دونوں کی قیمتوں میں اضافے سے خریداری کا ماحول زیادہ فعال ہوا ہے۔ سرمایہ کاروں کی دلچسپی میں اضافے کی وجہ سے مقامی اور بین الاقوامی دونوں منڈیوں میں تجارتی سرگرمیاں مضبوط ہیں۔