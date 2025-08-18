ممبئی: پیر کو گھریلو مستقبل بازار اور بلین مارکیٹ میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ روس یوکرین تنازع کے خاتمے کی توقعات اور عالمی سطح پر سیاسی تناؤ میں کمی کے آثار نے قیمتی دھاتوں کی طرف سرمایہ کاروں کا رجحان بڑھا ہے۔ مارکیٹ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب بھی دنیا میں جغرافیائی سیاسی بحران کم ہوتا ہے تو سرمایہ کار سونے اور چاندی کا رخ کرتے ہیں جو محفوظ اور مستحکم سمجھے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج قیمتیں مضبوط دیکھی گئیں۔
MCX پر تجارت کا رجحان
ملٹی کموڈٹی ایکسچینج (MCX) پر صبح 10:30 بجے تک، سونا اور چاندی دونوں سبز رنگ میں ٹریڈ کر رہے تھے۔ 3 اکتوبر کو ایکسپائری کے ساتھ سونا 0.19 فیصد بڑھ کر 1,00,032 روپیے فی 10 گرام ہو گیا۔ اسی وقت، 5 ستمبر کو ایکسپائری کے ساتھ چاندی 0.18 فیصد مضبوط ہوکر 1,14,144 روپیے فی کلوگرام پر ٹریڈ کر رہی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر عالمی جذبات اسی طرح مثبت رہے تو سونے اور چاندی کی قیمتوں میں مزید اضافہ دیکھا جا سکتا ہے۔
بُلین مارکیٹ کی صورتحال
بلین مارکیٹ میں بھی سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ جاری ہے۔ یہاں 99 فیصد خالص سونا 1,00,200 روپیے فی 10 گرام میں فروخت ہو رہا تھا۔ اسی وقت، 22 کیرٹ سونا 91,850 روپیے فی 10 گرام میں دستیاب تھا۔ چاندی (999 خالص) کی قیمت 1,14,610 روپیے فی کلو گرام تھی۔ غور طلب ہے کہ ان قیمتوں میں میکنگ چارجز اور جی ایس ٹی شامل نہیں ہے، اس لیے جیولرز سے خریدتے وقت اصل قیمت تھوڑی زیادہ ہو سکتی ہے۔
بڑے شہروں میں قیمتیں
ملک کے مختلف شہروں میں آج سونے اور چاندی کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ ممبئی میں سونا 1,00,050 روپیے فی 10 گرام اور چاندی 1,14,450 روپیے فی کلو میں فروخت ہوئی۔ دہلی میں سونا 99,920 روپیے فی 10 گرام اور چاندی 1,14,240 روپیے فی کلو پر فروخت ہوئی۔
حیدرآباد میں سونا 1,00,260 روپیے فی 10 گرام اور چاندی 1,14,157 روپیے فی کیلو فروخت ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی کولکتہ میں سونا 99,960 روپیے فی 10 گرام اور چاندی 1,14,157 روپیے فی کلو میں فروخت ہوئی۔ بنگلورو میں بھی سونا 1,00,180 روپیے فی 10 گرام اور چاندی کی قیمت 1,14,157 روپیے فی کلو ریکارڈ کی گئی۔
سرمایہ کاروں کی توقعات
مارکیٹ ماہرین کا خیال ہے کہ مستقبل قریب میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری رہے گا۔ تاہم، اس وقت سرمایہ کار ایک محفوظ سرمایہ کاری کے طور پر بلین کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر روس-یوکرین کا بحران واقعتاً ختم ہونے کی طرف بڑھتا ہے تو بین الاقوامی منڈی میں استحکام آئے گا اور سرمایہ کاروں کو طویل مدتی فوائد حاصل کرنے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔