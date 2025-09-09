دیوالی سے پہلے ملازمین کو ملے گا تحفہ! جانئے کتنا بڑھے گا ڈی اے
حکومت آنے والے ہفتوں میں مہنگائی الاؤنس میں تین فیصد اضافہ کر سکتی ہے۔ یہ ایک بڑا اضافہ ہے۔
Published : September 9, 2025 at 11:14 PM IST|
Updated : September 10, 2025 at 12:03 AM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت کے ملازمین اور پنشنرز آٹھویں پے کمیشن کے نفاذ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ حکومت دیوالی سے پہلے ساتویں پے کمیشن کے تحت ملازمین کو خوشخبری دے سکتی ہے۔ اطلاعات کے مطابق حکومت آنے والے ہفتوں میں مہنگائی الاؤنس میں تین فیصد اضافہ کر سکتی ہے۔ یہ ایک بڑا اضافہ ہے کیونکہ تنخواہ اور پنشن میں بھی اسی حساب سے اضافہ ہوگا۔
عام طور پر حکومت ہر سال جنوری سے جون اور جولائی سے دسمبر تک چھ ماہ کی مدت کے لیے مہنگائی الاؤنس میں دو مرتبہ اضافہ کرتی ہے۔ مہنگائی الاؤنس میں اضافے کا مقصد ملازمین اور ریٹائرڈ اہلکاروں کی زندگی کے اخراجات کو مہنگائی کی شرح کے مطابق ایڈجسٹ کرنا ہے۔ پچھلی بار الاؤنس میں 2 فیصد اضافہ کیا گیا تھا جس کی وجہ سے ڈی اے 55 فیصد ہو گیا تھا۔
ڈی اے 55 سے بڑھا کر 58 فیصد کیا جا سکتا ہے
یہ بات قابل غور ہے کہ ڈی اے کو بنیادی تنخواہ کے فیصد کے طور پر شمار کیا جاتا ہے، لہذا یہ ہر ملازم کے لیے مختلف ہوگا۔ تمام مرکزی حکومت کے ملازمین اور پنشنرز کو ان کی بنیادی تنخواہ پر ڈی اے ملتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق جولائی تا دسمبر 2025 کی مدت کے لیے حکومت آنے والے ہفتوں میں کسی بھی وقت ڈی اے کو موجودہ 55 سے اضافہ کرکے 58 فیصد تک کر سکتی ہے۔ اس سے تنخواہ اور پنشن میں تین فیصد اضافہ ہوگا۔
آپ کو بتا دیں کہ حکومت نے ابھی تک کوئی باضابطہ بیان نہیں دیا ہے۔ اس لیے یہ بہت سی میڈیا رپورٹس کی محض قیاس آرائیاں ہیں۔ بزنس ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق اس کا اعلان دیوالی کے آس پاس کیا جا سکتا ہے۔ اگر ڈی اے 3 فیصد بڑھ کر 58 فیصد ہو جاتا ہے تو تنخواہ اور پنشن پر براہ راست اثر پڑے گا۔
پنشن تنخواہ پر اثر
اگر کسی ملازم کی بنیادی تنخواہ 50,000 روپے ہے تو اس وقت اسے 55 فیصد ڈی اے کے حساب سے 27,500 روپے ملتے ہیں۔ تاہم 58 فیصد ڈی اے کے نفاذ کے بعد یہ بڑھ کر 29,000 روپے ہو جائے گا۔ اسی طرح پنشنرز جن کی بنیادی پنشن 30,000 روپے ہے، انہیں 55 فیصد ڈی آر کے تحت 16,500 روپے مل رہے ہیں۔ تاہم ڈی اے میں اضافے کے بعد یہ رقم بڑھ کر 17,400 روپے ہو جائے گی۔