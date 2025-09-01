ETV Bharat / business

سونا ایک لاکھ پانچ ہزار سے تجاوز کر گیا، چاندی ایک لاکھ چوبیس ہزار، تہواروں کے دوران سونے اور چاندی کی خریداری ہو جائے گی مزید مہنگی - GOLD PRICE TODAY

پیر کو سونے اور چاندی کی قیمتوں میں تاریخی چھلانگ، سونا 1.05₹ لاکھ فی 10 گرام لاکھ فی کلو تک پہنچ گئی۔

gold and silver hit record highs gold crosses 1 dot 05 lakh silver surges past 1 dot 24 lakh in futures trade Urdu News
پیر کو سونے اور چاندی کی قیمتوں میں تاریخی چھلانگ (Canva)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 1, 2025 at 3:29 PM IST

نئی دہلی: گھریلو مستقبل کے بازار میں پیر کو سونے اور چاندی دونوں کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہوا۔ مضبوط اسپاٹ ڈیمانڈ اور سٹہ بازوں کے تازہ سودوں کی وجہ سے، سونا 2,113₹ روپے بڑھ کر 1,05,937₹ روپے فی 10 گرام پر پہنچ گیا۔ اسی طرح چاندی نے بھی 2,597₹ روپے کی چھلانگ لگا کر 1.24₹ لاکھ روپے فی کلو کی تاریخی سطح کو عبور کیا۔

ملٹی کموڈٹی ایکسچینج (MCX) پر، اکتوبر کی ترسیل کے لیے سونے کے معاہدے 0.23 فیصد بڑھ کر 1,05,937₹ روپے فی 10 گرام پر ٹریڈ کر رہے تھے۔ اس سے قبل جمعہ کو سونا 1,04,090₹ روپے فی 10 گرام کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا تھا، لیکن پیر کو اس میں مزید اضافہ ہوا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سونے کی قیمت میں یہ اضافہ ملکی سرمایہ کاروں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی اور عالمی مارکیٹ سے ملنے والے اشارے کی وجہ سے دیکھا جا رہا ہے۔

بین الاقوامی سطح پر معاشی غیر یقینی صورتحال

عالمی سطح پر بھی سونا مضبوطی سے ٹریڈ کر رہا ہے۔ نیویارک میں کامکس ایکسچینج میں دسمبر کی ڈیلیوری کے لیے سونے کی فیوچر قیمت 3,552.32$ فی اونس تک پہنچ گئی، جو اب تک کا ایک ریکارڈ ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ بین الاقوامی سطح پر معاشی غیر یقینی صورتحال اور مرکزی بینکوں کی پالیسیوں میں نرمی کے امکان کے باعث سرمایہ کاروں کا سونے پر اعتماد مسلسل مضبوط ہو رہا ہے۔

چاندی کی مضبوط صنعتی مانگ

اسی طرح چاندی کی قیمتوں میں بھی پیر کو زبردست چھلانگ لگائی گئی۔ MCX پر دسمبر کی ترسیل کے لیے چاندی کی قیمت 2,597 روپے یا 2.13 فیصد اضافے کے ساتھ 1,24,470 روپے فی کلوگرام ریکارڈ کی گئی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق چاندی کی مضبوط صنعتی مانگ اور سرمایہ کاروں کی جانب سے نئی خریداری نے اس کی قیمتوں کو بڑھا دیا ہے۔

گزشتہ 14 برسوں میں بلند ترین سطح

بین الاقوامی مارکیٹ میں چاندی نے بھی نیا ریکارڈ بنایا۔ نیویارک میں دسمبر کی ڈیلیوری کے لیے چاندی 41 ڈالر فی اونس کی سطح کو عبور کر گئی، جو گزشتہ 14 برسوں میں بلند ترین سطح ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر سبز توانائی، الیکٹرانکس اور صنعتی شعبے میں چاندی کی بڑھتی ہوئی کھپت نے اس کی قیمتوں کو تاریخی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے۔

دونوں قیمتی دھاتوں کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں

مارکیٹ ماہرین نے پیش گوئی کی ہے کہ اگر آنے والے وقتوں میں بین الاقوامی معاشی صورتحال غیر مستحکم رہی اور سرمایہ کاروں کی محفوظ سرمایہ کاری کی خواہش میں اضافہ ہوا تو سونے اور چاندی دونوں کی قیمتوں میں مزید اضافہ دیکھا جا سکتا ہے۔ گھریلو سطح پر بھی تہوار کے موسم کی مانگ قریب ہے جس کی وجہ سے ان دونوں قیمتی دھاتوں کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں۔

