سونے اور چاندی کی قیمتوں میں مسلسل کمی، اب بیٹیوں کی شادی اور تہواروں کی خریداری آسان ہو جائے گی

ممبئی: ہندوستانی فیوچر اور بلین مارکیٹ میں جمعرات کو سونے اور چاندی کی قیمتوں میں ہلچل رہی۔ کئی دنوں تک مسلسل گراوٹ کے بعد اب مارکیٹ میں ملا جلا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ سونے کی قیمتوں میں جہاں معمولی کمی آئی ہے وہیں چاندی کی قیمتوں میں معمولی اضافہ ہوا ہے۔
صبح 11:15 بجے تک، ملٹی کموڈٹی ایکسچینج ایم سی ایکس پر سونا 99,080 روپئے فی 10 گرام پر ٹریڈ کر رہا تھا، جو 99,304 روپئے کی گزشتہ بند قیمت سے 224 روپے کم ہے۔ اسی وقت، چاندی کی قیمت 1,12,704 روپے فی کلوگرام تک پہنچ گئی، جو گزشتہ سطح سے 151 روپے زیادہ ہے۔
بین الاقوامی مارکیٹ میں بھی مندی
بین الاقوامی سطح پر بھی سونے کی قیمتوں میں زیادہ اضافہ دیکھنے میں نہیں آیا۔ سپاٹ گولڈ کی قیمت 0.1 فیصد گر کر 3,341.93 ڈالر فی اونس ہوگئی۔ اسی طرح دسمبر کے لیے امریکی سونے کے سودے بھی 0.1 فیصد گر کر 3,384.40 ڈالر فی اونس پر بند ہوئے۔
سرمایہ کاروں کی نظریں اب امریکی فیڈرل ریزرو کی آئندہ پالیسیوں پر ہیں۔ مارکیٹ کی سمت کا انحصار فیڈ کے چیئرمین جیروم پاول کی جیکسن ہول، وائیومنگ میں 21 سے 23 اگست تک ہونے والے سالانہ اقتصادی سمپوزیم میں خطاب پر ہوگا۔
ماہرین کی رائے
کموڈٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ سونا اس وقت استحکام کے مرحلے میں ہے۔ اگر فیڈ شرح سود میں بھی معمولی کمی کرتا ہے تو سونا $3,400 فی اونس تک جا سکتا ہے۔ دوسری طرف، اگر نرخوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، تو قیمتیں $3,300 تک گر سکتی ہیں۔
بلین مارکیٹ میں بھی کمی
انڈیا بلین جیولرس ایسوسی ایشن (IBJA) کے مطابق، بدھ کو مسلسل پانچویں دن سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی آئی۔ 24 قیراط سونا 222 روپے گر کر 98,946 روپئے فی 10 گرام پر آ گیا، جبکہ 22 کیرٹ سونا 90,635 روپےفی 10 گرام گر گیا۔ اسی طرح 18 قیراط سونا بھی 74,210 روپے فی 10 گرام پر آگیا۔
چاندی کی قیمت میں بھی زبردست گراوٹ دیکھنے میں آئی اور پچھلے 24 گھنٹوں میں یہ 2,431 روپے گر کر 1,11,194 روپے فی کلو پر آ گئی۔
مزید پڑھیں:سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ، سونا ایک لاکھ سے تجاوز کر گیا، چاندی ایک لاکھ چودہ ہزار روپیے فی کلو
تہواروں سے پہلے صارفین کے لیے ریلیف
مسلسل گرتی قیمتوں نے بلین مارکیٹ میں صارفین کی آمدورفت کو بڑھا دیا ہے۔ شادیوں اور تہواروں کے موسم کے پیش نظر سونے اور چاندی کی خریداری میں اضافہ کی امید ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ موجودہ سطح صارفین کے لیے سرمایہ کاری اور خریداری کا سنہری موقع ہے۔