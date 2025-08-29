ETV Bharat / business

نوٹ بندی نافذ کرنے والے آر بی آئی کے سابق گورنر کو مودی حکومت نے آئی ایم ایف میں دیا بڑا عہدہ، تین سال ہوگی مدت - URJIT PATEL EXECUTIVE DIRECTOR IMF

ارجیت پٹیل نے دو سال تک اس عہدے پر رہنے کے بعد 10 دسمبر کو RBI کے گورنر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔

ex rbi governor urjit patel appointed as executive director imf for three years Urdu News
ڈاکٹر ارجیت پٹیل (ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 29, 2025 at 10:57 AM IST

3 Min Read

نئی دہلی: مرکز کی مودی حکومت نے ریزرو بینک آف انڈیا کے سابق گورنر ڈاکٹر ارجیت پٹیل کو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ میں ایگزیکٹیو ڈائریکٹر مقرر کیا ہے۔ ان کی مدت ملازمت تین سال ہوگی۔ اس سے قبل ارجیت پٹیل سن 2016 میں مرکزی بینک کے گورنر بنے تھے، انہوں نے رگھورام راجن کے بعد یہ عہدہ سنبھالا تھا۔ خبر کے مطابق، نوٹ بندی ان کے دور میں ہوئی تھی۔ دو سال تک اس عہدے پر رہنے کے بعد انہوں نے 2018 میں ذاتی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے استعفیٰ دے دیا تھا۔ ان کا دور سب سے مختصر تھا۔

ارجیت پٹیل نے افراط زر کی حد مقرر کی تھی

آپ کو بتا دیں کہ مودی حکومت نے ارجیت پٹیل کی رپورٹ کی بنیاد پر نوٹ بندی کا فیصلہ لیا تھا۔ نوٹ بندی کے ساتھ ساتھ ان کے دور میں ایک اور بڑا فیصلہ لیا گیا۔ یہ ریزرو بینک آف انڈیا کی افراط زر کی حد تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی، جس میں کہا گیا تھا کہ مہنگائی کو برقرار رہنا چاہیے یا 4 فیصد کی حد سے نیچے رکھنا چاہیے۔ جس کے بعد مہنگائی کی شرح کا ہدف مقرر کیا گیا۔

ذاتی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے استعفیٰ

ڈاکٹر ارجیت پٹیل ریزرو بینک آف انڈیا کے ڈپٹی گورنر بھی رہ چکے ہیں۔ اس دوران پٹیل کو مالیاتی پالیسی، اقتصادی پالیسی کی تحقیق سمیت کئی امور کی ذمہ داری سونپی گئی۔ کینیا میں پیدا ہونے والے ارجیت پٹیل نے پانچ سال تک آئی ایم ایف میں کام کیا۔ پٹیل نے ییل یونیورسٹی سے معاشیات میں پی ایچ ڈی کی ہے، جب کہ ایم فل، آکسفورڈ یونیورسٹی سے اور B.Sc کی ڈگری لندن یونیورسٹی سے کی ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا کے گورنر کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد ارجیت پٹیل کو نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف پبلک فائنانس اینڈ پالیسی کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔

یہ بھی پڑھیں:

نئی دہلی: مرکز کی مودی حکومت نے ریزرو بینک آف انڈیا کے سابق گورنر ڈاکٹر ارجیت پٹیل کو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ میں ایگزیکٹیو ڈائریکٹر مقرر کیا ہے۔ ان کی مدت ملازمت تین سال ہوگی۔ اس سے قبل ارجیت پٹیل سن 2016 میں مرکزی بینک کے گورنر بنے تھے، انہوں نے رگھورام راجن کے بعد یہ عہدہ سنبھالا تھا۔ خبر کے مطابق، نوٹ بندی ان کے دور میں ہوئی تھی۔ دو سال تک اس عہدے پر رہنے کے بعد انہوں نے 2018 میں ذاتی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے استعفیٰ دے دیا تھا۔ ان کا دور سب سے مختصر تھا۔

ارجیت پٹیل نے افراط زر کی حد مقرر کی تھی

آپ کو بتا دیں کہ مودی حکومت نے ارجیت پٹیل کی رپورٹ کی بنیاد پر نوٹ بندی کا فیصلہ لیا تھا۔ نوٹ بندی کے ساتھ ساتھ ان کے دور میں ایک اور بڑا فیصلہ لیا گیا۔ یہ ریزرو بینک آف انڈیا کی افراط زر کی حد تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی، جس میں کہا گیا تھا کہ مہنگائی کو برقرار رہنا چاہیے یا 4 فیصد کی حد سے نیچے رکھنا چاہیے۔ جس کے بعد مہنگائی کی شرح کا ہدف مقرر کیا گیا۔

ذاتی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے استعفیٰ

ڈاکٹر ارجیت پٹیل ریزرو بینک آف انڈیا کے ڈپٹی گورنر بھی رہ چکے ہیں۔ اس دوران پٹیل کو مالیاتی پالیسی، اقتصادی پالیسی کی تحقیق سمیت کئی امور کی ذمہ داری سونپی گئی۔ کینیا میں پیدا ہونے والے ارجیت پٹیل نے پانچ سال تک آئی ایم ایف میں کام کیا۔ پٹیل نے ییل یونیورسٹی سے معاشیات میں پی ایچ ڈی کی ہے، جب کہ ایم فل، آکسفورڈ یونیورسٹی سے اور B.Sc کی ڈگری لندن یونیورسٹی سے کی ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا کے گورنر کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد ارجیت پٹیل کو نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف پبلک فائنانس اینڈ پالیسی کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔

یہ بھی پڑھیں:

For All Latest Updates

TAGGED:

IMF EXECUTIVE DIRECTOR URJIT PATELFORMER RBI GOVERNOR DR URJIT PATELEXECUTIVE DIRECTOR IMF URJITURJIT PATEL DR URJIT PATELURJIT PATEL EXECUTIVE DIRECTOR IMF

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.