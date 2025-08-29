نئی دہلی: مرکز کی مودی حکومت نے ریزرو بینک آف انڈیا کے سابق گورنر ڈاکٹر ارجیت پٹیل کو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ میں ایگزیکٹیو ڈائریکٹر مقرر کیا ہے۔ ان کی مدت ملازمت تین سال ہوگی۔ اس سے قبل ارجیت پٹیل سن 2016 میں مرکزی بینک کے گورنر بنے تھے، انہوں نے رگھورام راجن کے بعد یہ عہدہ سنبھالا تھا۔ خبر کے مطابق، نوٹ بندی ان کے دور میں ہوئی تھی۔ دو سال تک اس عہدے پر رہنے کے بعد انہوں نے 2018 میں ذاتی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے استعفیٰ دے دیا تھا۔ ان کا دور سب سے مختصر تھا۔
The Appointments Committee of the Cabinet has approved the appointment of Dr. Urjit Patel, Economist and Former RBI Governor, to the post of Executive Director (ED) at the International Monetary Fund, for a period of three years with effect from the date of assumption of charge… pic.twitter.com/SDHSsKE3a8— ANI (@ANI) August 29, 2025
ارجیت پٹیل نے افراط زر کی حد مقرر کی تھی
آپ کو بتا دیں کہ مودی حکومت نے ارجیت پٹیل کی رپورٹ کی بنیاد پر نوٹ بندی کا فیصلہ لیا تھا۔ نوٹ بندی کے ساتھ ساتھ ان کے دور میں ایک اور بڑا فیصلہ لیا گیا۔ یہ ریزرو بینک آف انڈیا کی افراط زر کی حد تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی، جس میں کہا گیا تھا کہ مہنگائی کو برقرار رہنا چاہیے یا 4 فیصد کی حد سے نیچے رکھنا چاہیے۔ جس کے بعد مہنگائی کی شرح کا ہدف مقرر کیا گیا۔
ذاتی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے استعفیٰ
ڈاکٹر ارجیت پٹیل ریزرو بینک آف انڈیا کے ڈپٹی گورنر بھی رہ چکے ہیں۔ اس دوران پٹیل کو مالیاتی پالیسی، اقتصادی پالیسی کی تحقیق سمیت کئی امور کی ذمہ داری سونپی گئی۔ کینیا میں پیدا ہونے والے ارجیت پٹیل نے پانچ سال تک آئی ایم ایف میں کام کیا۔ پٹیل نے ییل یونیورسٹی سے معاشیات میں پی ایچ ڈی کی ہے، جب کہ ایم فل، آکسفورڈ یونیورسٹی سے اور B.Sc کی ڈگری لندن یونیورسٹی سے کی ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا کے گورنر کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد ارجیت پٹیل کو نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف پبلک فائنانس اینڈ پالیسی کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔