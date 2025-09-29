آٹھواں پے کمیشن: 1.92 فٹمنٹ فیکٹر تنخواہ میں کتنا اضافہ کرے گا؟ جانیں تیس، پچاس، اور 80 ہزار تنخواہوں پر پورا حساب کتاب

آٹھواں پے کمیشن: 1.92 فٹمنٹ فیکٹر تنخواہ میں کتنا اضافہ کرے گا؟ جانیں تیس، پچاس، اور 80 ہزار تنخواہوں پر پورا حساب کتاب
تیس ہزار، پچاس ہزار اور 80 ہزار روپے کی بنیادی تنخواہ حاصل کرنے والے ملازمین کی تنخواہ میں کتنا اضافہ ہوگا؟
Published : September 29, 2025 at 7:15 PM IST
نئی دہلی: 2016 میں جب 7 واں پے کمیشن نافذ ہوا، مرکزی حکومت کے ملازمین کی تنخواہوں میں راتوں رات ڈرامائی اضافہ دیکھنے میں آیا۔یہ فٹمنٹ فیکٹر کی وجہ سے ممکن ہوا۔ درحقیقت، ساتویں کمیشن کے تحت، حکومت نے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے 2.57 فٹمنٹ فیکٹر کا استعمال کیا۔
اس فٹمنٹ عنصر نے سرکاری ملازمین کی کم از کم تنخواہ 7,000 سے بڑھا کر 18,000 کردی۔ اب، 10 سال بعد، تاریخ اپنے آپ کو دہرانے کے لیے تیار ہے، اور گھڑی وہیں لوٹ آئی ہے جہاں 10 سال پہلے تھی۔
ان دنوں آٹھویں پے کمیشن کو لے کر بحث جاری ہے۔ اگرچہ ابھی تک اس کا باضابطہ طور پر اعلان نہیں کیا گیا ہے، لیکن اس بار فٹمنٹ فیکٹر کے بارے میں بھی وسوسے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ حکومت ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے 1.92 فٹمنٹ فیکٹر استعمال کر سکتی ہے۔
ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حکومت مرکزی ملازمین کی تنخواہ بڑھانے کے لیے 1.92 فٹمنٹ فیکٹر استعمال کرتی ہے تو 30 ہزار، 50 ہزار اور 80 ہزار روپے کی بنیادی تنخواہ حاصل کرنے والے ملازمین کی تنخواہ میں کتنا اضافہ ہوگا اور ان کی جیبوں پر کیا اثر پڑے گا۔
تیس ہزار کی بنیادی تنخواہ والے ملازمین کو کتنا فائدہ ہوگا؟
وہ ملازمین جو فی الحال 7ویں پے کمیشن کے تحت 30,000 کی بنیادی تنخواہ حاصل کرتے ہیں، 8ویں پے کمیشن میں 1.92 فٹمنٹ فیکٹر کے تحت تقریباً 27,600 روپئے کا اضافہ دیکھیں گے، جس سے ان کی تنخواہ 57,600 روپئے ہو جائے گی۔
پچاس روپے کی بنیادی تنخواہ والے ملازمین کی تنخواہ میں کتنا اضافہ ہوگا؟
اسی طرح، 50,000 روپئے کی موجودہ تنخواہ والے ملازمین سے توقع کی جاتی ہے کہ 1.92 فٹمنٹ فیکٹر کے نفاذ کے بعد ان کی تنخواہ تقریباً 96,000 روپئے تک بڑھ جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی تنخواہ میں کل 46,000 روپے کا اضافہ ہوگا۔
80,000 کی تنخواہ والے ملازمین کو کتنا فائدہ ہوگا؟
موجودہ 7ویں پے کمیشن کے تحت 80,000 کی تنخواہ والے ملازمین کو نئے پے کمیشن کے تحت 73,000 روپئے سے زیادہ کا اضافہ دیکھا جائے گا، جس سے ان کی تنخواہ 153,000 ہو جائے گی۔