پنشن میں اضافے کا اعلان اگلے ماہ ممکن! ای پی ایف او ٹرسٹی بورڈ کی میٹنگ اہم

EPFO بورڈ کی میٹنگ اکتوبر میں بنگلورو میں ہے۔ EPS-95 کی کم از کم پنشن میں اضافہ کا وہاں اعلان کیے جانے کا امکان ہے۔

EPFO likely to announce hike in minimum pension under EPS-95 during CBT meeting next month Urdu News
EPS-95 پنشن میں اضافے کا اعلان اگلے ماہ ممکن ہے۔ EPFO ٹرسٹی بورڈ کی میٹنگ اہم ہے (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 20, 2025 at 7:32 PM IST

3 Min Read
نئی دہلی: ایمپلائز پراویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن (ای پی ایف او EPFO) کے سینٹرل بورڈ آف ٹرسٹیز (سی بی ٹی) کی میٹنگ اگلے ماہ بنگلور میں ہوگی۔ اس کی صدارت مرکزی وزیر محنت منسکھ منڈاویہ کریں گے۔ اطلاعات کے مطابق سی بی ٹی کی میٹنگ 11-10 اکتوبر کو ہونے کا امکان ہے۔

ای پی ایف او ٹرسٹی بورڈ کی آئندہ میٹنگ کو انتہائی اہم سمجھا جا رہا ہے۔ توقع ہے کہ EPS-95 کے تحت کم از کم پنشن میں اضافے کے بارے میں کوئی فیصلہ لیا جائے گا، جو ایک دیرینہ مطالبہ ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق، حکومت ملازمین کی پنشن اسکیم (EPS-95) کے تحت کم از کم پنشن کو بڑھا کر 2,500₹ فی مہینہ کر سکتی ہے، جس سے دیوالی سے پہلے لاکھوں پنشنرز کو "دیوالی کا تحفہ" دیا جائے گا۔

تہوار کے موسم میں ای پی ایف کھاتہ داروں کو فائدہ

فی الحال، EPS-95 کے تحت کم از کم پنشن 1,000₹ ماہانہ ہے۔ اگر اکتوبر میں میٹنگ میں پنشن میں اضافے کا اعلان کیا جاتا ہے تو ای پی ایف او کے تحت لاکھوں پنشنرز کو فائدہ ہوگا۔

سنٹرل بورڈ آف ٹرسٹیز کی میٹنگ میں، ای پی ایف او پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین کے لیے تہوار کے موسم میں ای پی ایف کھاتہ داروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کئی فوائد کا اعلان کر سکتا ہے۔

ای پی ایف او پورٹل کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے

ای پی ایف او ٹرسٹی بورڈ کی سات ماہ میں یہ پہلی میٹنگ ہوگی۔ میٹنگ کا بنیادی ایجنڈا ای پی ایف او پورٹل کو بہتر بنانا ہے تاکہ ممبران کے لیے بغیر کسی رکاوٹ کے لین دین کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے، EPFO ​​پورٹل کو EPFO ​​3.0 کے تحت اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے بڑی آئی ٹی کمپنیوں جیسے Infosys، TCS، اور Wipro کی خدمات کا استعمال کیا جا رہا ہے۔

طویل عرصے سے EPS پنشن میں اضافے کا مطالبہ

ٹریڈ یونینز طویل عرصے سے EPS پنشن میں اضافے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے حکومت کو کئی تجاویز بھی پیش کی ہیں۔ مہنگائی اور زندگی کے بڑھتے ہوئے اخراجات کی وجہ سے، EPS-95 کے تحت کم از کم پنشن کو Rs. 7,500 ماہانہ۔ تاہم پارلیمنٹ کے حالیہ مانسون اجلاس کے دوران حکومت نے واضح کیا کہ فی الحال ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔

