آٹے، تیل سے لے کر اے سی اور گاڑی تک… جانیں کتنے پیسے بچیں گےاس، ویب سائٹ سے خود کریں حساب
Published : September 8, 2025 at 7:31 PM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت نے جی ایس ٹی نظام میں کئی اہم تبدیلیاں کی ہیں، جس سے غریب اور متوسط طبقے کے خاندانوں کو براہ راست راحت ملنے کی امید ہے۔ ان اصلاحات کا بنیادی مقصد روزمرہ کی ضروریات اور پیکڈ فوڈ پر ٹیکس کو کم کرنا ہے جس سے عام آدمی کی جیب پر بوجھ کم ہو گا۔ دریں اثنا، حکومت نے ایک وقف ویب سائٹ 'savingswithgst.in' شروع کی ہے، جس کے ذریعے صارفین آسانی سے 22 ستمبر سے لاگو ہونے والی جی ایس ٹی کی نئی شرحوں کے اثرات کو دیکھ اور موازنہ کر سکتے ہیں۔
نئی ویب سائٹ کی خصوصیات
سرکاری پلیٹ فارم مائی گو انڈیا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر ایک پوسٹ کے ذریعے کہا، " نیکسٹ جین جی ایس ٹی حاضر ہے! آپ حیران ہیں کہ آپ کتنی بچت کر سکتے ہیں؟ اپنی پسندیدہ اشیاء کو کارٹ میں شامل کریں اور فرق دیکھیں۔"
ویب سائٹ میں کھانے کی مصنوعات، ناشتے کی اشیاء، گھریلو اشیاء، گھریلو الیکٹرانکس، باورچی خانے کی اشیاء، تفریح اور طرز زندگی کی اشیاء سمیت کئی کیٹیگریز ہیں۔ صارفین اپنی پسندیدہ اشیاء کو کارٹ میں شامل کر سکتے ہیں اور نیکسٹ-جنرل جی ایس ٹی کے بعد بنیادی قیمت، پرانی وی اے ٹی دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر دودھ کو کارٹ میں شامل کیا جاتا ہے، تو 60 روپے فی لیٹر دودھ کی قیمت وی اے ٹی کے ساتھ 63.6 روپے ظاہر ہوگی، جب کہ نیکسٹ-جنرل جی ایس ٹی کے تحت قیمت 60 روپے ہوگی۔
روزمرہ کی ضروریات اور پیکڈ فوڈ میں ریلیف
جی ایس ٹی اصلاحات سے روزمرہ کی ضروریات اور پیک شدہ کھانے کی اشیاء پر براہ راست بچت ہوگی۔ اب یو ایچ ٹی دودھ، پہلے سے پیک شدہ اور لیبل لگا ہوا چھینہ/پنیر، ہندوستانی روٹی جیسی مصنوعات پر صفر ٹیکس لگے گا۔ اس کے ساتھ ہی صابن، شیمپو، ٹوتھ برش، ٹوتھ پیسٹ، دسترخوان اور سائیکل جیسی گھریلو اشیاء پر 5 فیصد جی ایس ٹی لاگو ہوگا۔
جی ایس ٹی میں صرف دو سلیب
جی ایس ٹی کونسل نے اب صرف دو سلیب کو منظوری دی ہے:
5 فیصد (زیادہ تر روزمرہ کی اشیاء پر لاگو)
18 فیصد
اس کے علاوہ کچھ اشیاء پر صفر اور کچھ پر 40 فیصد ٹیکس لگے گا۔ یہ تبدیلیاں 22 ستمبر سے لاگو ہوں گی۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے اس سال دیوالی کے دوران اپنی یوم آزادی کی تقریر میں اگلی نسل کے جی ایس ٹی اصلاحات کے نفاذ کا اعلان کیا تھا۔
صارفین کے لیے فوائد
نیا نظام خاندانوں کی روزمرہ کی ضروریات اور پیک شدہ خوراک پر ٹیکس کم کرکے براہ راست بچت کا باعث بنے گا۔ صارفین اب آن لائن پلیٹ فارم پر اپنی پسندیدہ مصنوعات داخل کر سکتے ہیں اور فوری طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی بچت کریں گے۔ اس سے مہنگائی پر قابو پانے اور عام آدمی کی جیب پر بوجھ کم ہونے کا بھی امکان ہے۔