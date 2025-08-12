ممبئی: بھارتی بلین مارکیٹ میں آج منگل کو سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر جغرافیائی سیاسی کشیدگی میں مسلسل پانچ دنوں کے اضافے اور پھر اچانک کمی کے بعد سرمایہ کاروں کی جانب سے منافع کیش کرنے کے باعث سونے کی قیمتوں میں گراوٹ ہوئی ہے۔ دہلی، نوئیڈا، جے پور اور لکھنؤ جیسے شہروں میں، 24 کیرٹ 10 گرام سونے کی قیمت آج 1,01,550 روپے ہے، جو منگل سے 900 روپے کم ہے۔
اسی وقت، ممبئی، چنئی اور کولکاتا میں یہ قیمت 1,01,400 روپے فی 10 گرام ہے۔ 22 کیرٹ سونا، جو زیورات کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے، 92,950 روپے سے 93,100 روپے فی 10 گرام کے بیچ بک رہا ہے۔
چاندی کی قیمت میں 2000 روپے کی کمی
سونے کی طرح چاندی بھی سستی ہو گئی ہے۔ ملک کے بڑے شہروں میں ایک کلو چاندی کی قیمت 1,15,000 روپے پر آگئی ہے جو کہ کل کے مقابلے 2,000 روپے کم ہے۔ یہ کمی سرمایہ کاروں کی جانب سے محفوظ اثاثوں سے رقم نکالنے اور اسے سرمایہ کاری کے دیگر آپشنز میں لگانے کی وجہ سے آئی ہے۔
آج بھارت کے بڑے شہروں میں سونے کی قیمت (₹/10 گرام)
|شہر
|22 کیرٹ (₹)
|24 کیرٹ (₹)
|دہلی
|93,100
|1,01,550
|چنئی
|92,950
|1,01,400
|ممبئی
|92,950
|1,01,400
|کولکاتا
|92,950
|1,01,400
|جے پور
|93,100
|1,01,550
|لکھنؤ
|93,100
|1,01,550
|بنگلورو
|92,950
|1,01,400
|پٹنہ
|92,950
|1,01,400
قیمتوں گراوٹ کی بنیادی وجوہات
جغرافیائی سیاسی کشیدگی میں کمی: سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان ممکنہ ملاقات نے روس یوکرین جنگ میں امن مذاکرات کی امیدیں بڑھا دی ہیں۔ اس سے سونے جیسی محفوظ سرمایہ کاری کی مانگ میں کمی آئی۔
منافع کیش کرنے کا مرحلہ: سونے کی قیمتوں میں لگاتار پانچ دن کے اضافے کے بعد سرمایہ کاروں نے منافع وصول کرنا شروع کر دیا جس سے مارکیٹ میں دباؤ بڑھ گیا۔
امریکی ٹیرف کا اثر: امریکہ کی طرف سے سونے کی چھڑوں پر 39 فیصد ڈیوٹی عائد کرنے کی خبر کے بعد وائٹ ہاؤس کی وضاحت نے مارکیٹ کو متاثر کیا اور قیمتوں پر دباؤ ڈالا۔
بین الاقوامی مارکیٹ کی صورت حال
بین الاقوامی سطح پر بھی سونا ایک فیصد سے زیادہ گر کر 3,358.17 ڈالر فی اونس پر آگیا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر جغرافیائی سیاسی صورت حال دوبارہ کشیدہ ہو جاتی ہے یا ٹیرف کے بارے میں غیر یقینی صورت حال برقرار رہتی ہے تو سونے کی قیمتیں دوبارہ بڑھ کر 3,800 ڈالر فی اونس تک پہنچ سکتی ہیں۔
بھارت میں سونے کی قیمت کا تعین کرنے والے عوامل
بھارت میں سونے کی قیمتیں بہت سے عوامل پر منحصر ہوتی ہیں۔ بین الاقوامی مارکیٹ کی قیمتیں، درآمدی ڈیوٹی اور ٹیکس، روپیہ ڈالر کی شرح تبادلہ، مقامی طلب اور رسد، اور تہوار اور شادی کا موسم جیسے عوامل بھارت میں سونے کی قیمتوں متاثر کرتے ہیں۔ بھارت میں سونے کی اہمیت صرف سرمایہ کاری تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ یہ ثقافتی اور روایتی نقطہ نظر سے بھی کافی اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا براہ راست اثر عام لوگوں کی زندگیوں پر پڑتا ہے۔
