نئی دہلی: ایمپلائز پروویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن (ای پی ایف او) نے ملازمین کی پنشن اسکیم (ای پی ایس) کے حوالے سے ایک بڑی تبدیلی کی ہے۔ اب وہ لوگ بھی پنشن کے حقدار ہوں گے جنہوں نے صرف ایک ماہ کام کیا ہے اور ای پی ایس میں حصہ ڈالا ہے۔ اس سے لاکھوں نوجوانوں اور عارضی ملازمین کو راحت ملے گی، جنہیں پہلے پنشن کا حق نہیں ملا تھا۔
پہلے کیا حکم تھا؟
اب تک یہ اصول تھا کہ اگر کوئی ملازم چھ ماہ سے پہلے ملازمت چھوڑ دیتا ہے تو اس کی ملازمت کی مدت کو 'زیرو مکمل سال' سمجھا جاتا تھا۔ ایسے ملازمین کا حصہ پنشن میں شمار نہیں کیا جاتا تھا اور انہیں صرف پراویڈنٹ فنڈ (PF) کی رقم ملتی تھی۔ یعنی ای پی ایس میں ان کی شراکت بیکار ہوگئی۔
اب نئی تبدیلی کیا ہے؟
ای پی ایف او نے اپریل-مئی 2024 میں جاری ایک سرکلر میں واضح کیا ہے کہ اگر کوئی ملازم ایک ماہ کی سروس بھی مکمل کرتا ہے اور ای پی ایس میں حصہ ڈالتا ہے تو اسے پنشن کا حق بھی ملے گا۔ یہ تبدیلی ان لاکھوں ملازمین کے لیے ایک راحت ہے جو مختصر مدت کے لیے کام کرتے ہیں اور اکثر ملازمتیں بدلتے ہیں۔
سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا؟
- بی پی او سیکٹر کے ملازمین
- رسد اور ترسیل کا عملہ
- کنٹریکٹ اور عارضی ملازمین
- نوجوانوں کی مختصر مدت کے لیے شمولیت
ان سب کو اب ای پی ایس کا حق ملے گا، جب کہ پہلے ان کا حصہ ضائع ہو جاتا تھا۔ اس قدم سے نوجوانوں کی سماجی تحفظ کو تقویت ملے گی اور ملازمین کو ملازمتیں بدلنے میں نفسیاتی راحت بھی ملے گی۔
پی ایف کھاتہ داروں کو کیا کرنا چاہیے؟
اگر آپ نے بھی چھ ماہ سے کم عرصے سے کام کیا ہے، تو اپنی پی ایف پاس بک میں ای پی ایس کا حصہ چیک کریں۔ اگر پنشن کا حصہ شامل نہیں کیا گیا ہے، تو EPFO سے شکایت کی جا سکتی ہے۔ شکایت کے وقت پاس بک کا اسکرین شاٹ یا پی ڈی ایف منسلک کرنا ہوگا۔
یہ تبدیلی کیوں ضروری تھی؟
ہندوستان میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد کنٹریکٹ اور عارضی ملازمتوں پر کام کرتی ہے۔ ایسی صورت حال میں نوکریاں بدلنا یا جلد چھوڑ دینا ایک عام سی بات ہے۔ اس سے پہلے ان کے ای پی ایس شراکت کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا، جس سے ملازمین کو نقصان ہوتا تھا۔ نئے اصول سے یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا اور لاکھوں ملازمین کی سماجی تحفظ کو تقویت ملے گی۔