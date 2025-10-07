60 کروڑ روپے کی دھوکہ دہی کے معاملے میں شلپا شیٹی سے تقریباً 5 گھنٹے تک پوچھ گچھ
EOW نے اداکاری شلپا شیٹی سے مبینہ دھوکہ دہی کے ایک معاملے میں پوچھ تاچھ کی ہے۔
Published : October 7, 2025 at 10:00 AM IST
ممبئی: بالی ووڈ اداکارہ شلپا شیٹی کو 60 کروڑ روپے کی دھوکہ دہی کے ایک مبینہ کیس کے سلسلے میں ممبئی پولیس کے اقتصادی جرائم ونگ (EOW) کی جانب سے پوچھ گچھ کا سامنا کرنا پڑا۔
ای او ڈبلیو کے مطابق، اداکارہ سے تقریباً ساڑھے چار گھنٹے تک حکام نے پوچھ گچھ کی۔ تاہم، اس کے یا اس کے شوہر راج کندرا کے اس کیس سے تعلق کے بارے میں تفصیلات ابھی تک واضح نہیں ہیں۔ اب تک راج کندرا سمیت پانچ لوگوں کے بیانات قلمبند کیے جا چکے ہیں۔
ستمبر کے شروع میں، ای او ڈبلیو نے دھوکہ دہی کے کیس کے الزامات پر بالی ووڈ اداکار اور ان کے شوہر کے خلاف ایک لک آؤٹ سرکلر جاری کیا تھا۔
اگست میں، شلپا شیٹی، ان کے شوہر راج کندرا، اور ایک اور شخص کے خلاف ایک بزنس مین کو 60 کروڑ روپے سے زیادہ کی دھوکہ دہی کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔
لوٹس کیپٹل فنانشل سروسز لمیٹڈ کے ڈائریکٹر بزنس مین دیپک کوٹھاری کی طرف سے درج کی گئی شکایت میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ واقعات 2015 اور 2023 کے درمیان ہوئے تھے۔ کوٹھاری نے الزام لگایا کہ جوڑے نے اپنے کاروبار کو بڑھانے کے بہانے رقم لی لیکن اس کے بجائے اسے ذاتی اخراجات کے لیے استعمال کیا۔
کوٹھاری کے مطابق، 2015 میں، شیٹی اور کندرا نے ایک ثالث کے ذریعے ان کی کمپنی بیسٹ ڈیل ٹی وی پرائیویٹ لمیٹڈ کے لیے 75 کروڑ روپے کا قرض لیا۔ کمپنی طرز زندگی کی مصنوعات کو فروغ دیتی تھی اور ایک آن لائن شاپنگ پلیٹ فارم چلاتی تھی۔ قرض پر تجویز کردہ شرح سود 12 فیصد تھی۔
بعد میں، انہوں نے مبینہ طور پر اس سے ماہانہ واپسی اور پرنسپل کی واپسی کی یقین دہانی کراتے ہوئے، قرض کے بجائے "سرمایہ کاری" کے طور پر فنڈز فراہم کرنے کو کہا۔ کوٹھاری نے دعویٰ کیا کہ انھوں نے اپریل 2015 میں شیئر سبسکرپشن کے معاہدے کے تحت 31.95 کروڑ روپے اور ستمبر 2015 میں ایک ضمنی معاہدے کے تحت مزید 28.53 کروڑ روپے منتقل کیے تھے۔
کل رقم Best Deal TV کے بینک اکاؤنٹس میں جمع کر دی گئی۔ مبینہ طور پر فنڈز کی وصولی کی بار بار کی گئی کوششیں ناکام ہو گئیں، اور کوٹھاری نے جوڑے پر ذاتی فائدے کے لیے رقم کو "بے ایمانی سے استعمال" کرنے کا الزام لگایا۔
شلپا اور راج کے وکیل پرشانت پاٹل نے ان الزامات کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ وہ تحقیقاتی ایجنسیوں کے سامنے "اپنا سچ" پیش کریں گے۔
