ای پی ایف او ممبران کو دیوالی کا تحفہ، کم دستاویزات کے ساتھ فنڈز نکالیں، کم بیلنس کے اصول جانیں
اب آپ جب چاہیں پی ایف ڈپازٹ کا 75% نکال سکتے ہیں، بشرطیکہ اکاؤنٹ میں 25% کا کم از کم بیلنس برقراررکھیں۔
Published : October 14, 2025 at 12:02 PM IST
حیدرآباد: ایمپلائیز پروویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن ای پی ایف او نے پراویڈنٹ فنڈ کھاتوں سے جزوی طور پر نکالنے کے لیے نئے اور آسان قوانین نافذ کیے ہیں، جس سے ملک بھر میں اس کے 70 ملین سے زیادہ اراکین کو راحت ملی ہے۔ یہ اہم فیصلہ سنٹرل بورڈ آف ٹرسٹیز (سی بی ٹی) کی مرکزی محنت اور روزگار کے وزیر منسکھ منڈاویہ کی صدارت میں ہوئی میٹنگ میں کیا گیا۔ ای پی ایف او کے ممبران اب بغیر کسی پیچیدہ طریقہ کار کے 25 فیصد کے کم از کم بیلنس کو چھوڑ کر اپنے کل اکاؤنٹ بیلنس کا 75 فیصد تک نکال سکیں گے۔
اب تک قوانین کیا تھے؟
اس سے پہلے، پی ایف اکاؤنٹ سے مکمل رقم نکالنا صرف ریٹائرمنٹ یا بے روزگاری پر ممکن تھا۔ 75% رقم بے روزگاری کے ایک ماہ بعد اور باقی 25% دو ماہ بعد نکالی جا سکتی تھی۔ تاہم ریٹائرمنٹ پر 100% واپسی کی اجازت تھی۔
لیکن اب CBT کے فیصلے کے مطابق ممبران کسی بھی وقت اپنے PF ڈپازٹس کا 75% نکال سکیں گے، بشرطیکہ 25% کا کم از کم بیلنس برقرار رکھا جائے۔ یہ فیصلہ نہ صرف اراکین کی فوری ضروریات کو پورا کرے گا بلکہ اس بات کو بھی یقینی بنائے گا کہ وہ باقی فنڈز پر 8.25% سالانہ سود حاصل کرتے رہیں اور اپنے ریٹائرمنٹ فنڈ میں اضافہ کریں۔
جزوی رقم نجالنے کو بھی آسان بنایا گیا ہے۔
میٹنگ نے شادی اور تعلیم جیسے خاص مقاصد کے لیے رقم نکالنے کی حد میں بھی اضافہ کیا۔
شادی کے لیے اب پانچ دفعہ رقم بکالی جاسکتی (پہلے صرف تین کی اجازت تھی)۔
تعلیم کے لیے 10 دفعہ تک ممکن ہوگی۔
مزید برآں ہر قسم کی جزوی رقم نکالنے کے لیے سروس کی مدت کے معیار کو اب یکساں کر دیا گیا ہے - اب کوئی بھی ملازم صرف 12 ماہ کی خدمات کے بعد ان سہولیات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔
دستاویزات اور کلیم پروسیسنگ خودکار ہوگی۔
سی بی ٹی کے اس فیصلے کے تحت، اب کسی دعوے کی وجہ فراہم کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، یہاں تک کہ خاص حالات جیسے کہ قدرتی آفت یا وبائی مرض۔ اس زمرے کے تحت دستاویزات جمع کرانے کی شرط کو اب ختم کر دیا گیا ہے، جس سے 100% خودکار دعویٰ کا تصفیہ ممکن ہو گا۔
ای پی ایف او کے یہ نئے قوانین خاص طور پر نئے ملازمین اور درمیانی آمدنی والے گروپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ یہ فیصلے ضرورت کے وقت آپ کے پی ایف اکاؤنٹ کو زیادہ آسان، شفاف اور قابل اعتماد بنائیں گے۔